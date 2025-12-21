user icon
icon

Red Bull-CEO ziet Verstappen niet vertrekken: "Max is trouw"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-CEO ziet Verstappen niet vertrekken: "Max is trouw"

Red Bull Racing gaat een cruciaal jaar tegemoet in de Formule 1. De renstal van Max Verstappen zal komend seizoen moeten bewijzen waarom het de juiste bestemming is voor de viervoudig wereldkampioen, die nadrukkelijk gewild is bij ieder F1-team. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff legde uit waarom Verstappen cruciaal is voor zijn merk en hoe hij hem wil behouden. 

De afgelopen twee jaar waren voor Red Bull en Verstappen bewogen. In 2024 wisten zij nog de rijderstitel veilig te stellen, maar door het vertrek van een aantal sleutelfiguren, het mislopen van de wereldtitel en onzekerheden rond de samenwerking met Ford, heerst de vraag of Red Bull nog wel de juiste bestemming is voor de Nederlander. Verstappen zal in ieder geval in 2026 nog uitkomen voor het team waar hij maar liefst 71 Grands Prix wist te winnen, maar met oog op de nieuwe reglementen, is het allesbehalve zeker dat Red Bull een winnende auto zal hebben. 

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Mintzlaff wil Verstappen behouden

Verstappen’s manager - Raymond Vermeulen - gaf eerder dit jaar al aan dat Red Bull een winnende machine zal moeten ontwikkelen, willen zij Verstappen ook nog in 2027 in bezit hebben. Daarnaast gaan de geruchten rond dat Verstappen - die in principe tot 2028 vastligt - over een clausule beschikt dat hij mag vertrekken, mits de auto niet winnend of dominant is. 

Mintzlaff gelooft echter dat Red Bull de ideale bestemming is voor Verstappen. “Wat belangrijk is om te zeggen, is dat ik niet bang ben voor welke prestatieclausule dan ook in zijn contract”, zo zegt hij in gesprek met de Telegraaf. “Wat voor een atleet het allerbelangrijkste is, is dat hij ziet dat iedereen in het team alles geeft voor hem. En ik denk dat Max onder de indruk is van de manier waarop de resultaten en de sfeer in het team dit jaar zijn gedraaid.”

Red Bull zet vol in op 2026

Mintzlaff doelt hiermee op de indrukwekkende reeks die Verstappen en Red Bull hebben ingezet in de tweede seizoenshelft van 2025. Toen won de Nederlander maar liefst zes races en kon het tot aan de laatste Grand Prix nog opnemen tegen Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. De CEO gelooft daarom ook dat de Oostenrijkse renstal in staat is om ook in 2026 een winnende bolide voor Verstappen te kunnen bouwen.

“Natuurlijk wil Max altijd winnen en de best mogelijke auto hebben, maar dat willen wij ook”, zo vervolgde Mintzlaff. “Zolang Max voelt dat wij daaraan werken en er alles aan doen, denk ik dat hij ons trouw blijft. Hij ziet ook hoeveel we hebben geïnvesteerd in onze eigen motor. Vergeet niet dat wij een energiedrankjesmerk zijn en wat voor unieke stap dit is.”

'Verstappen zal afsluiten bij Red Bull'

De Red Bull-CEO is dan ook overtuigd dat de Nederlander - die eerder al gelinkt is aan een overstap naar Mercedes, Aston Martin en ook Ferrari - zijn eigen team trouw zal blijven. “Ik voel dat er wederzijds een enorme waardering en loyaliteit is. Voor mij bestaat er geen twijfel dat Max Verstappen zijn carrière afsluit bij Red Bull.”

 

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.099

"Daarnaast gaan de geruchten rond dat Verstappen - die in principe tot 2028 vastligt - over een clausule beschikt dat hij mag vertrekken, mits de auto niet winnend of dominant is".

Onzin natuurlijk, als Max zo goed als men beweert heeft hij geen winnende of dominante auto nodig.
Volgens de hord... [Lees verder]

  • 4
  • 21 dec 2025 - 13:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.167

    Zullen we eerst maar eens de wintertests en de eerste race afwachten.
    Max is zo trouw als een hond ja maar zijn primaire behoeftes zijn key lijdend en dat is een snelle auto in handeling en response.
    Max rijdt nu met nummer drie maar veel liever heeft hij de 1 op zijn wagen.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 12:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.099

    "Daarnaast gaan de geruchten rond dat Verstappen - die in principe tot 2028 vastligt - over een clausule beschikt dat hij mag vertrekken, mits de auto niet winnend of dominant is".

    Onzin natuurlijk, als Max zo goed als men beweert heeft hij geen winnende of dominante auto nodig.
    Volgens de horde heeft Max aan de 5de wagen op de grid genoeg om te winnen...dus.

    • + 4
    • 21 dec 2025 - 13:23
    • NicoS

      Posts: 19.911

      Elke coureur heeft een winnende auto nodig, anders kan je niet winnen….
      Het verschil is alleen dat de ene coureur daar wel mee kan winnen, en de andere dan net weer niet…..;)

      • + 4
      • 21 dec 2025 - 13:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.099

      Ja, das ook weer zo.

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 14:23
    • OfficialPradero

      Posts: 1.498

      Max heeft al vaak genoeg bewezen, dat hij niet de snelste auto nodig heeft om voor een WK te vechten. het enige wat hij nodig is... is een auto die doet waar hij om vraagt. Stabiel zijn, voorspelbaar zijn, en max 0.2 langzamer dan de snelste, dan doet hij de rest wel. Liefste heeft hij natuurtlijk net als alle andere coureurs, een wagen die 1sec per rondje sneller is... maar dat is voor ons als kijker, niet heel erg leuk om naar te kijken,

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 14:31
  • Larry Perkins

    Posts: 62.213

    @Pietje heeft vanmorgen al een link geplaatst naar het hele interview dat Erik van Haren had met Oliver Mintzlaff (aanrader!).
    Nog eens de link...

    https://archive.is/Z6CgM

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 15:40

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar