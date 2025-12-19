user icon
Verstappen kiest beste rookies: "Die twee zijn de ruwste talenten"

Verstappen kiest beste rookies: "Die twee zijn de ruwste talenten"

Max Verstappen en de rookies dit Formule 1-seizoen waren over het algemeen een gelukkige combinatie. De Nederlander kon het goed vinden met de nieuwelingen in de F1, die stiekem allemaal enorm opkeken naar de viervoudig wereldkampioen. Verstappen koos er onlangs twee uit die in de gaten moeten worden gehouden. 

Het F1-seizoen 2025 kan bestempeld worden als een jaar van een nieuwe wind aan talenten. Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Isack Hadjar en Jack Doohan maakten afgelopen seizoen allemaal hun debuut op de grid. Zo'n beetje alle talenten wisten hun stempel te drukken met hoge pieken, maar ook diepe dalen. 

Verstappen 'vaderfiguur' voor de rookies 

Al meteen werd duidelijk dat Verstappen een luisterend oor was voor de jongelingen. De Nederlander erkende dat zelf ook. "Zoiets ging best wel natuurlijk", aldus de 28-jarige tegenover Viaplay. "Je kent elkaar een beetje van de simwereld. Dan heb je al een connectie. Ze zijn allemaal gewoon heel aardig en dan ga ik natuurlijk niet bot tegen hun doen. Het zijn superaardige jongens en ik kan het goed met ze vinden", voegde Verstappen daaraan toe. 

Verstappen erkende daarbij ook dat de rookies zeker een aanwinst zijn voor de F1 met hun sterke prestaties in hun eerste jaar. "Ze hebben allemaal wel hun momenten gehad en indruk gemaakt. En ze hebben ook zeker hun fouten gemaakt. Dat is heel typisch. Je kan niet verwachten dat ze geen fouten maken." 

Verstappen kiest zijn favoriete rookies uit 

Op de vraag wie de meeste indruk hebben gemaakt op Verstappen en wie de 'ones to watch' zijn, reageerde de Nederlander glashelder. "Ik denk dat qua potentie, Bortoleto en Antonelli de ruwste talenten zijn. Dat denk ik persoonlijk. Qua puur talent zijn dat Gabi (Bortoleto) en Kimi (Antonelli)." 

Verstappen krijgt er komend seizoen een rookie bij als teamgenoot. Hadjar zal dan de plek opvullen bij Red Bull Racing, nadat de Oostenrijkse renstal besloot om Yuki Tsunoda uit het stoeltje te halen.

Ik bedoel de teams weten nog helemaal niets van elkaar.
Maar wel één of andere jou rna list. Das best vreemd toch?

  Pietje Bell

    Posts: 32.515

    Het moddergooien over de nieuwe motoren is al begonnen.
    Hier een stukje vertaald uit het Duits, maar het is aan te raden het hele artikel te lezen.

    Formule 1 staat mogelijk voor een protest tijdens de eerste race van het nieuwe tijdperk.
    Zoals Motorsport-Magazin punt com heeft vernomen, woedt er al enige tijd een conflict
    tussen motorfabrikanten over een interpretatie van de regels. De focus ligt op de
    compressieverhouding. Eén fabrikant zou een manier hebben gevonden om de
    voorgeschreven compressieverhouding te omzeilen.

    De F1-reglementen staan ​​momenteel een geometrische compressieverhouding van
    18:1 toe, maar deze wordt in 2026 verlaagd naar 16:1. De compressieverhouding verwijst
    naar de verhouding tussen het totale cilindervolume vóór compressie en het resterende
    volume ná compressie.

    Het is echter nu gebleken dat Mercedes – en mogelijk ook Red Bull Powertrains –
    een manier hebben gevonden om de compressieverhouding tijdens bedrijf te verhogen.
    Document 042 is een aanvulling op het technisch reglement en beschrijft de procedure
    voor het bepalen van de compressieverhouding.

    https://www.motorsport-magazin(.)com/formel1/news-296828-formel-1-droht-protest-beim-ersten-rennen-zoff-um-motoren-trick/

    Pietje Bell

      Posts: 32.515

      Ook Verstappen News op Twitter meldt het met een gedeelte uit het artikel.

      "Verstappen News
      @verstappenews
      reportedly Red Bull have found a trick regarding the 2026 engines,
      and Ferrari, Honda and Audi are urging the FIA to put an end to this
      by clarifying the rules 😭😭

      WE MIGHT BE BACK"

      https://x(.)com/verstappenews/status/2002041453258686918

      Vraag ik me af wie, hoe en waar komt deze informatie vandaan?

    Pietje Bell

      Posts: 32.515

      Moet je ff aan Christian Menath, de schrijver van het artikel vragen. Hij schrijft over het algemeen betrouwbare stukken.
      Staan nu ook 5 reacties onder het artikel.

    snailer

      Posts: 31.112

      Menath schrijft meningen met een tandje hoop.

    Raye34

      Posts: 1.190

      De enige goede reactie is Kasperltheater!!

    Pietje Bell

      Posts: 32.515

      The Race kwam als eerste met dat verhaal zag ik net. Jon Nobel:

      https://www.the-race(.)com/formula-1/trick-at-centre-of-2026-f1-engine-loophole-controversy/

    Pietje Bell

      Posts: 32.515

      Snailer

      Menath schrijft meningen met een tandje hoop.
      ========================================================

      Wat bedoel je daarmee te zeggen? Is hij een Mercedes/RBR fan?

    koppie toe

      Posts: 5.066

      Ik bedoel de teams weten nog helemaal niets van elkaar.
      Maar wel één of andere jou rna list. Das best vreemd toch?

    Raye34

      Posts: 1.190

      @ koppie toe

      Precies wat ik bedoel, wij niet niemand niet die weet waar de de teams staan. 👍

    Pietje Bell

      Posts: 32.515

      @Koppie, Jonathan Nobel is nou niet bepaald "één of andere journalist".

      Hij heeft diverse onderscheidingen gekregen voor zijn werk en heeft nog nooit één GP overgeslagen in al die decennia. Daarnaast heeft hij een enorm netwerk opgebouwd en zal hem zeker de nodige info worden toevertrouwd.

    koppie toe

      Posts: 5.066

      Al was het ome Ben, Domenicali of de kameel van Horner het overtuigd me nog steeds niet.
      Begrijp me niet verkeerd, geen enkele fabrikant zal zulke info prijsgeven juist dat er geen informatie bij andere teams terecht kan komen.
      Tenzij de fabrikanten via de Fia documenten in kunnen zien?
      En daarbij zijn zover ik weet de motoren nog niet gehomologeerd.

    koppie toe

      Posts: 5.066

      Al was het Ome Ben, Domenicali of de kameel van Horner dan nog ben ik niet overtuigd.
      Begrijp me niet verkeerd, geen enkele fabrikant zal zulke info prijsgeven aan een jour na list zodat het ook nog bij de concurrentie terecht komt.
      Tenzij het het vrij in te zien is bij de Fia maar dat geloof ik niet.
      De motoren zijn voor ik weet zelfs nog niet geh omo log eerd .

      Mijn eerdere reactie zat in het Fil ter door het laatste woordje.

    koppie toe

      Posts: 5.066

      Sorry voor de dubbele reactie.

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.083

    Max favoriete kerstnummer.

    https://youtu.be/mgD1kBRLh5k?si=NFI5KueJY3HyMzPT

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

