user icon
icon

Red Bull eert Marko na vertrek: "Hij ontdekte Vettel en Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull eert Marko na vertrek: "Hij ontdekte Vettel en Verstappen"

Helmut Marko heeft bij Servus TV openlijk lof ontvangen van Oliver Mintzlaff. De Managing Director van Red Bull GmbH stond uitgebreid stil bij de enorme invloed die de Oostenrijker jarenlang heeft gehad op Red Bull Racing. De woorden van de Red Bull-topman zorgden bij Marko voor een emotionele reactie.

Marko maakte na de slotrace in Abu Dhabi wereldkundig dat hij na meer dan twintig jaar trouwe dienst gaat vertrekken bij Red Bull. Hiermee komt er een einde aan een van de grondleggers van het succes van de Oostenrijkse renstal, dat meerdere Grands Prix en wereldkampioenschappen wist binnen te slepen. Marko werd dan ook geëerd door Red Bull, onder aanvoering van Mintzlaff. 

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Red Bull eert Marko

Mintzlaff benadrukte dat Marko meer dan twintig jaar lang een bepalende rol heeft gespeeld binnen de Formule 1 en bij de opbouw van Red Bull Racing. “Meer dan 20 jaar gaf hij de Formule 1 vorm en bouwde hij Red Bull Racing op. Helmut is iemand aan wie wij ontzettend veel te danken hebben,” aldus Mintzlaff. Daarbij wees hij ook op Marko’s oog voor talent. “Hij is degene die topcoureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen ontdekte. Die werden bij ons wereldkampioen.”

Volgens Mintzlaff spreken ook de resultaten boekdelen. “Onder zijn verantwoordelijkheid werden we veertien keer wereldkampioen. Hij is een icoon in de F1 en de autosport en verdient veel dank voor zijn aandeel in de successen van de afgelopen jaren,” stelde de Duitser. Daarnaast roemde hij het analytische vermogen van Marko en diens rol binnen het team.

Marko emotioneel

Ook het afgelopen seizoen kwam ter sprake. Mintzlaff was onder de indruk van het vertrouwen dat Marko bleef houden in Max Verstappen en het team, zelfs in lastige fases. “Tot het einde bleef hij pushen en hopen op een titel voor Max,” concludeerde hij.

De woorden maakten duidelijk indruk op Marko. Na het zien van de video reageerde de 82-jarige Oostenrijker zichtbaar geëmotioneerd. “Ik ben ontroerd en het doet me vooral ook goed dat dit vanuit Oliver Mintzlaff komt,” liet hij weten. Daarbij sprak Marko zijn waardering uit voor de ontwikkeling van de Red Bull-topman. “Hij stapte onervaren in de Formule 1, maar heeft zich inmiddels uitstekend gevestigd.”

Larry Perkins

Posts: 62.203

Wordt een wedstrijdje tussen Marko en Horner wie Verstappen na een race als eerste aan de lijn krijgt...

  • 3
  • 20 dec 2025 - 11:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Verstoppen

    Posts: 2.103

    “ Daarbij wees hij ook op Marko’s oog voor talent.”

    I see what you did there, TsjetDjiePieTie! 🤭

    • + 2
    • 20 dec 2025 - 10:00
  • AUDI_F1

    Posts: 3.473

    Mooie woorden voor Dr. Helmut Marko, die waarschijnlijk na elke race Verstappen nog even gaat bellen, en de Reb Bull klaar heeft staan als Verstappen even in Graz voorbij komt.
    Maar ik denk dat naast die premie die hij verdiend heeft, ook nog een doos wandel schoenen heeft gekregen om door de bergen te gaan wandelen.

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 10:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.203

      Wordt een wedstrijdje tussen Marko en Horner wie Verstappen na een race als eerste aan de lijn krijgt...

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 11:13
  • The Apex

    Posts: 444

    Verstappen heeft Marko niet ontdekt. Marko was de eerste die het aandurfde.

    • + 3
    • 20 dec 2025 - 11:59
    • Pietje Bell

      Posts: 32.520

      Marko en Toto zagen Max als een groot talent, maar Toto kon hem niets bieden en Marko wel op hetzelfde moment. Hierdoor wordt Marko als zijn ontdekker genoemd.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 12:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar