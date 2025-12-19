user icon
Max Verstappen heeft een bewogen seizoen achter de rug in de Formule 1. Vanuit geslagen positie wist hij zich terug te werken in de titelstrijd, en kwam hij uiteindelijk slechts twee punten te kort om Lando Norris van de titel te houden. Verstappens manager Raymond Vermeulen is trots, en stelt dat het seizoen een echt kunstwerkje was.

Verstappen liep in de eerste seizoenshelft tegen een enorme achterstand aan. De McLarens van Norris en Oscar Piastri bouwden een grote voorsprong op, en bij Verstappens team Red Bull waren de problemen groot. Aan het begin van de zomer werd teambaas Christian Horner ontslagen, waarna Red Bull op een wonder moest hopen in de tweede seizoenshelft.

Dat wonder kwam er, want Verstappen liet zijn klasse zien in de tweede helft van het seizoen. De Nederlander vocht zich terug van een achterstand van meer dan honderd punten, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Hierdoor had hij slechts twaalf punten achterstand bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen won de race op het circuit van Yas Marina, maar kwam net te kort om de titel te pakken.

Internationale erkenning

Verstappen was echter wel trots op zijn seizoen, en dat geldt ook voor zijn manager Raymond Vermeulen. Bij Formule 1 Magazine spreekt Vermeulen zich uit: "We merken dat Max nu internationaal de erkenning krijgt die hem toekomt. Dat zijn prestaties dit seizoen enorm tot de verbeelding spreken. Wij riepen al langer dat hij met vier wielen om zich heen een uitzonderlijk talent is, maar wat hij dit seizoen met deze omstandigheden heeft laten zien, is fenomenaal. Het is mooi dat het nu door iedereen wordt gezien."

Voor Vermeulen was het één van de beste seizoenen ooit: "Of dit seizoen beter was dan 2023, toen hij 19 van de 22 races won? Hij heeft van ver moeten komen dit jaar."

Een kunstwerkje

Volgens zijn manager heeft Verstappen iets bijzonders gedaan: "Laat ik het anders zeggen, dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max. Hij heeft het jaar weten te kantelen. Aan het begin hebben we met het team van Red Bull een paar heel slechte weekenden gehad, en die hebben ons aan het einde opgebroken. Maar als je het omdraait, McLaren heeft veel meer fouten gemaakt. Met die auto had Norris natuurlijk al veel eerder kampioen moeten worden."

Reacties (10)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.515

    Weet niet meer wanneer en waar Max het vertelde, maar hij kon tijdens de testweken
    al aan de wagen merken dat het niets zou worden dit seizoen.
    "Als ik 3 races kan winnen mag ik de handen dichtknijpen."

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 16:22
  • Larry Perkins

    Posts: 62.199

    Zoals ik meteen na Q3 op Monza al zei: "Dit is het kantelpunt in Max zijn seizoen!"

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 16:32
  • Pietje Bell

    Posts: 32.515

    Het gaat maar door Nadat Max meerdere belangrijke mensen bij RBR heeft zien vertrekken heeft zijn Team Redline zojuist aangekondigd dat 3 sim coureurs gaan vertrekken
    waaronder een hele goede vriend van Max Gianni Vecchio.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 16:50
    • NicoS

      Posts: 19.897

      Ja en?

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 18:56
    • Pietje Bell

      Posts: 32.515

      Nico, heb jij het vaker gezien dat een coureur in één jaar zoveel mensen om zich heen heeft zien vertrekken waar hij het goed mee kon vinden? Lijkt me niet bepaald prettig, vooral Gianni is al jaren een goede vriend van hem en een hele goede sim coureur die uitstekende resultaten voor zijn team heeft behaald.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 19:52
  • Totalia

    Posts: 1.798

    Ik denk dat het echt billen knijpen wordt voor Max in 2026, zou zo maar eens kunnen zijn dat ze 6 de of 7de team op de grid zijn gemiddeld. Zeker als Lambiasse een andere rol krijgt binnen het team…. Of RB Power moet het zo voor elkaar krijgen dat ze net als Mercedes een motor kunnen leveren waar nu al van gezegd wordt dat die 15 pk meer levert of te wel 0,3 seconden sneller per ronde dan de rest

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 17:51
    • Pietje Bell

      Posts: 32.515

      Dat wordt dus nu ook over de RBPT gezegd.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 17:52
    • NicoS

      Posts: 19.897

      Met 15 pk Ben je echt niet zoveel sneller, dan moet de auto ook kloppen.
      Een efficiënte auto gaat meer opleveren dan 15 pk extra. Dat is op het totaal vermogen maar weinig.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 19:00
    • elflitso

      Posts: 1.675

      Wie meer pk's zal hebben valt nu helemaal niets over te zeggen of van te zeggen. Bedoel betrouwbaarheid is natuurlijk een belangrijke factor en uiteraard de auto. Plus onder die 2026 auto's zit geen complexe vloer meer. Dat was o.a. wel een sterk punt van Newey zijn kwaliteiten.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 20:00
  • Pietje Bell

    Posts: 32.515

    Zag deze oude Tweet weer eens voorbij komen. Wat een jochie toen nog!
    Die Max was er vroeg bij (15), want Sabre Cook was toen al anderhalf jaar zijn vriendin.
    Daarna kreeg hij een tijd iets met de zus van Niek de Vries, Seychelle of hoe schrijf
    je dat, waar Russell daarna een tijd verkering mee had.

    https://x(.)com/F1Maximaal_nl/status/552838199232692224

    - In 2014 met Sabre in New York Oud en Nieuw gevierd. Max was net 17 jaar.
    - In dec 2015 met Mikaela naar New York en daarna in Dubai oud en nieuw gevierd.
    Daar was toen die enorme brand in zo'n wolkenkrabber.
    - Vervolgens korte relaties met:
    Joyce Godefridi – Belgische influencer/model
    Roos van der Aa – Nederlandse beauty blogger en model.
    Maxime Pourquié – Nederlandse hockeyster
    - In 2017 met Dilara Sanlik oud en nieuw gevierd in Dubai. Jan '20 was de relatie over.
    En na al die mooie jongedames kreeg hij eind 2020 een relatie met een vrouw met een
    peuter van 1,5 jaar die ze kreeg van zijn ex Red Bull collega Daniil Kvyat.

    Bron: RTL Nieuws.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 21:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
