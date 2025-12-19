Max Verstappen heeft een bewogen seizoen achter de rug in de Formule 1. Vanuit geslagen positie wist hij zich terug te werken in de titelstrijd, en kwam hij uiteindelijk slechts twee punten te kort om Lando Norris van de titel te houden. Verstappens manager Raymond Vermeulen is trots, en stelt dat het seizoen een echt kunstwerkje was.

Verstappen liep in de eerste seizoenshelft tegen een enorme achterstand aan. De McLarens van Norris en Oscar Piastri bouwden een grote voorsprong op, en bij Verstappens team Red Bull waren de problemen groot. Aan het begin van de zomer werd teambaas Christian Horner ontslagen, waarna Red Bull op een wonder moest hopen in de tweede seizoenshelft.

Dat wonder kwam er, want Verstappen liet zijn klasse zien in de tweede helft van het seizoen. De Nederlander vocht zich terug van een achterstand van meer dan honderd punten, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Hierdoor had hij slechts twaalf punten achterstand bij het ingaan van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen won de race op het circuit van Yas Marina, maar kwam net te kort om de titel te pakken.

Internationale erkenning

Verstappen was echter wel trots op zijn seizoen, en dat geldt ook voor zijn manager Raymond Vermeulen. Bij Formule 1 Magazine spreekt Vermeulen zich uit: "We merken dat Max nu internationaal de erkenning krijgt die hem toekomt. Dat zijn prestaties dit seizoen enorm tot de verbeelding spreken. Wij riepen al langer dat hij met vier wielen om zich heen een uitzonderlijk talent is, maar wat hij dit seizoen met deze omstandigheden heeft laten zien, is fenomenaal. Het is mooi dat het nu door iedereen wordt gezien."

Voor Vermeulen was het één van de beste seizoenen ooit: "Of dit seizoen beter was dan 2023, toen hij 19 van de 22 races won? Hij heeft van ver moeten komen dit jaar."

Een kunstwerkje

Volgens zijn manager heeft Verstappen iets bijzonders gedaan: "Laat ik het anders zeggen, dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max. Hij heeft het jaar weten te kantelen. Aan het begin hebben we met het team van Red Bull een paar heel slechte weekenden gehad, en die hebben ons aan het einde opgebroken. Maar als je het omdraait, McLaren heeft veel meer fouten gemaakt. Met die auto had Norris natuurlijk al veel eerder kampioen moeten worden."