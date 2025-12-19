Max Verstappen en de rookies dit Formule 1-seizoen waren over het algemeen een gelukkige combinatie. De Nederlander kon het goed vinden met de nieuwelingen in de F1, die stiekem allemaal enorm opkeken naar de viervoudig wereldkampioen. Verstappen koos er onlangs twee uit die in de gaten moeten worden gehouden.

Het F1-seizoen 2025 kan bestempeld worden als een jaar van een nieuwe wind aan talenten. Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Isack Hadjar en Jack Doohan maakten afgelopen seizoen allemaal hun debuut op de grid. Zo'n beetje alle talenten wisten hun stempel te drukken met hoge pieken, maar ook diepe dalen.

Verstappen 'vaderfiguur' voor de rookies

Al meteen werd duidelijk dat Verstappen een luisterend oor was voor de jongelingen. De Nederlander erkende dat zelf ook. "Zoiets ging best wel natuurlijk", aldus de 28-jarige tegenover Viaplay. "Je kent elkaar een beetje van de simwereld. Dan heb je al een connectie. Ze zijn allemaal gewoon heel aardig en dan ga ik natuurlijk niet bot tegen hun doen. Het zijn superaardige jongens en ik kan het goed met ze vinden", voegde Verstappen daaraan toe.

Verstappen erkende daarbij ook dat de rookies zeker een aanwinst zijn voor de F1 met hun sterke prestaties in hun eerste jaar. "Ze hebben allemaal wel hun momenten gehad en indruk gemaakt. En ze hebben ook zeker hun fouten gemaakt. Dat is heel typisch. Je kan niet verwachten dat ze geen fouten maken."

Verstappen kiest zijn favoriete rookies uit

Op de vraag wie de meeste indruk hebben gemaakt op Verstappen en wie de 'ones to watch' zijn, reageerde de Nederlander glashelder. "Ik denk dat qua potentie, Bortoleto en Antonelli de ruwste talenten zijn. Dat denk ik persoonlijk. Qua puur talent zijn dat Gabi (Bortoleto) en Kimi (Antonelli)."

Verstappen krijgt er komend seizoen een rookie bij als teamgenoot. Hadjar zal dan de plek opvullen bij Red Bull Racing, nadat de Oostenrijkse renstal besloot om Yuki Tsunoda uit het stoeltje te halen.