Lewis Hamilton zet collega's mes op de keel: 5 coureurs willen niet knielen

Er gaan geruchten over toenemende spanning onder Formule 1-coureurs over het recente politieke activisme van Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen heeft onlangs zijn steun voor de Black Lives Matter-beweging recentelijk vergroot en heeft tijdens een bijeenkomst in Oostenrijk tegen de andere coureurs gezegd dat 'stilte over racisme over het algemeen medeplichtig is'.

De coureurs zijn allemaal overeengekomen om 'End Racism' T-shirts op de grid te dragen op zondag, maar bronnen suggereren dat ten minste vijf weigeren te beloven te knielen ter ondersteuning van Black Lives Matter. Carlos Sainz vertelde media in Oostenrijk: "Niet iedereen heeft besloten wat te doen."

Hamilton voert de druk op

Er wordt aangenomen dat sommige coureurs boos zijn op Hamilton's gelijkstelling van 'stilte' in kwesties van raciale politiek met een vermeend racistisch element in de paddock.

Hamilton is van mening dat de coureurs die niet willen knielen, niet willen erkennen dat er een probleem is en noemt het optreden van zijn collega's zwak. De 35-jarige Mercedes-coureur zegt hierover: "Nou, we weten dat er een probleem is, dus we hebben geen ervaring nodig om te bewijzen dat er een probleem is."

Magnussen knielt wel

Haas-coureur Kevin Magnussen zei: "Ik ben van plan te knielen, niet zozeer omdat ik de Black Lives Matter-organisatie steun, maar meer omdat ik de wereldwijde beweging tegen racisme en discriminatie wil steunen. Ik hoop dat geen enkele speciale groep of organisatie er eigenaar van wordt."

Er gaan geruchten dat onder andere Kimi Raikkonen en Max Verstappen niet mee zouden willen doen.