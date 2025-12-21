Red Bull Racing gaat een cruciaal jaar tegemoet in de Formule 1. De renstal van Max Verstappen zal komend seizoen moeten bewijzen waarom het de juiste bestemming is voor de viervoudig wereldkampioen, die nadrukkelijk gewild is bij ieder F1-team. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff legde uit waarom Verstappen cruciaal is voor zijn merk en hoe hij hem wil behouden.

De afgelopen twee jaar waren voor Red Bull en Verstappen bewogen. In 2024 wisten zij nog de rijderstitel veilig te stellen, maar door het vertrek van een aantal sleutelfiguren, het mislopen van de wereldtitel en onzekerheden rond de samenwerking met Ford, heerst de vraag of Red Bull nog wel de juiste bestemming is voor de Nederlander. Verstappen zal in ieder geval in 2026 nog uitkomen voor het team waar hij maar liefst 71 Grands Prix wist te winnen, maar met oog op de nieuwe reglementen, is het allesbehalve zeker dat Red Bull een winnende auto zal hebben.

Mintzlaff wil Verstappen behouden

Verstappen’s manager - Raymond Vermeulen - gaf eerder dit jaar al aan dat Red Bull een winnende machine zal moeten ontwikkelen, willen zij Verstappen ook nog in 2027 in bezit hebben. Daarnaast gaan de geruchten rond dat Verstappen - die in principe tot 2028 vastligt - over een clausule beschikt dat hij mag vertrekken, mits de auto niet winnend of dominant is.

Mintzlaff gelooft echter dat Red Bull de ideale bestemming is voor Verstappen. “Wat belangrijk is om te zeggen, is dat ik niet bang ben voor welke prestatieclausule dan ook in zijn contract”, zo zegt hij in gesprek met de Telegraaf. “Wat voor een atleet het allerbelangrijkste is, is dat hij ziet dat iedereen in het team alles geeft voor hem. En ik denk dat Max onder de indruk is van de manier waarop de resultaten en de sfeer in het team dit jaar zijn gedraaid.”

Red Bull zet vol in op 2026

Mintzlaff doelt hiermee op de indrukwekkende reeks die Verstappen en Red Bull hebben ingezet in de tweede seizoenshelft van 2025. Toen won de Nederlander maar liefst zes races en kon het tot aan de laatste Grand Prix nog opnemen tegen Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren. De CEO gelooft daarom ook dat de Oostenrijkse renstal in staat is om ook in 2026 een winnende bolide voor Verstappen te kunnen bouwen.

“Natuurlijk wil Max altijd winnen en de best mogelijke auto hebben, maar dat willen wij ook”, zo vervolgde Mintzlaff. “Zolang Max voelt dat wij daaraan werken en er alles aan doen, denk ik dat hij ons trouw blijft. Hij ziet ook hoeveel we hebben geïnvesteerd in onze eigen motor. Vergeet niet dat wij een energiedrankjesmerk zijn en wat voor unieke stap dit is.”

'Verstappen zal afsluiten bij Red Bull'

De Red Bull-CEO is dan ook overtuigd dat de Nederlander - die eerder al gelinkt is aan een overstap naar Mercedes, Aston Martin en ook Ferrari - zijn eigen team trouw zal blijven. “Ik voel dat er wederzijds een enorme waardering en loyaliteit is. Voor mij bestaat er geen twijfel dat Max Verstappen zijn carrière afsluit bij Red Bull.”