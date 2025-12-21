user icon
Russell daagt Verstappen uit voor titelgevecht

Mercedes-coureur George Russell heeft een opvallend sterk seizoen achter de rug. De Brit wist twee Grands Prix te winnen, en werd vierde achter de drie kemphanen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri. Russell blijft strijdbaar, en weet zeker dat hij titelmateriaal is. Hij daagt Verstappen uit voor de komende jaren.

Verstappen maakte ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. Hij vocht zich in de tweede seizoenshelft vanuit een geslagen positie terug in de titelstrijd. Hij liet McLaren-coureurs Norris en Piastri werken voor hun geld, en kwam uiteindelijk twee punten te kort voor de titel. Verstappen werd dus geen wereldkampioen, maar was volgens velen wel de beste coureur van het seizoen.

Russell kon dit jaar slechts een paar keer echt vechten met Verstappen. In Barcelona resulteerde dat in een bizar moment toen Verstappen de Brit erlangs moest laten, maar een ordinaire beuk uitdeelde. Ook in Canada vochten ze een duel uit, maar dit keer was de strijd wat tammer. In het verleden was er regelmatig vuurwerk tussen de twee, en als het aan Russell ligt zal dit in de komende jaren ook het geval zijn.

Vechten met Verstappen

In gesprek met de internationale media stak Russell zijn ambitie niet onder stoelen of banken: "Ik weet zeker dat ik me kan meten met de topcoureurs. Max is op dit moment duidelijk de gouden standaard. Ik denk dat hij degene is tegen wie ik het graag zou willen opnemen. Hij is de enige coureur op de grid met wie je teamgenoot zou willen zijn om te zien hoe competitief je eigenlijk bent."

Is Russell klaar voor de titel?

Russell kende een goed seizoen met de vierde plaats in het wereldkampioenschap, maar daar wordt hij niet warm of koud van: "Voor mij maakt het eerlijk gezegd niet veel uit of ik tweede of twintigste word. Je wint gewoon niet. Toen ik bij Williams reed, stond ik elk weekend achteraan, wat heel frustrerend was, maar nu zit ik in dezelfde situatie en vecht ik nog steeds niet voor de titel."

Volgens Russell heeft hij alles in huis om de titel te pakken: "Ik ben er nu klaar voor om voor de titel te vechten, maar ik weet dat ik geduld moet hebben."

NicoS

Posts: 19.911

De status van Max is allang bevestigd.
Waarom blijven mensen maar excuses zoeken om dat te ondermijnen…..

  • 19
  • 21 dec 2025 - 11:53
  • Politik

    Posts: 9.602

    Lijkt mij ook prachtig, Verstappen en Russell samen in één team.
    Het zou de status van Verstappen definitief bevestigen.
    Althans, als hij erin zou slagen om Russell net zo dominant te verslaan als hij de laatste jaren met zijn teamgenoten deed.

    Russell zou iig noot zijn kwalificatie opofferen om Verstappen een tow te geven. Net zo min dat hij als een schoothondje aan de kant zou gaan, mocht Verstappen een keer achteraan moeten starten.

    Nee, een echt duel. Waarin Verstappen het eindelijk eens een keer in hetzelfde materiaal op gaat nemen tegen een andere topcoureur.
    Prachtig lijkt me dat.

    • + 7
    • 21 dec 2025 - 11:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.099

      Mss in de toekomst bij Aston Martin als Fernando zijn helm aan de kastanjeboom hangt en Lawrence Stroll besluit om zoonlief te vervangen.

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 11:35
    • NicoS

      Posts: 19.911

      De status van Max is allang bevestigd.
      Waarom blijven mensen maar excuses zoeken om dat te ondermijnen…..

      • + 19
      • 21 dec 2025 - 11:53
    • Hagueian

      Posts: 8.254

      Russel is geen topcoureur. Dat is een goede coureur. Verstappen is de topcoureur. Russel is een topwijf.

      • + 14
      • 21 dec 2025 - 12:00
    • Politik

      Posts: 9.602

      @Nicos,

      Dat is jouw mening en absoluut geen feit.

      Wat wel een feit is, is dat de kracht van je concurrentie bepaalt, hoe groot de waarde van je overwinning is.

      • + 7
      • 21 dec 2025 - 12:07
    • HermanInDeZon

      Posts: 506

      "De status van Max is allang bevestigd.
      Waarom blijven mensen maar excuses zoeken om dat te ondermijnen….."

      Omdat mensen het fantastisch zouden vinden moest Max eens een gelijkwaardige teamgenoot hebben in een team waar hij niet uitgesproken eerste rijder is?

      Prima voor de show lijkt me - en zou toch voor hem geen probleem mogen zijn toch?

      • + 7
      • 21 dec 2025 - 12:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 506

      "Russel is geen topcoureur. Dat is een goede coureur. Verstappen is de topcoureur. Russel is een topwijf."

