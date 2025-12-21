Helmut Marko heeft na ruim twintig jaar afscheid genomen van Red Bull Racing, maar de adviseur kijkt nog altijd met trots terug op ‘zijn’ coureurs. In die periode zag de Oostenrijker talloze talenten langskomen, maar slechts twee wisten uit te groeien tot meervoudig wereldkampioen in dienst van de renstal: Sebastian Vettel en Max Verstappen. Marko zette de twee grootheden naast elkaar en wijst daarbij op een duidelijk verschil in aanpak. “Max vertrouwde in het begin vooral op zijn natuurlijke instinct.”

Marko stond aan de basis van de Formule 1-carrières van zowel Vettel als Verstappen. Beide coureurs groeiden onder zijn toezicht uit tot boegbeelden van Red Bull en veroverden ieder vier wereldtitels. Inmiddels heeft Marko zijn rol binnen het team neergelegd, maar dat weerhoudt hem er niet van om terug te blikken op de beginjaren van de twee kampioenen.

'Vettel meer analytisch'

Volgens de 81-jarige Oostenrijker pakten Vettel en Verstappen het racen aanvankelijk totaal verschillend aan. “Vettel benaderde alles veel analytischer en bracht uren met de ingenieurs door om het laatste beetje performance uit de auto te persen”, vertelt Marko tegenover Merkur. “Max vertrouwde in het begin vooral op zijn instinct.”

Die aanpak veranderde in de loop der jaren. Marko ziet hoe Verstappen zich heeft ontwikkeld tot een complete leider binnen het team. “Hij is uitgegroeid tot een coureur die precies weet wat hij wil en ook een team kan aansturen. Dat maakt hem tegenwoordig net zo sterk buiten de auto als erin.”

Marko lovend over Verstappen

De band tussen Marko en Verstappen is altijd bijzonder geweest. De oud-adviseur omschreef die relatie eerder al als de meest innige die hij ooit met een coureur heeft gehad en blijft daarbij. “Verstappen is uitzonderlijk. Supersnel, enorm getalenteerd en extreem gefocust”, aldus Marko. “Ik heb met geen enkele andere coureur zo’n hechte band gehad.”

Tot slot roemt Marko ook het karakter van de Nederlander. “Hij heeft vaste waarden die je alleen ziet bij mensen met een sterk karakter. Die combinatie van talent, mentaliteit en persoonlijkheid is uiterst zeldzaam.”