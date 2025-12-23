Lando Norris mag dan wel wereldkampioen zijn in de Formule 1, maar het is ook Max Verstappen die na afloop van het seizoen de spotlights naar zich toe heeft getrokken. De Nederlander kon tot de laatste race meedoen om de wereldtitel, wat grote bewondering oproept bij de F1-analisten.

Verstappen wist tot aan de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi het vuur aan de schenen van de McLarens te leggen. Maar ondanks dat de Nederlander met Red Bull Racing de meeste poles en overwinningen wist binnen te hengelen, was het Norris die ten koste van Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri aan het langste eind trok.

Hinchcliffe diep onder de indruk van Verstappen

Tegenover het officiële panel van de F1, stelt analist James Hinchcliffe dat Norris gedaan heeft wat hij moest doen, maar tegelijkertijd neemt hij zijn hoed af voor Verstappen. “Lando Norris is een voor de hand liggende kandidaat voor deze lijst. Hij leverde wat nodig was, op het moment dat het nodig was, om de titel veilig te stellen”, aldus de voormalig coureur.

“Max Verstappen maakte een legendarische comeback. Voordat de Red Bull qua snelheid ook maar in de buurt kwam, wist Verstappen zich met een aantal uitstekende prestaties ternauwernood in de buurt van het leidende duo te houden”, voegde hij daaraan toe.

'Brazilië dit jaar was nóg beter van Verstappen'

Op de vraag welke race de meeste indruk heeft gemaakt, kon Hinchcliffe dan ook niet veel anders dan Verstappen benoemen. “Dit is altijd een lastige opgave in een kalender met 24 races en 20 van de beste coureurs ter wereld op de baan, maar Verstappens opmars van de pitstraat naar het podium in Brazilië was absoluut subliem.”

“Zijn overwinning in 2024 op hetzelfde circuit was indrukwekkend, maar de safety car heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Dit jaar had hij niet alleen geen safety car tot zijn beschikking, maar kreeg hij ook nog eens een lekke band die zijn progressie in het begin belemmerde. Zonder die hindernis had hij die race waarschijnlijk vanuit de pitstraat gewonnen.”