      Gelukkig representeer jij niet het niveau van de gemiddelde Verstappen fan.
      Stoere opmerking hoor

      • + 7
      • 21 dec 2025 - 12:19
    • NicoS

      Posts: 19.911

      Volgens mij is dat allang een feit, alleen voor sommige niet. Daarnaast deel ik lang niet als enige die mening, maar zo goed als de hele F1 wereld.
      Statistisch gezien staat Verstappen in de top van de F1 coureurs aller tijden.
      Als je al meerdere jaren hebt laten zien dat je de enige coureur bent die in staat is om een dominant team als Mercedes, en laatste periode McLaren kunt verslaan of lastig kunt maken, hoeveel bewijs moet je dan nog hebben….

      • + 12
      • 21 dec 2025 - 12:21
    • Politik

      Posts: 9.602

      @Nicos,

      Wil je nou echt niet zien dat Verstappen enkel en alleen nog maar middenmoot coureurs als teamgenoot verslagen heeft?

      Als je dat niet erkent, heeft verdere discussie weinig zin meer.

      • + 8
      • 21 dec 2025 - 12:28
    • NicoS

      Posts: 19.911

      @Herman,
      Voor Max zal dat inderdaad geen probleem zijn, het probleem is dat ze voor verschillende team rijden.
      Het moet dus een keer zo uitkomen, maar de kans is niet groot dat dat gaat gebeuren
      Russell is kopman bij Mercedes, en Max bij RBR, en zolang geen van beide verkast, zullen ze geen teamgenoten worden.
      De status hangt echt niet af van een teamgenoot, maar de prestaties bepalen dat.
      En met name prestaties die bijzonder zijn, en dat hoeft zeker geen dominant jaar te zijn, maar prestaties waar mensen versteld van staan. Prestaties waarvan men ziet en denkt; waar haalt hij dat vandaan, of hoe krijgt hij dat voor elkaar.
      Prestaties waar mensen het nog jaren over hebben…..DAT bepaalt de status van een coureur…..

      • + 6
      • 21 dec 2025 - 12:32
    • mario

      Posts: 14.787

      @Hagueian: Russel doet niet eens mee, dus wat dat betreft heb je wel gelijk dat Russel in ieder geval geen topcoureur is....

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 12:37
    • Larry Perkins

      Posts: 62.212

      Op de huidige grid is er geen gelijkwaardige coureur te vinden @HermanInDeZon.. Dat geven nu ook al steeds meer en meer f*king eilandbewoners toe, maar jij kan het gewoon niet hebben, laat staan erkennen…

      • + 11
      • 21 dec 2025 - 12:38
    • NicoS

      Posts: 19.911

      @Politik,
      Hij heeft ze niet verslagen maar gedeclasseerd, dat zegt genoeg lijkt mij.
      Welke discussie wil je dan nog voeren?
      Aan Schumacher z’n status twijfelt toch ook niemand? Hij heeft ook nooit Hakkinen, Hill of Villeneuve als teamgenoot gehad.
      Dit zijn alleen maar weer dingen zoeken om de prestaties van Max te ondermijnen, meer niet, en het zijn altijd dezelfde mensen die dat maar blijven doen.
      Discussie is dan ook inderdaad zinloos……

      • + 11
      • 21 dec 2025 - 12:40
    • SennaS

      Posts: 11.138

      Voor sommigen is Max zijn maatstaaf 2e rangse waterdragers die volledig opgeofferd worden en niet eens het aller beste materiaal krijgen.
      Als dat de maatstaaf is dan zegt dat genoeg.
      Iemand als Lewis of Senna moesten om hun titel vechten tegen wereldkampioenen als teamgenoot.
      En nul voorkeurs behandeling. Hadden deze coureurs een voorkeursbehandeling zoals bij rbr gehad dan waren ze veel vaker wk geworden.
      En Lewis nota bene bij 2 teams.

      Ps. Dit doet niks af aan de kwaliteiten van Max, hij is en blijft 1 vd aller besten ooit.
      Alleen hij heeft nooit in een situatie als Lewis, Norris, Piastri, Russell gezeten.
      Russell durft het in ieder geval aan, althans zo lees ik het.

      • + 6
      • 21 dec 2025 - 12:46
    • MustFeed

      Posts: 10.457

      De figuren die blijven volhouden dat Verstappen zich niet bewezen heeft zijn veelal dezelfde figuren die constant de doellijn blijven verleggen. Al zou Verstappen Russell helemaal zoekrijden dan verzinnen ze gewoon weer iets anders.

      • + 12
      • 21 dec 2025 - 12:49
    • NicoS

      Posts: 19.911

      Nou als Russell het aandurft, dan klopt hij toch bij RBR aan, wat let hem?
      Ik lees zo vaak dat Max toch nergens heen kan, dus dan moeten ze maar naar RBR komen…..;)
      Max maakt het niet uit, die zal dat prima vinden.

