Lando Norris gaat de winter in als wereldkampioen, maar zo wil de Brit zelf eigenlijk helemaal niet aan zijn kerstvakantie beginnen. De McLaren-coureur kroonde zich tot kampioen van het Formule 1-seizoen 2025, maar wil de titel de komende weken juist zo snel mogelijk even parkeren. Norris is duidelijk: hij verlangt vooral naar een periode waarin hij weer ‘normaal’ kan leven.

Het kampioenschap leek lange tijd een andere kant op te vallen. Teamgenoot Oscar Piastri had de beste papieren, zeker na de dramatische Dutch Grand Prix voor Norris. Op Zandvoort plofte de motor van de Brit, terwijl Max Verstappen na diezelfde race maar liefst 104 punten achterstand had opgelopen. Toch kantelde het seizoen volledig. Piastri zakte weg en moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats in het eindklassement, terwijl Norris binnen McLaren steeds nadrukkelijker de leiding nam.

Norris beleefde een lang seizoen

Ondertussen begon Verstappen aan een indrukwekkende inhaalrace. De Red Bull Racing-coureur vocht zich terug tot in de titelstrijd en kwam in de seizoensfinale in Abu Dhabi slechts twee punten tekort om Norris alsnog van de wereldtitel te houden. Het zorgde voor een zinderend slot van een lang en slopend seizoen.

Tijdens de winterstop gaat Norris eerst met de bezem door het seizoen. “Het worden eigenlijk een paar simpele weken”, vertelt hij aan de BBC. “We gaan alles evalueren. Er zijn genoeg momenten waarvan we weten dat het beter had gekund.” De wereldkampioen kijkt kritisch terug. “Ik weet dat ik hier en daar andere keuzes had willen maken. Die leggen we allemaal op een hoop, we analyseren ze en trekken daar snel conclusies uit voor de toekomst.”

Norris gaat lekker skiën

Na de evaluaties volgen nog de FIA-prijsuitreiking in Oezbekistan en de kerstborrel van McLaren. Daarna is het tijd om écht los te laten. “Dan ga ik weg met al mijn vrienden. We gaan skiën”, lacht Norris. “Dan heb ik ook al mijn blessures van eerder dit seizoen achter de rug.”

De Brit wil vooral genieten van simpele dingen. “Ik ga tijd doorbrengen met mensen die je waarschijnlijk al op tv hebt gezien in Abu Dhabi: mijn ouders, mijn broer en mijn zussen.” En daarna? Even helemaal niets met Formule 1. “Ik ga eerlijk gezegd proberen dit seizoen te vergeten, en ook even vergeten dat ik F1-coureur ben. Niet wat we hebben bereikt, maar gewoon een paar dagen per jaar normaal leven.”