Verstappen imponeert: "Brazilië dit jaar was nog beter dan in 2024"

Lando Norris mag dan wel wereldkampioen zijn in de Formule 1, maar het is ook Max Verstappen die na afloop van het seizoen de spotlights naar zich toe heeft getrokken. De Nederlander kon tot de laatste race meedoen om de wereldtitel, wat grote bewondering oproept bij de F1-analisten. 

Verstappen wist tot aan de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi het vuur aan de schenen van de McLarens te leggen. Maar ondanks dat de Nederlander met Red Bull Racing de meeste poles en overwinningen wist binnen te hengelen, was het Norris die ten koste van Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri aan het langste eind trok. 

Hinchcliffe diep onder de indruk van Verstappen

Tegenover het officiële panel van de F1, stelt analist James Hinchcliffe dat Norris gedaan heeft wat hij moest doen, maar tegelijkertijd neemt hij zijn hoed af voor Verstappen. “Lando Norris is een voor de hand liggende kandidaat voor deze lijst. Hij leverde wat nodig was, op het moment dat het nodig was, om de titel veilig te stellen”, aldus de voormalig coureur. 

“Max Verstappen maakte een legendarische comeback. Voordat de Red Bull qua snelheid ook maar in de buurt kwam, wist Verstappen zich met een aantal uitstekende prestaties ternauwernood in de buurt van het leidende duo te houden”, voegde hij daaraan toe. 

'Brazilië dit jaar was nóg beter van Verstappen'

Op de vraag welke race de meeste indruk heeft gemaakt, kon Hinchcliffe dan ook niet veel anders dan Verstappen benoemen. “Dit is altijd een lastige opgave in een kalender met 24 races en 20 van de beste coureurs ter wereld op de baan, maar Verstappens opmars van de pitstraat naar het podium in Brazilië was absoluut subliem.”

“Zijn overwinning in 2024 op hetzelfde circuit was indrukwekkend, maar de safety car heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Dit jaar had hij niet alleen geen safety car tot zijn beschikking, maar kreeg hij ook nog eens een lekke band die zijn progressie in het begin belemmerde. Zonder die hindernis had hij die race waarschijnlijk vanuit de pitstraat gewonnen.” 

Reacties (10)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.577

    Max zou kerstavond en kerstdag in Brazilië doorbrengen volgens Kelly en Kelly's zus Julia:
    dat is daar een groot feest op kerstavond, gezamenlijk eten en cadeautjes uitpakken en
    dan naar de nachtmis, maar zijn jet staat nog steeds aan de grond in Nice. Beetje laat
    zoals altijd met alles, haha.

    • 23 dec 2025 - 19:02
    • Larry Perkins

      Posts: 62.263

      Dat wordt veel gin-tonic voor Max en dan is de kerstellende bij de Piquets zo voorbij...

      • 23 dec 2025 - 20:16
  • Larry Perkins

    Posts: 62.263

    Off-topic:

    Verstappen uitgeroepen tot beste coureur, McLaren-duo valt buiten de top 5

    Max Verstappen is door Auto sport uitgeroepen tot de beste coureur van 2025. Het Britse medium stelt elk jaar een top 50 samen met coureurs uit verschillende auto sport klassen. Dit jaar haalden drie Formule 1-coureurs de top vijf, waarbij de mannen van McLaren de opvallendste afwezigen waren. In totaal zijn er dertien coureurs uit de koningsklasse van de autosport terug te vinden in de top 50.

    Auto sport zet de Formule 1-wereldkampioen doorgaans bovenaan, maar maakte daar in 2025 een uitzondering op. Sterker nog, kampioen Norris komt niet verder dan de zesde plek in de lijst met beste coureurs. Verstappen werd ondanks het mislopen van de titel bovenaan gezet. “Zelfs zonder vijfde titel kan Verstappen heel tevreden zijn met dit jaar, vooral met het laatste deel van het seizoen. Hij was zonder enige twijfel de beste coureur”, legt Auto sport uit.

    Norris niet de beste Brit
    Verstappen wordt ook geprezen vanwege de comeback van Red Bull. “Het team verloor de correlatie tussen de gedateerde simulatiemiddelen en de realiteit. De feedback van de coureur, vooral van Verstappen, was cruciaal in de ommekeer. Verstappen sloot het seizoen met een achterstand van maar twee punten af en had meer zeges dan beide McLaren-coureurs. Daarom is hij weer de waardige nummer 1 van dit jaar”, concludeert het Britse medium.

    George Russell wordt op de tweede plek gezet. [Krijg nou tieten!] De Mercedes-coureur beschikte niet over de beste auto, maar presteerde constanter dan beide McLaren-coureurs. Op plekken drie en vier vinden we kampioenen uit andere klassen en disciplines terug. Alex Palou maakt het podium vol als IndyCar-kampioen, terwijl Sebastien Ogier als rally kampioen ook hoog wordt aangeslagen. Charles Leclerc is de derde Formule 1-coureur op de lijst.

