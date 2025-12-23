user icon
icon

Antonelli geniet van 'mentor' Verstappen: "Steunt mij enorm"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli geniet van 'mentor' Verstappen: "Steunt mij enorm"

De Formule 1-grid van 2025 kende een opvallend jong randje. Maar liefst vier rookies maakten afgelopen seizoen hun debuut voor verschillende teams in de F1. Een van die jongelingen, Andrea Kimi Antonelli, hoopt stiekem al volgend seizoen zijn eerste GP-overwinning te pakken in de koningsklasse van de autosport.

Antonelli kende een bewogen eerste jaar in de F1. De jonge Italiaan was nog wel beduidend minder snel dan teamgenoot George Russell, maar liet bij vlagen zijn natuurlijke snelheid zien en vertaalde dat ook in een podiumplek in Canada. Maar nadien ging het even de verkeerde kant op met Antonelli. Een crash met Max Verstappen en meerdere slechte resultaten leken zijn rookiejaar even te overschaduwen, maar vervolgens herpakte de Italiaan zich goed.

Meer over Max Verstappen Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Antonelli blikt terug

“Dit jaar heb ik enorm veel meegemaakt”, vertelt de inmiddels 19-jarige coureur aan AutoMoto.it. “Ik heb een langere moeilijke periode doorgemaakt en die heeft me geholpen om te groeien, zowel als persoon als als coureur. Vooral mentaal.” Antonelli doelt daarmee vooral op de zomermaanden, waarin zijn prestaties achterbleven en zelfs Toto Wolff toegaf meer van hem te hebben verwacht. “Volgend jaar zal ik beter voorbereid zijn. Ik weet nu wat ik kan verwachten en zal relaxter in de auto zitten.”

De zomerstop bleek precies wat Antonelli nodig had. Na de pauze kwam hij duidelijk sterker voor de dag en dat momentum wil hij meenemen naar 2026. “Ik zal geen rookie meer zijn en kan me bepaalde fouten niet meer veroorloven”, stelt hij. “Als de kans zich voordoet, zal ik er klaar voor zijn. En als ik voor een wereldtitel mag vechten, dan zal ik altijd alles geven om die ook te winnen.”

Mercedes gebombardeerd tot favoriet

De jonge Mercedes-coureur sloot 2025 sterk af en zijn team wordt gezien als een van de favorieten voor 2026. Zelf blijft Antonelli nuchter. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Er wordt gezegd dat wij favoriet zijn, maar er zijn meer teams met onze motor. Eén daarvan was dit jaar zelfs kampioen”, verwijst hij naar McLaren. “Als de power unit echt zo sterk is, moet ik vooral zorgen dat ik zelf het maximale eruit haal.”

Voordat Antonelli überhaupt kan dromen van een record als jongste wereldkampioen ooit, zal hij niet alleen afhankelijk zijn van het chassis, maar ook George Russell moeten verslaan. Daarbij krijgt hij steun van een ervaringsdeskundige: Max Verstappen. De Nederlander heeft een uitstekende band met Antonelli en andere rookies. “Max is heel open geweest richting ons. Hij heeft ons gesteund op de lastigste momenten”, vertelt Antonelli. “We hebben een geweldige relatie.”

Antonelli lovend over Verstappen

Verstappen, die zelf op 17-jarige leeftijd debuteerde, weet hoe belangrijk die steun kan zijn. Antonelli is daar dankbaar voor. “Hij heeft een ongelooflijke passie voor autosport en volgt alle klassen. Dat iemand van zijn niveau ons als rookies helpt, is bijzonder. Hij heeft me vaker advies gegeven en het is geweldig om tegen hem te racen.”

Met dat vertrouwen kijkt Antonelli vooruit. “Ik ben enorm gegroeid, zowel persoonlijk als als coureur. De moeilijke momenten hebben me sterker gemaakt. Het is een reis geweest waarin ik veel over mezelf heb geleerd.” De Italiaan straalt als hij terugblikt. “Mijn droom is uitgekomen. Mijn eerste podiums, mijn eerste poleposition… Het was al een prachtige ervaring. Maar ik kan niet wachten tot 2026 begint.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 848

    Ik vind het mooi om te zien hoe de jongere rijders reageren naar Max en andersom. Het vragen en geven van advies kan ik van genieten. Helemaal zoals in het geval van Bortoletto, in de vorm van starten op mediums i.p.v. softs en dat dit zo goed uitpakt.

    • + 0
    • 23 dec 2025 - 15:33

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar