Pierre Gasly heeft teruggeblikt op zijn veelbesproken degradatie van Red Bull Racing naar Toro Rosso in 2019. De Fransman heeft toegegeven dat de degradatie naar het zusterteam als een opluchting voelde, aangezien hij bij het topteam letterlijk ondersneeuwde.

Gasly maakte in 2017 laat in het seizoen zijn Formule 1-debuut bij Toro Rosso en bleef daar ook in 2018 actief. Zijn prestaties leverden hem een promotie op naar Red Bull Racing, waar hij in 2019 teamgenoot werd van Max Verstappen. De verwachtingen waren hoog, maar Gasly wist die niet waar te maken. De resultaten vielen tegen en halverwege het seizoen moest hij al plaatsmaken voor Alexander Albon. Na slechts twaalf races kwam er daarmee een einde aan zijn periode bij het topteam, al keerde hij wel terug bij het zusterteam, waar hij tot en met 2022 zou blijven rijden.

Gasly blikt terug op slechte tijd

Enkele jaren later kijkt de inmiddels 29-jarige Fransman terug op die periode in gesprek met de officiële website van de Formule 1. “Ik ga niet liegen, het was triest”, vertelt Gasly. “Het was mijn tweede jaar in de Formule 1 en er was weinig steun binnen een heel groot team dat vooral Max ondersteunt – en terecht, want hij levert de resultaten.”

Geen beste omstandigheden voor Gasly

Volgens Gasly ontbraken de juiste omstandigheden om te kunnen presteren. “Ik begon met een nieuwe engineer die uit de Formule E kwam en geen ervaring had in de Formule 1. Dat zorgde voor een vreemde dynamiek. Ik kreeg niet echt de middelen om te leveren.” De Fransman probeerde zich er desondanks doorheen te vechten. “Ik wilde presteren, dat is waarvoor ik er was. Zij waren niet tevreden, maar ik ook niet, omdat ik voelde dat ik mijn potentieel niet kon laten zien.”

De terugzetting naar Toro Rosso voelde daardoor dubbel. “Het voelde bijna als een opluchting”, erkent Gasly. Minder druk en minder aandacht boden ruimte om opnieuw op te bouwen, al was het niet het scenario waar hij op had gehoopt. “Het is geen fijne energie. Er hangt veel negativiteit, maar ik ga daar doorheen. Ik wil gewoon rijden en mijn ding doen.”