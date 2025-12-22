Esteban Ocon blijft vasthouden aan zijn ultieme droom: wereldkampioen worden in de Formule 1. Hoewel de Fransman al jaren in het middenveld rijdt en momenteel uitkomt voor Haas, gelooft hij nog altijd dat zijn kans ooit zal komen. Voor Ocon is de titelambitie zelfs de belangrijkste reden om actief te blijven in de sport.

De Haas-coureur heeft tot nu toe geen titelstrijd meegemaakt en eindigde als beste twee keer als achtste in het wereldkampioenschap. Toch laat één overwinning en het succes van andere coureurs zien dat een doorbraak soms onverwacht kan komen.

Dit is de reden voor Ocon

"Anders zou ik hier niet zijn. Dan zou ik niet eens deelnemen. Op dit punt in mijn carrière is dat waar ik in de toekomst wil staan. Voor veel coureurs gebeurt het dat ze op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen. Als je kijkt naar 2023: ik denk aan Canada, aan de eerste races van dat seizoen, Jeddah... Ik streed daar met Lando. Drie races op rij een gevecht in de laatste ronde om P6 en P7. En nu is hij hier, in een auto die races kan winnen en waarmee hij voor de titel strijdt", vertelt Ocon aan de internationale media.

Ocon heeft in zijn gehele carrière nog maar een keer een race gewonnen, dit deed hij tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2021, maar hoe houdt Ocon zijn titelambitie vol? "Ik denk: nooit opgeven. Dat is het eerlijke antwoord. Ik ben hier met het doel om in de toekomst voor dat kampioenschap te vechten. Waarom zou ik anders zo hard trainen? Waarom zou ik zoveel moeite doen om hier te zijn, om te vechten voor P10? Dat is wat we nu doen, maar dat is natuurlijk niet waar de droom ooit om ging."

Ocon groeit met Haas

De Fransman rijdt sinds 2025 bij Haas en heeft daarvoor maar liefst vijf jaar bij Alpine gereden. Ondanks aanpassingen is hij erg tevreden over zijn periode bij Haas tot nu toe: "Ik denk dat het hoogtepunt is hoe we allemaal samenwerken, hoe we moeilijke situaties als team hebben weten te overwinnen. De ommekeer tussen de eerste en de tweede race, dat soort dingen waren echte hoogtepunten."