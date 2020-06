Video: Max Verstappen woedend na uitvallen in virtuele Le Mans

Max Verstappen was op zijn zachtst gezegd not amused toen de nummer 20 auto van Team Redline schade opliep terwijl zij aan de leiding lagen van de eerste virtuele 24 uur van Le Mans. Het team bestaande uit Max Verstappen, Lando Norris, Atze Kerkof en Greger Huttu had zich na een voortvarende start vanaf de vijfde plek aan de leiding van een van de grootste simraces ooit genesteld, toen de auto door een serverfout schade opliep. Toen Max de auto daarna de pits instuurde voor reparaties, bleek de auto volledig onbestuurbaar bij het uitkomen van de pits.

Verstappen ventileerde zijn begrijpelijke frustraties daarover live in de stream van Lando Norris, zoals in de onderstaande video te zien is: