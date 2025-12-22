Williams heeft de speciale livery gepresenteerd waarmee het tijdens de wintertest in Barcelona de baan op gaat. De Britse renstal liet het ontwerp niet achter gesloten deuren ontstaan, maar gaf de fans het laatste woord via een wereldwijde stemming.

Begin december zette Williams een online poll op, waarin liefhebbers konden kiezen uit zes verschillende testlivery’s voor de nieuwe FW48. Dat leverde flink wat betrokkenheid op: in totaal brachten 54.718 fans uit maar liefst 162 landen hun stem uit. De winnaar werd Flow State, goed voor bijna een derde van alle stemmen en daarmee duidelijk de favoriet.

Vowles reageert dankbaar

Teambaas James Vowles toonde zich dankbaar voor de massale steun. “Dank aan al onze geweldige Atlassian Williams Racing-fans wereldwijd die hebben meegedacht over hoe wij dit nieuwe Formule 1-tijdperk ingaan”, aldus Vowles. “Flow State is een terechte winnaar. Het is mooi dat we onze fans letterlijk meenemen wanneer we voor het eerst de baan op gaan. Er komt veel aan in 2026 en dit is pas het begin.”

Williams kende in 2025 een sterk seizoen en liet duidelijke progressie zien. De renstal uit Grove eindigde als vijfde in het constructeurskampioenschap, met Alexander Albon (73 punten) en Carlos Sainz (64 punten) als vaste puntenpakkers. Daarmee zette Williams een flinke stap vooruit, nadat het team in 2024 nog als negende was geëindigd.

Hoe ziet de Williams-livery eruit?

Het Flow State-ontwerp is een combinatie van het vertrouwde Williams-blauw en vloeiende witte accenten. Volgens het team staat de livery symbool voor zowel de snelheid als de technologische precisie van de Formule 1. Tijdens de wintertest in Spanje zullen Sainz en Albon in deze kleuren rijden. Het duo vormt ook in 2026 het vaste rijderskoppel van Williams.