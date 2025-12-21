Mercedes-coureur George Russell heeft een opvallend sterk seizoen achter de rug. De Brit wist twee Grands Prix te winnen, en werd vierde achter de drie kemphanen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri. Russell blijft strijdbaar, en weet zeker dat hij titelmateriaal is. Hij daagt Verstappen uit voor de komende jaren.

Verstappen maakte ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. Hij vocht zich in de tweede seizoenshelft vanuit een geslagen positie terug in de titelstrijd. Hij liet McLaren-coureurs Norris en Piastri werken voor hun geld, en kwam uiteindelijk twee punten te kort voor de titel. Verstappen werd dus geen wereldkampioen, maar was volgens velen wel de beste coureur van het seizoen.

Russell kon dit jaar slechts een paar keer echt vechten met Verstappen. In Barcelona resulteerde dat in een bizar moment toen Verstappen de Brit erlangs moest laten, maar een ordinaire beuk uitdeelde. Ook in Canada vochten ze een duel uit, maar dit keer was de strijd wat tammer. In het verleden was er regelmatig vuurwerk tussen de twee, en als het aan Russell ligt zal dit in de komende jaren ook het geval zijn.

Vechten met Verstappen

In gesprek met de internationale media stak Russell zijn ambitie niet onder stoelen of banken: "Ik weet zeker dat ik me kan meten met de topcoureurs. Max is op dit moment duidelijk de gouden standaard. Ik denk dat hij degene is tegen wie ik het graag zou willen opnemen. Hij is de enige coureur op de grid met wie je teamgenoot zou willen zijn om te zien hoe competitief je eigenlijk bent."

Is Russell klaar voor de titel?

Russell kende een goed seizoen met de vierde plaats in het wereldkampioenschap, maar daar wordt hij niet warm of koud van: "Voor mij maakt het eerlijk gezegd niet veel uit of ik tweede of twintigste word. Je wint gewoon niet. Toen ik bij Williams reed, stond ik elk weekend achteraan, wat heel frustrerend was, maar nu zit ik in dezelfde situatie en vecht ik nog steeds niet voor de titel."

Volgens Russell heeft hij alles in huis om de titel te pakken: "Ik ben er nu klaar voor om voor de titel te vechten, maar ik weet dat ik geduld moet hebben."