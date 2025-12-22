Red Bull-topman Oliver Mintzlaff heeft gereageerd op het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner. De Brit stond maar liefst twintig jaar aan het roer bij Red Bull Racing, maar werd afgelopen zomer op straat gezet en vervangen door Laurent Mekies. Mintzlaff geeft nu meer uitleg over hoe die ingrijpende beslissing tot stand is gekomen.

Volgens Mintzlaff was het allesbehalve eenvoudig om midden in het seizoen afscheid te nemen van Horner, maar was het wel noodzakelijk. In gesprek met De Telegraaf benadrukt de Red Bull-topman dat de keuze zorgvuldig is afgewogen niet overhaast is genomen.

'Het was niet gemakkelijk'

"Het was voor Laurent niet makkelijk om het midden in het seizoen over te nemen van Christian Horner, die ruim twintig jaar de teambaas was", zo start de Oostenrijker zijn verhaal. In juli werd Horner ontslagen door Red Bull Racing, maar hoe keek Mintzlaff hier eigenlijk naar? Sinds het vertrek van Horner werden de resultaten beter.

"Ik wil het geen risico noemen, omdat we honderd procent achter deze maatregel stonden. Omdat we wisten dat we iets moesten doen. Ik ben geen zogenaamde hire and fire-manager, iemand die zomaar mensen ontslaat. Christian heeft een geweldige staat van dienst bij het team en heel veel successen behaald. Iedereen hier in het bedrijf, mijzelf incluis, waardeert hem voor wat hij heeft gedaan."

Mintzlaff heeft geen spijt van de keuze

Toch heeft de Duitser geen spijt dat hij Horner heeft ontslagen: "Maar dit hoort ook bij een professionele organisatie. Je kan niet blijven leunen op de geschiedenis en we voelden dat het tijd was om de bladzijde om te slaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dat was geen makkelijke beslissing, maar we zijn ook niet over één nacht ijs gegaan."

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko had na het ontslag van Horner de Brit nog even een trap na gegeven, maar Mintzlaff staat daar niet achter: "Ik ben het niet eens met de uitspraken van Helmut. Ja, het is logisch dat dingen veranderen in een organisatie. Misschien is Dr. Marko in de loop der jaren ook wel veranderd. Het is denk ik vrij normaal dat niet alles hetzelfde is als vijf jaar geleden. Christian en Helmut hebben jarenlang geweldig samengewerkt, sinds de start in 2005. We hebben het dus over meer dan twintig jaar."