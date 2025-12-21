user icon
icon

Norris verslaat Verstappen met opvallende statistiek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris verslaat Verstappen met opvallende statistiek

Max Verstappen zorgde er dit jaar eigenhandig voor dat het Formule 1-seizoen eindigde op een opvallend spannende manier. Hij daagde McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri uit, en liep de titel uiteindelijk op een haar na mis. Verstappen kende een geweldige tweede seizoenshelft, maar kreeg het niet voor elkaar om meer podiums te pakken dan Norris en Piastri.

Verstappen wilde dit jaar zijn vijfde wereldtitel pakken in de Formule 1, maar merkte al snel dat zijn achterstand te groot was. In de eerste seizoenshelft wist hij nog te winnen op de circuits van Suzuka en Imola, maar daarna groeide zijn achterstand per weekend. Hij had in de zomer een achterstand van ruim honderd WK-punten, maar dat hield hem niet tegen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Verstappen begon goed aan de tweede seizoenshelft met een podiumplaats in Zandvoort, en finishte daarna in alle opvolgende Grands Prix ook in de top drie. Hij wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij kwam twee punten te kort om Norris van de titel te houden, maar was alsnog zeer tevreden met zijn seizoen.

Heeft Verstappen de McLarens verslagen?

Verstappen stond dit jaar in totaal vijftien keer op het podium, maar dat was niet goed genoeg voor de eerste plaats in dit kantlijnenklassement. Zowel Norris als Piastri stond namelijk vaker op het podium, al waren de verschillen zeer klein. Wereldkampioen Norris presteerde het stabielste, en stond achttien keer op het podium. Piastri kwam op zijn beurt tot zestien podiumplekken, wat opvallend is aangezien hij een tegenvallende tweede seizoenshelft kende. Naast dit drietal was er geen enkele andere coureur die de dubbele cijfers wist te behalen.

Coureurs met de meeste podiumplekken in 2025:

1. Lando Norris, 18 podiumplekken

2. Oscar Piastri, 16 podiumplekken

3. Max Verstappen, 15 podiumplekken

4. George Russell, 9 podiumplekken

5. Charles Leclerc, 7 podiumplekken

6. Andrea Kimi Antonelli, 3 podiumplekken

7. Carlos Sainz, 2 podiumplekken

8. Nico Hülkenberg, 1 podiumplek

9. Isack Hadjar, 1 podiumplek

Rick Nitros

Posts: 506

Klopt! Dat zijn de POWER RANKINGS!
Maar jullie kunnen ook kiezen, wie vond je het beste? Max, Max of Max?

  • 5
  • 21 dec 2025 - 13:21
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • SennaS

    Posts: 11.138

    Onbelangrijke stats, er is maar eentje die telt.

    • + 1
    • 21 dec 2025 - 12:49
    • Rick Nitros

      Posts: 506

      Klopt! Dat zijn de POWER RANKINGS!
      Maar jullie kunnen ook kiezen, wie vond je het beste? Max, Max of Max?

      • + 5
      • 21 dec 2025 - 13:21
  • inflatable

    Posts: 3.701

    En zonder wat technische uitvalbeurten en een DSQ hadden ze nog meer podiumplekken gescoord.. Wat dit alleen maar aangeeft is dat McLaren verreweg de beste auto had dit seizoen.. Niks nieuws dus..

    • + 1
    • 21 dec 2025 - 15:04

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar