De monsterklus: de logistieke zijde van de Formule 1 anno 2019

Met 21 races is het Formule 1-seizoen van 2019, samen met 2018, het drukste seizoen in de geschiedenis van de hoogste klasse. Volgend jaar zullen er zelfs 22 races op de kalender staan. Een enorme operatie om dit logistiek voor elkaar te krijgen. Daarom waren er ook dit jaar weer meerdere back-to-backs. Een enorm peloton van vrachtwagens, schepen en vliegtuigen zorgen ervoor dat de spullen op tijd op de circuits aankomen.

Om te beginnen moeten we eerst bekijken vanuit welke plekken de teams opereren. We nemen voor het gemak het Verenigd Koninkrijk, als thuisbasis van zes teams. Williams, McLaren, Red Bull Racing, Mercedes, Racing Point en Renault hebben allen hun 'werkplaats' in de buurt van Londen. Vanuit daar zetten deze teams hun logistieke programma uit. Ook Haas F1 zet, vanuit hun tweede basis in Banbury, hun Europese programma uit. Ferrari en Toro Rosso doen dit vanuit Italië, en Alfa Romeo/Sauber vanuit Zwitserland.

Het Europese seizoen is voor al deze teams vrij makkelijk. Men rijdt van circuit naar circuit, met ongeveer 8 tot 10 trucks. Dit is veel goedkoper en zuiniger dan met een vliegtuig. Al deze spullen worden vanaf de fabrieken ingeladen. Het gaat hier om de basisproducten, zoals het chassis en alle andere standaard producten. Vanaf de fabriek van het desbetreffende team rijdt, op dinsdag voor de Grand Prix, een extra vrachtwagen met updates en nieuwe onderdelen naar het circuit toe. Dit om de coureurs de laatste technische verbeteringen aan te bieden. Als er toch nog verbeteringen later worden doorgevoerd, zullen deze wel worden ingevlogen.

In de voorgaande jaren, toen de kalender minder vol was, had een Formule 1-team ongeveer een week de tijd om hun spullen op locatie te krijgen. Dit kwam door de tweeweekse cyclus die men vroeger had. Tegenwoordig is het tijdschema erg krap. Door back-to-back races moet men improviseren.

Hoe makkelijk het gaat tijdens de Europese cyclus, des te moeilijker gaat het bij overzeese races. Dit seizoen heeft drie back-to-back overzeese races gehad. De eerste in het begin van het seizoen, de tweede is na de zomerstop Singapore en Sochi en de laatste: Austin en Mexico. Een goede planning is hier voor de teams noodzakelijk. Het lijkt makkelijk, maar de teams kampen ook met tijdsverschil.

In januari, aan het begin van het jaar, stuurt elk team vijf 'shipping-sets' de wereld over. In deze containers bevinden zich onder andere kook-equipment, stoelen, gereedschap, tafels en kantoorartikelen. Deze worden over het water verstuurd, aangezien het minder kost dan alles in te vliegen. We praten in deze over een gemiddelde van drie containers van 40 voet lang per overzeese race.

Na afloop van deze races in het tweede gedeelte van het jaar, worden alle spullen weer teruggestuurd naar de basis van het desbetreffende team.