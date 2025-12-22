user icon
icon

Ocon blijft dromen van wereldtitel: "Anders zou ik hier niet rijden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon blijft dromen van wereldtitel: "Anders zou ik hier niet rijden"

Esteban Ocon blijft vasthouden aan zijn ultieme droom: wereldkampioen worden in de Formule 1. Hoewel de Fransman al jaren in het middenveld rijdt en momenteel uitkomt voor Haas, gelooft hij nog altijd dat zijn kans ooit zal komen. Voor Ocon is de titelambitie zelfs de belangrijkste reden om actief te blijven in de sport.

De Haas-coureur heeft tot nu toe geen titelstrijd meegemaakt en eindigde als beste twee keer als achtste in het wereldkampioenschap. Toch laat één overwinning en het succes van andere coureurs zien dat een doorbraak soms onverwacht kan komen.

Dit is de reden voor Ocon

"Anders zou ik hier niet zijn. Dan zou ik niet eens deelnemen. Op dit punt in mijn carrière is dat waar ik in de toekomst wil staan. Voor veel coureurs gebeurt het dat ze op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen. Als je kijkt naar 2023: ik denk aan Canada, aan de eerste races van dat seizoen, Jeddah... Ik streed daar met Lando. Drie races op rij een gevecht in de laatste ronde om P6 en P7. En nu is hij hier, in een auto die races kan winnen en waarmee hij voor de titel strijdt", vertelt Ocon aan de internationale media. 

Ocon heeft in zijn gehele carrière nog maar een keer een race gewonnen, dit deed hij tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2021, maar hoe houdt Ocon zijn titelambitie vol? "Ik denk: nooit opgeven. Dat is het eerlijke antwoord. Ik ben hier met het doel om in de toekomst voor dat kampioenschap te vechten. Waarom zou ik anders zo hard trainen? Waarom zou ik zoveel moeite doen om hier te zijn, om te vechten voor P10? Dat is wat we nu doen, maar dat is natuurlijk niet waar de droom ooit om ging."

Ocon groeit met Haas

De Fransman rijdt sinds 2025 bij Haas en heeft daarvoor maar liefst vijf jaar bij Alpine gereden. Ondanks aanpassingen is hij erg tevreden over zijn periode bij Haas tot nu toe: "Ik denk dat het hoogtepunt is hoe we allemaal samenwerken, hoe we moeilijke situaties als team hebben weten te overwinnen. De ommekeer tussen de eerste en de tweede race, dat soort dingen waren echte hoogtepunten."

Regenrace

Posts: 2.227

De echte reden natuurlijk is dat het meer betaalt dan achter de kassa bij McDonalds.
Verder is zijn rol ongeveer die van boei in het water, een soort referentiepunt. Het zeilschip dat voorbij komt drijven heet Bearman.

  • 1
  • 22 dec 2025 - 10:32
F1 Nieuws Esteban Ocon Haas

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.101

    Zeg nooit nooit met die nieuwe regels, maar ik heb er 'n hard hoofd in, ook omdat Ollie wat sneller zal zijn in het nieuwe seizoen.
    Dus Esteban mag gaan dromen...

    • + 0
    • 22 dec 2025 - 10:03
  • Regenrace

    Posts: 2.226

    De echte reden natuurlijk is dat het meer betaalt dan achter de kassa bij McDonalds.
    Verder is zijn rol ongeveer die van boei in het water, een soort referentiepunt. Het zeilschip dat voorbij komt drijven heet Bearman.

    • + 1
    • 22 dec 2025 - 10:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 484
  • Podiums 4
  • Grand Prix 180
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.512 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar