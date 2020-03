Max Verstappen over DAS-systeem van RB16: "Als ik me erger trek ik het stuur eruit, dan zien we of het werkt"

Max Verstappen staat op het punt om het seizoen af te trappen in Melbourne. De Nederlander mag met zijn RB16 proberen wereldkampioen te gaan worden. Tijdens de wintertests in Barcelona reed de Nederlander op de hardste band een indrukwekkende tijd. Er gingen geruchten rond over een eventuele party-modus.

Max Verstappen reageert tegenover Olav Mol over de eventuele party-modus. "We gaan het zien in Melbourne”, zo zegt de de 22-jarige Limburger. Op de vraag hoe de RB16 in vergelijking met zijn voorganger is, antwoordt hij: "Het (de RB16 red.) is geen compleet andere bolide natuurlijk, maar de balans van de auto is beter geworden en natuurlijk zijn er wat kleine dingetjes aangepast op de auto. Maar over het algemeen zijn de auto's wel redelijk hetzelfde gebleven, omdat de reglementen hetzelfde zijn gebleven. Dus als je instapt weet je wel meteen waar het rempunt ligt."

Tijdens de testweken in Barcelona werd er veel gesuggereerd over de voorwielophanging van de RB16, die veel veranderd zou zijn. "Overal zijn wel dingen veranderd. Iedereen kletst altijd zoveel, maar ze weten natuurlijk helemaal niets. We krijgen natuurlijk altijd vragen, maar alles is aangepast. Er zitten heel weinig onderdelen op die hetzelfde zijn als vorig jaar."

Het DAS-systeem van Mercedes

Het DAS-systeem van Mercedes was misschien wel het meest besproken onderwerp van de testweken in Barcelona. Verstappen reageert grappend op de vraag of hij het binnenkort ook gaat gebruiken. “Ik weet niet, misschien als ik me ergens aan erger of zo, dan trek ik gewoon aan het stuur. Misschien trek ik het stuur er dan vanaf, wie weet", aldus Verstappen met een dikke glimlach op zijn gezicht.

Red Bull Racing kan het DAS-systeem kopiëren, maar of het team dat gaat doen, weet de Nederlander niet. "Ik heb het er helemaal niet zoveel over gehad. Ik laat het allemaal over aan de mensen in de fabriek, wat zij er mee willen doen, als het allemaal goed wordt gekeurd en dan zien we het allemaal wel verder."