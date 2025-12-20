Helmut Marko heeft bij Servus TV openlijk lof ontvangen van Oliver Mintzlaff. De Managing Director van Red Bull GmbH stond uitgebreid stil bij de enorme invloed die de Oostenrijker jarenlang heeft gehad op Red Bull Racing. De woorden van de Red Bull-topman zorgden bij Marko voor een emotionele reactie.

Marko maakte na de slotrace in Abu Dhabi wereldkundig dat hij na meer dan twintig jaar trouwe dienst gaat vertrekken bij Red Bull. Hiermee komt er een einde aan een van de grondleggers van het succes van de Oostenrijkse renstal, dat meerdere Grands Prix en wereldkampioenschappen wist binnen te slepen. Marko werd dan ook geëerd door Red Bull, onder aanvoering van Mintzlaff.

Red Bull eert Marko

Mintzlaff benadrukte dat Marko meer dan twintig jaar lang een bepalende rol heeft gespeeld binnen de Formule 1 en bij de opbouw van Red Bull Racing. “Meer dan 20 jaar gaf hij de Formule 1 vorm en bouwde hij Red Bull Racing op. Helmut is iemand aan wie wij ontzettend veel te danken hebben,” aldus Mintzlaff. Daarbij wees hij ook op Marko’s oog voor talent. “Hij is degene die topcoureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen ontdekte. Die werden bij ons wereldkampioen.”

Volgens Mintzlaff spreken ook de resultaten boekdelen. “Onder zijn verantwoordelijkheid werden we veertien keer wereldkampioen. Hij is een icoon in de F1 en de autosport en verdient veel dank voor zijn aandeel in de successen van de afgelopen jaren,” stelde de Duitser. Daarnaast roemde hij het analytische vermogen van Marko en diens rol binnen het team.

Marko emotioneel

Ook het afgelopen seizoen kwam ter sprake. Mintzlaff was onder de indruk van het vertrouwen dat Marko bleef houden in Max Verstappen en het team, zelfs in lastige fases. “Tot het einde bleef hij pushen en hopen op een titel voor Max,” concludeerde hij.

De woorden maakten duidelijk indruk op Marko. Na het zien van de video reageerde de 82-jarige Oostenrijker zichtbaar geëmotioneerd. “Ik ben ontroerd en het doet me vooral ook goed dat dit vanuit Oliver Mintzlaff komt,” liet hij weten. Daarbij sprak Marko zijn waardering uit voor de ontwikkeling van de Red Bull-topman. “Hij stapte onervaren in de Formule 1, maar heeft zich inmiddels uitstekend gevestigd.”