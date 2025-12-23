user icon
icon

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Lando Norris gaat de winter in als wereldkampioen, maar zo wil de Brit zelf eigenlijk helemaal niet aan zijn kerstvakantie beginnen. De McLaren-coureur kroonde zich tot kampioen van het Formule 1-seizoen 2025, maar wil de titel de komende weken juist zo snel mogelijk even parkeren. Norris is duidelijk: hij verlangt vooral naar een periode waarin hij weer ‘normaal’ kan leven.

Het kampioenschap leek lange tijd een andere kant op te vallen. Teamgenoot Oscar Piastri had de beste papieren, zeker na de dramatische Dutch Grand Prix voor Norris. Op Zandvoort plofte de motor van de Brit, terwijl Max Verstappen na diezelfde race maar liefst 104 punten achterstand had opgelopen. Toch kantelde het seizoen volledig. Piastri zakte weg en moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats in het eindklassement, terwijl Norris binnen McLaren steeds nadrukkelijker de leiding nam.

Meer over Formule 1 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

12 dec

Norris beleefde een lang seizoen

Ondertussen begon Verstappen aan een indrukwekkende inhaalrace. De Red Bull Racing-coureur vocht zich terug tot in de titelstrijd en kwam in de seizoensfinale in Abu Dhabi slechts twee punten tekort om Norris alsnog van de wereldtitel te houden. Het zorgde voor een zinderend slot van een lang en slopend seizoen.

Tijdens de winterstop gaat Norris eerst met de bezem door het seizoen. “Het worden eigenlijk een paar simpele weken”, vertelt hij aan de BBC. “We gaan alles evalueren. Er zijn genoeg momenten waarvan we weten dat het beter had gekund.” De wereldkampioen kijkt kritisch terug. “Ik weet dat ik hier en daar andere keuzes had willen maken. Die leggen we allemaal op een hoop, we analyseren ze en trekken daar snel conclusies uit voor de toekomst.”

Norris gaat lekker skiën

Na de evaluaties volgen nog de FIA-prijsuitreiking in Oezbekistan en de kerstborrel van McLaren. Daarna is het tijd om écht los te laten. “Dan ga ik weg met al mijn vrienden. We gaan skiën”, lacht Norris. “Dan heb ik ook al mijn blessures van eerder dit seizoen achter de rug.”

De Brit wil vooral genieten van simpele dingen. “Ik ga tijd doorbrengen met mensen die je waarschijnlijk al op tv hebt gezien in Abu Dhabi: mijn ouders, mijn broer en mijn zussen.” En daarna? Even helemaal niets met Formule 1. “Ik ga eerlijk gezegd proberen dit seizoen te vergeten, en ook even vergeten dat ik F1-coureur ben. Niet wat we hebben bereikt, maar gewoon een paar dagen per jaar normaal leven.”

jd2000

Posts: 7.541

Het valt niet mee om Lando Norris te zijn......

  • 1
  • 23 dec 2025 - 18:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.541

    Het valt niet mee om Lando Norris te zijn......

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 18:46
  • meister

    Posts: 4.169

    Je zou het kunnen interpreteren als je leeft niet voor je sport.

    • + 1
    • 23 dec 2025 - 19:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 517

      Ja want Max en Lewis zijn niet op vakantie?

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:13
    • Larry Perkins

      Posts: 62.261

      Max heeft al vaker verteld dat hij tussen de GP's in de 'F1-knop' ff uitzet @Meister. Lijkt me ook goed als dat je lukt want een seizoen is lang in de F1...

      • + 0
      • 23 dec 2025 - 20:49

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar