user icon
icon

Williams presenteert door fans gekozen livery voor wintertest

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams presenteert door fans gekozen livery voor wintertest

Williams heeft de speciale livery gepresenteerd waarmee het tijdens de wintertest in Barcelona de baan op gaat. De Britse renstal liet het ontwerp niet achter gesloten deuren ontstaan, maar gaf de fans het laatste woord via een wereldwijde stemming.

Begin december zette Williams een online poll op, waarin liefhebbers konden kiezen uit zes verschillende testlivery’s voor de nieuwe FW48. Dat leverde flink wat betrokkenheid op: in totaal brachten 54.718 fans uit maar liefst 162 landen hun stem uit. De winnaar werd Flow State, goed voor bijna een derde van alle stemmen en daarmee duidelijk de favoriet.

Meer over Williams Sainz legt uit: "Formule 1-coureurs moeten zich aanpassen"

Sainz legt uit: "Formule 1-coureurs moeten zich aanpassen"

21 dec
 Sainz dankt grote voorspeller Verstappen: "Goeie gast, die Max"

Sainz dankt grote voorspeller Verstappen: "Goeie gast, die Max"

22 dec

Vowles reageert dankbaar 

Teambaas James Vowles toonde zich dankbaar voor de massale steun. “Dank aan al onze geweldige Atlassian Williams Racing-fans wereldwijd die hebben meegedacht over hoe wij dit nieuwe Formule 1-tijdperk ingaan”, aldus Vowles. “Flow State is een terechte winnaar. Het is mooi dat we onze fans letterlijk meenemen wanneer we voor het eerst de baan op gaan. Er komt veel aan in 2026 en dit is pas het begin.”

Williams kende in 2025 een sterk seizoen en liet duidelijke progressie zien. De renstal uit Grove eindigde als vijfde in het constructeurskampioenschap, met Alexander Albon (73 punten) en Carlos Sainz (64 punten) als vaste puntenpakkers. Daarmee zette Williams een flinke stap vooruit, nadat het team in 2024 nog als negende was geëindigd.

Hoe ziet de Williams-livery eruit?

Het Flow State-ontwerp is een combinatie van het vertrouwde Williams-blauw en vloeiende witte accenten. Volgens het team staat de livery symbool voor zowel de snelheid als de technologische precisie van de Formule 1. Tijdens de wintertest in Spanje zullen Sainz en Albon in deze kleuren rijden. Het duo vormt ook in 2026 het vaste rijderskoppel van Williams.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.337
  • Podiums 29
  • Grand Prix 232
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar