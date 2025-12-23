Red Bull Racing slaat in 2026 een volledig nieuw hoofdstuk open. Voor het eerst verschijnt het team aan de start met een deels zelf ontwikkelde power unit. Een megaproject, waar zelfs Oliver Mintzlaff, CEO van moederbedrijf Red Bull GmbH, aanvankelijk van schrok. Toch wil de Duitser koste wat kost de grote droom van de inmiddels overleden oprichter Dietrich Mateschitz waarmaken.

Vanaf 2026 kiest Red Bull echter voor volledige zelfstandigheid op motorengebied. Onder de vlag van Red Bull Powertrains ontwikkelt het team een eigen krachtbron, weliswaar in samenwerking met Ford. De taken zijn daarbij duidelijk verdeeld: Red Bull focust zich op de verbrandingsmotor en delen van de power unit, terwijl Ford vooral verantwoordelijk is voor de batterijtechnologie.

Mintzlaff gefascineerd door eigen motorplan

“Voor ons wordt het vooral interessant om te zien hoe we het gaan doen met onze eigen motor”, vertelt Mintzlaff in gesprek met De Telegraaf. “Ik weet nog goed dat Dietrich Mateschitz mij jaren geleden vertelde dat we zelf een motor zouden gaan bouwen. Ik dacht echt: what the f*ck, wat betekent dat allemaal? En toen hoorde ik ook nog wat het zou gaan kosten…”

Die kosten zijn niet mals. Inclusief onderzoek en ontwikkeling loopt de investering op tot honderden miljoenen euro’s. Toch werd de knoop doorgehakt, uit respect voor de visie van Mateschitz. “Het was zijn grote droom”, aldus Mintzlaff. “En alle complimenten voor Christian Horner, die precies de juiste mensen bij elkaar heeft gebracht voor deze afdeling.”

Red Bull wil droom Mateschitz laten uitkomen

Mintzlaff kijkt met vertrouwen vooruit naar het nieuwe tijdperk. “Ik hoop vooral dat we samen die droom van Dietrich kunnen laten uitkomen. Dat we ook straks weer winnen en nieuwe succesverhalen schrijven.” Daarbij wijst hij op de bredere Red Bull-structuur. “Met twee teams, jonge coureurs bij het talententeam en Isack Hadjar die zijn kans krijgt naast Max. Dat past bij Red Bull: wij zoeken de beste talenten voor de beste plekken.”