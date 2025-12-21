user icon
Vermeulen roemt 'teambaas' Verstappen: "Max leidt zonder autoritair te zijn"

Thierry Vermeulen maakt deel uit van het GT-team van Max Verstappen en spreekt vol lof over de manier waarop de viervoudig wereldkampioen leidinggeeft. De 23-jarige coureur, die al jarenlang nauw verbonden is met de familie Verstappen, ziet van dichtbij hoe de Red Bull Racing-coureur zijn rol als teambaas invult.

Verstappen's enorme passie voor autosport laat hij niet alleen in de Formule 1 zien. De Nederlander heeft zijn eigen team en racete eerder dit jaar in een Ferrari-gedreven GT3-bolide naar de overwinning tijdens de NSL9 op de Nordschleife. Ook Vermeulen is nauw betrokken bij het raceteam en sprak zijn waardering over Verstappen uit.

Verstappen helpt Vermeulen enorm

Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, en de banden tussen beide families gaan al ver terug. In de beginfase van zijn racecarrière kreeg Thierry bovendien intensieve begeleiding van Jos Verstappen. In gesprek met Formule1.nl blikte hij terug op die periode. “Vanaf de eerste dag was Jos heel betrokken. Hij hielp me met rempunten, de juiste lijnen en met het beter begrijpen van de auto”, vertelde Vermeulen over zijn eerste stappen in de GT4-klasse.

Inmiddels rijdt Vermeulen voor Verstappen.com Racing in meerdere GT-klassen en heeft hij Verstappen niet alleen als voorbeeld, maar ook als teambaas. Volgens Vermeulen past de Nederlander die rol op een opvallende manier in. “Max leidt het team zonder autoritair te zijn”, aldus de GT-coureur. “Hij weet precies wanneer hij moet sturen en wanneer hij ruimte moet geven.”

Verstappen.com boekt successen

Die aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. Eerder dit jaar veroverde Vermeulen samen met Chris Lulham en Harry King de titel in de GT World Challenge Europe Endurance Championship in de Gold Cup. Daarnaast pakten Vermeulen en Lulham ook de titel in de Gold-klasse van de GT World Challenge Europe Sprint Cup.

De successen onderstrepen dat Verstappen niet alleen op het hoogste niveau presteert als coureur, maar ook als teamleider indruk maakt. Voor Vermeulen en zijn teamgenoten blijkt de combinatie van topsportmentaliteit en een ontspannen leiderschapsstijl een stevige basis voor succes.

  markos

    Het tegenovergestelde van Ome Ben dus, die is autoritair zonder te leiden 😁

    21 dec 2025 - 21:32