      • + 3
      • 21 dec 2025 - 12:53
    • Politik

      Posts: 9.602

      Nou als Verstappen het aandurft, dan klopt hij toch bij Mercedes aan, wat let hem?
      Ik lees zo vaak dat Max toch overal heen kan, dus dan moet hij maar naar Mercedes komen…..;)
      George maakt het niet uit, die zal dat prima vinden. Zoals je in bovenstaand artikel kunt lezen.

      • + 2
      • 21 dec 2025 - 12:59
    • NicoS

      Posts: 19.911

      Nou wie weet, als RBR komend seizoen geen potten kan breken, zou Max inderdaad bij Toto kunnen aankloppen.
      Gaat je wens misschien toch nog in vervulling……
      Zal je net zien dat George dan net weggaat bij Mercedes…..
      George wil heel graag een gelijke status als Max, daarom praat hij erover.
      Maar zo’n status kan hij ook op een andere manier bereiken, daar heeft hij Max helemaal niet voor nodig.
      Prestaties daar draait het om, dus als Russell dat gaat doen, dan krijgt hij vanzelf die status waar hij zo naar verlangt.

      • + 1
      • 21 dec 2025 - 13:16
    • mario

      Posts: 14.787

      @NicoS:
      "Dit zijn alleen maar weer dingen zoeken om de prestaties van Max te ondermijnen, meer niet, en het zijn altijd dezelfde mensen die dat maar blijven doen."

      Je kunt ook de naam "Max" vervangen door "Lewis" en je hebt precies dezelfde stelling... Die even waar als onwaar zou kunnen zijn...

      • + 2
      • 21 dec 2025 - 13:30
    • Mrduplex

      Posts: 1.669

      Whahaha ,alsof Bottas geen waterdrager was ,lachwekkend betoog alweer,maar dat zijn we gewend

      • + 4
      • 21 dec 2025 - 13:34
    • NicoS

      Posts: 19.911

      @Mrduplex,
      Alle verliezers excuses in één bericht, het is bijna kunst……;)

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 13:38
    • The Apex

      Posts: 448

      Max zal Russell niet dominant verslaan. We vergeten even dat GR in de F2 iedereen het nakijken gaf, als stand-in van Lewis Hamilton zijn eerste Grand Prix hoorde te winnen, direct diezelfde Hamilton partij gaf bij Mercedes en Kimi nu het nakijken gaf.

      • + 3
      • 21 dec 2025 - 13:44
    • The Apex

      Posts: 448

      Dan over de teamgenoten.:
      Albon, Gasley, Tsunoda, Perez en Lawson is geen middelmaat. Het is ook geen absolute top. Toch maakt Max van degelijke coureurs er middelmatige coureurs van.

      • + 2
      • 21 dec 2025 - 13:46
    • NicoS

      Posts: 19.911

      @mario,
      Zit je in het filter?
      Gaat hier niet over Lewis…..

      • + 1
      • 21 dec 2025 - 14:20
    • Hagueian

      Posts: 8.254

      Man man, goede coureur, topwijf.. Ik strooi hier met superlatieven en het is nog niet goed. Ik zie gewoon geen sir in miss.

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 15:26
  • Larry Perkins

    Posts: 62.212

    Russell probeert zich weer eens op het niveau van (of in de buurt van) Verstappen te praten. Laten 'we' eerst maar eens kijken wat hij in 2026 ten opzichte van Antonelli gaat laten zien...

    • + 9
    • 21 dec 2025 - 11:32
    • SennaS

      Posts: 11.138

      Dat zou meteen iets over de kunsten van Kimi zeggen

      • + 1
      • 21 dec 2025 - 12:47
  • van lotje,g

    Posts: 1.159

    Qua naaien is Sjors onverslaanbaar,

    • + 8
    • 21 dec 2025 - 11:48
  • Regenrace

    Posts: 2.225

    Russell lijkt Jake Paul wel.

    • + 3
    • 21 dec 2025 - 12:19
    • Pietje Bell

      Posts: 32.537

      Nou, Jake Paul deed het toch uitstekend afgelopen vrijdag nacht?
      Het was dat de organisatie het niet toeliet dat het na een minuut al afgelopen was, want anders ........... Hahaha.

      • + 2
      • 21 dec 2025 - 12:32
  • jd2000

    Posts: 7.535

    Russell is gewoon een gefrustreerde eikel. Hij is van mening dat hij buitencategorie is. Toen zijn leeftijdsgenoten rond reden in Ferrari, McLaren en RB, moest hij de geweldige George het doen met een reserverol en een zitje in een hok van Williams. Kon hij het hele veld vooruit jagen. Zeker Max trekt hij helemaal niet aangezien die jongen authentiek is en achter het stuur laat zien dat hij de beste is. Ijdele narcistische George die vooral uitblinkt in plaatjes posten op zn Facebook in zn blote pens moet het van zn mond hebben en daar wordt je geen kampioen mee.

    • + 5
    • 21 dec 2025 - 13:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.099

      Je gaat me toch niet vertellen dat je op Facebook naar blote mannen gluurt hè?

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 14:30

