Max Verstappen zorgde er dit jaar eigenhandig voor dat het Formule 1-seizoen eindigde op een opvallend spannende manier. Hij daagde McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri uit, en liep de titel uiteindelijk op een haar na mis. Verstappen kende een geweldige tweede seizoenshelft, maar kreeg het niet voor elkaar om meer podiums te pakken dan Norris en Piastri.

Verstappen wilde dit jaar zijn vijfde wereldtitel pakken in de Formule 1, maar merkte al snel dat zijn achterstand te groot was. In de eerste seizoenshelft wist hij nog te winnen op de circuits van Suzuka en Imola, maar daarna groeide zijn achterstand per weekend. Hij had in de zomer een achterstand van ruim honderd WK-punten, maar dat hield hem niet tegen.

Verstappen begon goed aan de tweede seizoenshelft met een podiumplaats in Zandvoort, en finishte daarna in alle opvolgende Grands Prix ook in de top drie. Hij wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij kwam twee punten te kort om Norris van de titel te houden, maar was alsnog zeer tevreden met zijn seizoen.

Heeft Verstappen de McLarens verslagen?

Verstappen stond dit jaar in totaal vijftien keer op het podium, maar dat was niet goed genoeg voor de eerste plaats in dit kantlijnenklassement. Zowel Norris als Piastri stond namelijk vaker op het podium, al waren de verschillen zeer klein. Wereldkampioen Norris presteerde het stabielste, en stond achttien keer op het podium. Piastri kwam op zijn beurt tot zestien podiumplekken, wat opvallend is aangezien hij een tegenvallende tweede seizoenshelft kende. Naast dit drietal was er geen enkele andere coureur die de dubbele cijfers wist te behalen.

Coureurs met de meeste podiumplekken in 2025:

1. Lando Norris, 18 podiumplekken

2. Oscar Piastri, 16 podiumplekken

3. Max Verstappen, 15 podiumplekken

4. George Russell, 9 podiumplekken

5. Charles Leclerc, 7 podiumplekken

6. Andrea Kimi Antonelli, 3 podiumplekken

7. Carlos Sainz, 2 podiumplekken

8. Nico Hülkenberg, 1 podiumplek

9. Isack Hadjar, 1 podiumplek