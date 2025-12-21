user icon
icon

Gasly blikt terug op Red Bull-drama: "Het team steunt Verstappen meer"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gasly blikt terug op Red Bull-drama: "Het team steunt Verstappen meer"

Pierre Gasly heeft teruggeblikt op zijn veelbesproken degradatie van Red Bull Racing naar Toro Rosso in 2019. De Fransman heeft toegegeven dat de degradatie naar het zusterteam als een opluchting voelde, aangezien hij bij het topteam letterlijk ondersneeuwde.

Gasly maakte in 2017 laat in het seizoen zijn Formule 1-debuut bij Toro Rosso en bleef daar ook in 2018 actief. Zijn prestaties leverden hem een promotie op naar Red Bull Racing, waar hij in 2019 teamgenoot werd van Max Verstappen. De verwachtingen waren hoog, maar Gasly wist die niet waar te maken. De resultaten vielen tegen en halverwege het seizoen moest hij al plaatsmaken voor Alexander Albon. Na slechts twaalf races kwam er daarmee een einde aan zijn periode bij het topteam, al keerde hij wel terug bij het zusterteam, waar hij tot en met 2022 zou blijven rijden.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Gasly blikt terug op slechte tijd

Enkele jaren later kijkt de inmiddels 29-jarige Fransman terug op die periode in gesprek met de officiële website van de Formule 1. “Ik ga niet liegen, het was triest”, vertelt Gasly. “Het was mijn tweede jaar in de Formule 1 en er was weinig steun binnen een heel groot team dat vooral Max ondersteunt – en terecht, want hij levert de resultaten.”

Geen beste omstandigheden voor Gasly 

Volgens Gasly ontbraken de juiste omstandigheden om te kunnen presteren. “Ik begon met een nieuwe engineer die uit de Formule E kwam en geen ervaring had in de Formule 1. Dat zorgde voor een vreemde dynamiek. Ik kreeg niet echt de middelen om te leveren.” De Fransman probeerde zich er desondanks doorheen te vechten. “Ik wilde presteren, dat is waarvoor ik er was. Zij waren niet tevreden, maar ik ook niet, omdat ik voelde dat ik mijn potentieel niet kon laten zien.”

De terugzetting naar Toro Rosso voelde daardoor dubbel. “Het voelde bijna als een opluchting”, erkent Gasly. Minder druk en minder aandacht boden ruimte om opnieuw op te bouwen, al was het niet het scenario waar hij op had gehoopt. “Het is geen fijne energie. Er hangt veel negativiteit, maar ik ga daar doorheen. Ik wil gewoon rijden en mijn ding doen.”

snailer

Posts: 31.127

Er speelde wel degelijk iets tussen Gasly en Newey. Gasly heeft open ruzie gezocht met Newey. Hij wilde het ontwerp compleet om laten gooien door Newey. En toen Newey dat uiteraard niet wilde, begon hij een heftige en boze ruzie met Newey.
Newey schijnt toen iets te hebben gezegd van: Zorg eerst... [Lees verder]

  • 4
  • 21 dec 2025 - 18:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Gasly Alpine Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 9.925

    Als je 3 keer in 10 races door Max op een ronde wordt gezet is het logisch dat het team Max meer steunt

    • + 3
    • 21 dec 2025 - 17:54
  • AUDI_F1

    Posts: 3.479

    Het team luisterd altijd naar de coureur die de beste feedback geeft over de auto. Verstappen had daar al meer ervaring mee dan Gastly. Alleen de setup copieren van Verstappen is dus vragen om moeilijkheden.
    Maar gelukkig heeft Gastly zijn plekje ook gevonden.

    • + 1
    • 21 dec 2025 - 17:54
    • snailer

      Posts: 31.127

      Er speelde wel degelijk iets tussen Gasly en Newey. Gasly heeft open ruzie gezocht met Newey. Hij wilde het ontwerp compleet om laten gooien door Newey. En toen Newey dat uiteraard niet wilde, begon hij een heftige en boze ruzie met Newey.
      Newey schijnt toen iets te hebben gezegd van: Zorg eerst maar dat je resultaten haalt. Misschien mag je dan weer meedenken.

      Het is dus inderdaad waar dat het half jaar met Gasly men vooral luisterde naar Verstappen. Gasly heeft door zijn geruzie zichzelf buitengesloten.

      Dit verhaal is door meerdere ous RBR medewerkers verteld in verschillende podcast.

      Was niet verteld is, maar wat waarschijnlijk gebeurd is. Newey heeft aangedrongen om Gasly asap te vervangen. En dat is natuurlijk meer dan terecht geweest. Gasly was een gebroken man.

      • + 4
      • 21 dec 2025 - 18:07
    • elflitso

      Posts: 1.678

      @Snailer klopt helemaal, daar was Dr Helmut Marko destijds totaal niet over te spreken. De beschuldigingen van Gasly waren ook totaal ongegrond.

      • + 1
      • 21 dec 2025 - 19:51

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar