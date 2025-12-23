De Formule 1-grid van 2025 kende een opvallend jong randje. Maar liefst vier rookies maakten afgelopen seizoen hun debuut voor verschillende teams in de F1. Een van die jongelingen, Andrea Kimi Antonelli, hoopt stiekem al volgend seizoen zijn eerste GP-overwinning te pakken in de koningsklasse van de autosport.

Antonelli kende een bewogen eerste jaar in de F1. De jonge Italiaan was nog wel beduidend minder snel dan teamgenoot George Russell, maar liet bij vlagen zijn natuurlijke snelheid zien en vertaalde dat ook in een podiumplek in Canada. Maar nadien ging het even de verkeerde kant op met Antonelli. Een crash met Max Verstappen en meerdere slechte resultaten leken zijn rookiejaar even te overschaduwen, maar vervolgens herpakte de Italiaan zich goed.

Antonelli blikt terug

“Dit jaar heb ik enorm veel meegemaakt”, vertelt de inmiddels 19-jarige coureur aan AutoMoto.it. “Ik heb een langere moeilijke periode doorgemaakt en die heeft me geholpen om te groeien, zowel als persoon als als coureur. Vooral mentaal.” Antonelli doelt daarmee vooral op de zomermaanden, waarin zijn prestaties achterbleven en zelfs Toto Wolff toegaf meer van hem te hebben verwacht. “Volgend jaar zal ik beter voorbereid zijn. Ik weet nu wat ik kan verwachten en zal relaxter in de auto zitten.”

De zomerstop bleek precies wat Antonelli nodig had. Na de pauze kwam hij duidelijk sterker voor de dag en dat momentum wil hij meenemen naar 2026. “Ik zal geen rookie meer zijn en kan me bepaalde fouten niet meer veroorloven”, stelt hij. “Als de kans zich voordoet, zal ik er klaar voor zijn. En als ik voor een wereldtitel mag vechten, dan zal ik altijd alles geven om die ook te winnen.”

Mercedes gebombardeerd tot favoriet

De jonge Mercedes-coureur sloot 2025 sterk af en zijn team wordt gezien als een van de favorieten voor 2026. Zelf blijft Antonelli nuchter. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Er wordt gezegd dat wij favoriet zijn, maar er zijn meer teams met onze motor. Eén daarvan was dit jaar zelfs kampioen”, verwijst hij naar McLaren. “Als de power unit echt zo sterk is, moet ik vooral zorgen dat ik zelf het maximale eruit haal.”

Voordat Antonelli überhaupt kan dromen van een record als jongste wereldkampioen ooit, zal hij niet alleen afhankelijk zijn van het chassis, maar ook George Russell moeten verslaan. Daarbij krijgt hij steun van een ervaringsdeskundige: Max Verstappen. De Nederlander heeft een uitstekende band met Antonelli en andere rookies. “Max is heel open geweest richting ons. Hij heeft ons gesteund op de lastigste momenten”, vertelt Antonelli. “We hebben een geweldige relatie.”

Antonelli lovend over Verstappen

Verstappen, die zelf op 17-jarige leeftijd debuteerde, weet hoe belangrijk die steun kan zijn. Antonelli is daar dankbaar voor. “Hij heeft een ongelooflijke passie voor autosport en volgt alle klassen. Dat iemand van zijn niveau ons als rookies helpt, is bijzonder. Hij heeft me vaker advies gegeven en het is geweldig om tegen hem te racen.”

Met dat vertrouwen kijkt Antonelli vooruit. “Ik ben enorm gegroeid, zowel persoonlijk als als coureur. De moeilijke momenten hebben me sterker gemaakt. Het is een reis geweest waarin ik veel over mezelf heb geleerd.” De Italiaan straalt als hij terugblikt. “Mijn droom is uitgekomen. Mijn eerste podiums, mijn eerste poleposition… Het was al een prachtige ervaring. Maar ik kan niet wachten tot 2026 begint.”