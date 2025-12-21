user icon
Sainz legt uit: "Formule 1-coureurs moeten zich aanpassen"

Sainz legt uit: "Formule 1-coureurs moeten zich aanpassen"

Carlos Sainz heeft nog maar eens uitgelegd waarom een overstap binnen de Formule 1 zelden meteen succes oplevert. De Spanjaard merkt dat zijn woorden van enkele jaren geleden inmiddels beter worden begrepen, nu steeds meer coureurs ervaren hoe groot de impact van een teamwissel werkelijk is.

De 31-jarige Sainz heeft ondertussen aardig wat F1-teams versleten. Via een lange weg bij Toro Rosso, Renault, McLaren en Ferrari, kwam de Spanjaard terecht bij Williams, waar hij een lastige eerste seizoenshelft kende. Vervolgens herpakte hij zich uitstekend en sleepte hij twee podiumplekken binnen. Sainz benadrukte daarom dat een coureur niet meteen bij een nieuw team er kan staan.

Sainz geeft tekst en uitleg

Volgens Sainz werd zijn standpunt lange tijd onderschat. “Toen ik van Toro Rosso naar Renault ging en later van Renault naar McLaren, kreeg ik vaak te horen: jullie zijn F1-coureurs, jullie redden je wel,” blikt hij terug. “Maar de recente golf aan teamwissels heeft laten zien dat zelfs de beste rijders tijd nodig hebben om zich aan te passen. Dat heeft mijn punt eigenlijk wel bewezen.”

De huidige Formule 1 is volgens Sainz meedogenloos competitief. De marges zijn minimaal en het niveau is extreem hoog. “Als je het moet opnemen tegen iemand als Alex Albon bij Williams, Charles Leclerc bij Ferrari of Max Verstappen bij Red Bull, dan sta je meteen voor een enorme uitdaging,” legt hij uit. “Zij kennen hun auto door en door en zitten al op de limiet. Als nieuwkomer is het dan heel moeilijk om direct datzelfde niveau te halen.”

In het beste scenario kan een coureur dat niveau benaderen, misschien zelfs iets verbeteren, maar meestal komt de realiteit harder aan. “In de meeste gevallen loop je als nieuwkomer bij elk onderdeel van het weekend achter: vrije trainingen, kwalificatie en de race. Je begint gewoon met een achterstand.”

Formule 1 is veranderd volgens Sainz

Die achterstand zit niet alleen in het rijden zelf. Sainz wijst ook op de extra belasting buiten het circuit. Naast een reeks frustrerende incidenten en technische problemen – halverwege het seizoen concludeerde hij zelf dat “alles wat mis kon gaan, ook misging” – moest hij ook wennen aan de druk achter de schermen. “Je bent nieuw, dus je doet extra simulatorsessies, bezoekt vaker de fabriek en krijgt veel marketingverplichtingen, omdat sponsors je willen zien.”

Die combinatie kan zwaar wegen. “Je raakt overbelast met te veel simulatorwerk, te veel fabriekstijd en te veel marketing. Dan wordt het lastig om je energieniveau op peil te houden en scherp te blijven op het circuit.”

De sleutel tot succes ligt volgens Sainz in geduld. “Om te presteren in de Formule 1 heb je balans nodig. In de eerste zes maanden bij een team is die balans er nauwelijks. Je moet vertrouwen hebben in het proces en erop rekenen dat alles uiteindelijk op zijn plek valt.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.099

Gotver, zo te zien is Carlos Jos tegengekomen....oei oei, dat moet pijn doen hoor.
Ik vraag me af of dat dat nog 'n beetje rechttrekt voor het nieuwe race-seizoen.

  • 1
  • 21 dec 2025 - 14:25
Reacties (5)

  • NicoS

    Posts: 19.911

    Ook dit zal voor de ene coureur makkelijker zijn dan de andere. Sommige hebben tijd nodig, de andere is meteen snel en op z’n gemak.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 13:30
  • Regenrace

    Posts: 2.225

    Maar er is nooit een coureur die zegt: ik sla die marketing shit over; dus betaal mij maar wat minder.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 14:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.099

    Gotver, zo te zien is Carlos Jos tegengekomen....oei oei, dat moet pijn doen hoor.
    Ik vraag me af of dat dat nog 'n beetje rechttrekt voor het nieuwe race-seizoen.

    • + 1
    • 21 dec 2025 - 14:25
  • meister

    Posts: 4.168

    Is ten dele waar, wat goed is komt snel.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 15:44
  • Hagueian

    Posts: 8.257

    Komend jaar gelijke kansen. Het gaat een belangrijk jaar worden voor Sainz en Albon. De verliezer komt niet snel meer bij een topteam terecht.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 15:50

