Max Verstappen heeft een bewogen seizoen achter de rug in de Formule 1. Vanuit geslagen positie wist hij zich terug te werken in de titelstrijd, en kwam hij uiteindelijk slechts twee punten te kort om Lando Norris van de titel te houden. Verstappens manager Raymond Vermeulen is trots, en stelt dat het seizoen een echt kunstwerkje was.
Verstappen liep in de eerste seizoenshelft tegen een enorme achterstand aan. De McLarens van Norris en Oscar Piastri bouwden een grote voorsprong op, en bij Verstappens team Red Bull waren de problemen groot. Aan het begin van de zomer werd teambaas Christian Horner ontslagen, waarna Red Bull op een wonder moest hopen in de tweede seizoenshelft.
Dat wonder kwam er, want Verstappen liet zijn klasse zien in de tweede helft van het seizoen. De Nederlander vocht zich terug van een achterstand van meer dan honderd punten, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Hierdoor had hij slechts twaalf punten achterstand bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen won de race op het circuit van Yas Marina, maar kwam net te kort om de titel te pakken.
Internationale erkenning
Verstappen was echter wel trots op zijn seizoen, en dat geldt ook voor zijn manager Raymond Vermeulen. Bij Formule 1 Magazine spreekt Vermeulen zich uit: "We merken dat Max nu internationaal de erkenning krijgt die hem toekomt. Dat zijn prestaties dit seizoen enorm tot de verbeelding spreken. Wij riepen al langer dat hij met vier wielen om zich heen een uitzonderlijk talent is, maar wat hij dit seizoen met deze omstandigheden heeft laten zien, is fenomenaal. Het is mooi dat het nu door iedereen wordt gezien."
Voor Vermeulen was het één van de beste seizoenen ooit: "Of dit seizoen beter was dan 2023, toen hij 19 van de 22 races won? Hij heeft van ver moeten komen dit jaar."
Een kunstwerkje
Volgens zijn manager heeft Verstappen iets bijzonders gedaan: "Laat ik het anders zeggen, dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max. Hij heeft het jaar weten te kantelen. Aan het begin hebben we met het team van Red Bull een paar heel slechte weekenden gehad, en die hebben ons aan het einde opgebroken. Maar als je het omdraait, McLaren heeft veel meer fouten gemaakt. Met die auto had Norris natuurlijk al veel eerder kampioen moeten worden."
Reacties (10)Login om te reageren
Pietje Bell
Posts: 32.515
Weet niet meer wanneer en waar Max het vertelde, maar hij kon tijdens de testweken
al aan de wagen merken dat het niets zou worden dit seizoen.
"Als ik 3 races kan winnen mag ik de handen dichtknijpen."
Larry Perkins
Posts: 62.199
Zoals ik meteen na Q3 op Monza al zei: "Dit is het kantelpunt in Max zijn seizoen!"
Pietje Bell
Posts: 32.515
Het gaat maar door Nadat Max meerdere belangrijke mensen bij RBR heeft zien vertrekken heeft zijn Team Redline zojuist aangekondigd dat 3 sim coureurs gaan vertrekken
waaronder een hele goede vriend van Max Gianni Vecchio.
NicoS
Posts: 19.897
Ja en?
Pietje Bell
Posts: 32.515
Nico, heb jij het vaker gezien dat een coureur in één jaar zoveel mensen om zich heen heeft zien vertrekken waar hij het goed mee kon vinden? Lijkt me niet bepaald prettig, vooral Gianni is al jaren een goede vriend van hem en een hele goede sim coureur die uitstekende resultaten voor zijn team heeft behaald.
Totalia
Posts: 1.798
Ik denk dat het echt billen knijpen wordt voor Max in 2026, zou zo maar eens kunnen zijn dat ze 6 de of 7de team op de grid zijn gemiddeld. Zeker als Lambiasse een andere rol krijgt binnen het team…. Of RB Power moet het zo voor elkaar krijgen dat ze net als Mercedes een motor kunnen leveren waar nu al van gezegd wordt dat die 15 pk meer levert of te wel 0,3 seconden sneller per ronde dan de rest
Pietje Bell
Posts: 32.515
Dat wordt dus nu ook over de RBPT gezegd.
NicoS
Posts: 19.897
Met 15 pk Ben je echt niet zoveel sneller, dan moet de auto ook kloppen.
Een efficiënte auto gaat meer opleveren dan 15 pk extra. Dat is op het totaal vermogen maar weinig.
elflitso
Posts: 1.675
Wie meer pk's zal hebben valt nu helemaal niets over te zeggen of van te zeggen. Bedoel betrouwbaarheid is natuurlijk een belangrijke factor en uiteraard de auto. Plus onder die 2026 auto's zit geen complexe vloer meer. Dat was o.a. wel een sterk punt van Newey zijn kwaliteiten.
Pietje Bell
Posts: 32.515
Zag deze oude Tweet weer eens voorbij komen. Wat een jochie toen nog!
Die Max was er vroeg bij (15), want Sabre Cook was toen al anderhalf jaar zijn vriendin.
Daarna kreeg hij een tijd iets met de zus van Niek de Vries, Seychelle of hoe schrijf
je dat, waar Russell daarna een tijd verkering mee had.
https://x(.)com/F1Maximaal_nl/status/552838199232692224
- In 2014 met Sabre in New York Oud en Nieuw gevierd. Max was net 17 jaar.
- In dec 2015 met Mikaela naar New York en daarna in Dubai oud en nieuw gevierd.
Daar was toen die enorme brand in zo'n wolkenkrabber.
- Vervolgens korte relaties met:
Joyce Godefridi – Belgische influencer/model
Roos van der Aa – Nederlandse beauty blogger en model.
Maxime Pourquié – Nederlandse hockeyster
- In 2017 met Dilara Sanlik oud en nieuw gevierd in Dubai. Jan '20 was de relatie over.
En na al die mooie jongedames kreeg hij eind 2020 een relatie met een vrouw met een
peuter van 1,5 jaar die ze kreeg van zijn ex Red Bull collega Daniil Kvyat.
Bron: RTL Nieuws.