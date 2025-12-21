user icon
Verstappen glimlacht: "De helft van de grid heeft een illegale auto"

Verstappen glimlacht: "De helft van de grid heeft een illegale auto"

Max Verstappen heeft met een knipoog gereageerd op de dubbele diskwalificatie van McLaren tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander noemde het een ‘vroeg kerstcadeautje’, maar plaatste tegelijkertijd kanttekeningen bij hoe streng er in de Formule 1 wordt gecontroleerd.

Na de GP van Las Vegas, kreeg Verstappen een extra kers op de taart. De Nederlander won zelf de race in 'Sin City' en zag daarna toe hoe zowel Norris als Piastri uit het wedstrijdresultaat werden gehaald. Vervolgens liep Verstappen fors in op de twee McLarens in de stand.

Verstappen ziet sommige teams wegkomen

Volgens Verstappen is het opzoeken van de grens nu eenmaal onderdeel van de sport. “Je probeert altijd de limiet te vinden, dat doen we allemaal”, stelt hij in gesprek met Viaplay. Daarbij zit je er als team soms nét boven of nét onder. “En soms kom je er ook mee weg, want je wordt niet altijd gecheckt”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen vermoedt dat de focus van de FIA vooral ligt op de topteams. De achterhoede zou volgens hem minder vaak onder de loep worden genomen. “Als je daar elke race zou gaan checken, dan zit de helft er sowieso onder”, zegt hij lachend over de teams achterin het veld. Volgens Verstappen is het ook simpelweg niet haalbaar om alles en iedereen constant te controleren. “Daar heeft de FIA de capaciteit niet voor. Dan moet je heel veel mensen hebben en dat gaat gewoon niet.”

Verstappen reageerde lachend op diskwalificatie

Verstappen hoorde het nieuws pas later, in het vliegtuig. “Dat was een vroeg kerstcadeautje voor mij”, grijnst hij. De Red Bull-coureur ziet er ook een breder voordeel in. “Het maakt het in ieder geval spannender. Anders had je het er niet over gehad richting Abu Dhabi. Voor de Formule 1 was het denk ik wel positief – en voor mij natuurlijk ook.”

Toch bleef Verstappen met beide benen op de grond. Ondanks de diskwalificatie van zijn rivalen liet hij zich niet meeslepen door optimisme over de titel. Naar eigen zeggen wist hij maar al te goed dat er nog genoeg moest gebeuren voordat hij zich daadwerkelijk wereldkampioen mocht noemen.