    Auto sport is daarmee kritisch op de McLaren-coureurs, die hun successen vooral aan de MCL39 dankten. Nog nooit werd de wereldkampioen in de Formule 1 zo laag geplaatst als de zesde plek van Lando Norris, die één plekje voor Oscar Piastri eindigt. Beide mannen voelen de hete adem van Robert Kubica, die in het WEC gezien werd als beste Ferrari-coureur. Opvallend genoeg ontbreekt Antonio Giovinazzi helemaal in de top 50. Auto sport legt uit dat Kubica gemiddeld drie tienden sneller was. Formule E-kampioen Oliver Rowland en Nascar-held Denny Hamlin maken de top tien vol.
    Nico Hülkenberg doet het opvallend goed op de elfde plek, vlak voor Pierre Gasly en Isack Hadjar. Daarnaast haalden nog vijf andere Formule 1-coureurs de top 50: Kimi Antonelli (18), Carlos Sainz (38), Alexander Albon (39), Lewis Hamilton (47), en Oliver Bearman (48).

    Plek, F1-coureur:
    1. Verstappen
    2. Russell
    5. Leclerc
    6. Norris
    7. Piastri
    11. Hülkenberg
    12. Gasly
    13. Hadjar
    18. Antonelli
    38 Sainz
    39 Albon
    47 Hamilton
    48 Bearman

    Alonso wordt overgeslagen
    Acht Formule 1-coureurs haalden de toplijst dus helemaal niet: Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan en Franco Colapinto.
    Het wordt daarmee weer duidelijk dat de Britten geen fan zijn van Alonso, die toch een veel beter seizoen leek mee te maken dan Hamilton. De Brit dankt zijn 47e plek vooral aan zijn sprintzege in China.

    Verstappen met vier op rij
    Verstappen vormt duidelijk de constante factor in de lijst. De Nederlander is al voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot beste coureur van het jaar door Auto sport.
    Dat de Nederlander ook de hoogste positie krijgt in het titelseizoen van Lando Norris is wel opvallend te noemen voor het Britse medium. Norris en Hamilton kunnen bij Auto sport namelijk vaak op goede noteringen rekenen.

    Coureur, 2025, 2024, 2023, 2022:
    Verstappen 1, 1, 1, 1.
    Norris 6, 3, 3, 9.
    Leclerc 5, 2, 14, 2.
    Russell 2, 11, 21, 5.
    Piastri 7, 13, 26, geen top 50.
    Hamilton 47, 27, 6, 4.
    Palou 3, 4, 2, 27.
    Sainz 38, 6, 15, 14.

    Palou wordt duidelijk gezien als beste coureur buiten de Formule 1. De Spanjaard werd al vier keer kampioen in de IndyCar Series en eindigde in de afgelopen vijf seizoenen vier keer in de top vijf. Toch maakte geen enkel Formule 1-team een plekje voor hem vrij.
    De andere coureurs, die wél de top vijf haalden in de afgelopen vijf seizoenen terwijl ze niet in de Formule 1 reden, zijn Scott McLaughlin (vijfde in 2024), Kalle Rovanpera (derde in 2022 en vierde in 2023), Fernando Alonso (vijfde in 2023) en Sébastian Ogier (vierde in 2021). (F1Mxml)

    * In dit stuk heb ik één korte opmerking toegevoegd, weet jij welke? (@LP)

    • 23 dec 2025 - 19:39
    • Pietje Bell

      Posts: 32.577

      Wat kun je daarmee winnen?

      • 23 dec 2025 - 20:39
    • snailer

      Posts: 31.186

      "Hij was zonder enige twijfel de beste coureur"
      Laat SennaS het maar niet lezen. Die heeft het al zo slecht met zijn persoonlijke goat.

      • 23 dec 2025 - 20:41
    • Larry Perkins

      Posts: 62.263

      Een weekendje daten met 'Second Choice George'.

      • 23 dec 2025 - 20:42
    • Pietje Bell

      Posts: 32.577

      Dan pas ik. En dan ook nog een heel weekend!!

      • 23 dec 2025 - 20:46
    • Larry Perkins

      Posts: 62.263

      Maar Gluiperige George zorgt ook voor de vaseline...

      • 23 dec 2025 - 21:07
    • schwantz34

      Posts: 41.630

      Als matennaaier Sjors vaseline meeneemt, dan gaat sjagerijn alvast gebukt staan met zijn Ouw-reet!

      • 23 dec 2025 - 21:23
  • Di Stefano

    Posts: 354

    Je kunt deze site net zo goed GPMaxToday noemen....

    • 23 dec 2025 - 21:55

show sidebar