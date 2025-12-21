Jeremy Clarkson is de laatste tijd opvallend actief op social media tijdens Formule 1-weekenden en spaart daarbij niemand. De Brit, die wereldberoemd werd met Top Gear en momenteel hoge ogen gooit met Clarkson’s Farm op Prime Video, staat al jaren bekend om zijn uitgesproken mening. Ook dit keer laat de 65-jarige tv-persoonlijkheid dat niet na – met Lewis Hamilton als doelwit.

Clarkson deelt tijdens races regelmatig zijn ongezouten mening en maakt daarbij duidelijke keuzes. Zo neemt hij het op voor toptalent Kimi Antonelli, die hij wegzet als ‘nog maar een tiener’, en tempert hij de kritiek op George Russell met de opmerking dat ‘George oké is’. Voor Hamilton ligt dat echter anders. De zevenvoudig wereldkampioen moet het flink ontgelden.

Nah. George is OK. They all are. Bar one. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) August 31, 2025

Clarkson en Hamilton al langer geen vrienden

De clash tussen Clarkson en Hamilton is overigens niet nieuw. In het verleden botsten de twee al vaker, onder meer toen Clarkson Hamilton ervan beschuldigde ‘woke’ te zijn geworden. Ook noemde hij de Brit hypocriet vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en uitgesproken standpunten buiten de sport.

Volgens Clarkson wringt het vooral tussen woorden en daden. “Wel woke, maar vervolgens komt hij aanrijden in een SUV op zijn eerste dag bij Ferrari”, sneert hij. “Om daarna vanaf het hoofdkantoor in Maranello de helikopter naar zijn huis in Milaan te pakken. Dat is niet woke, dat is hypocriet.”

'Ze willen dingen naar Hamilton gooien'

Waar milieu- en klimaatactivisten Hamilton vaak zien als een ideaal boegbeeld, kijkt Clarkson daar met een totaal andere bril naar. “De groenen denken dat Hamilton de mening van de meerderheid vertegenwoordigt, maar ik denk dat de meeste mensen eerder iets naar zijn hoofd willen gooien”, aldus de Brit.

Ook na de wereldwijde discussies die volgden op de moord op George Floyd in 2020, was Clarkson scherp richting Hamilton. “Alles wat hij zegt, doet het geweldig op social media, maar in de echte wereld – waar mensen daadwerkelijk leven – werkt het juist averechts.”

De conclusie lijkt dan ook duidelijk: Clarkson, die Hamilton in het verleden nog ontving bij Top Gear, behoort inmiddels niet meer tot de fans van de recordkampioen. Hamilton zelf lijkt zich er weinig van aan te trekken en gaf eerder al aan dat hij kritiek vooral gebruikt als extra motivatie.