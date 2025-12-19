Isack Hadjar staat aan de vooravond van zijn grootste uitdaging tot nu toe. De Fransman begint volgend seizoen als coureur van Red Bull Racing en vervangt Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen. Na een sterk rookieseizoen bij Racing Bulls krijgt Hadjar nu de kans waar veel jonge coureurs alleen van kunnen dromen, maar volgens oud-coureur Anthony Davidson schuilt daar ook een groot gevaar in.

Hadjar maakte indruk in zijn debuutjaar in de Formule 1 en werd door sommigen zelfs uitgeroepen tot rookie van het seizoen. Met 51 punten eindigde hij als elfde in het wereldkampioenschap, waarbij zijn derde plaats zijn eerste podium én hoogtepunt van het jaar was. Toch waarschuwt Davidson dat talent alleen niet genoeg is om te slagen naast Verstappen.

'Hij moet nog dingen leren'

Hadjar heeft al erg veel dingen geleerd in zijn allereerste Formule 1-seizoen zoals kalm blijven, maar volgend oud-coureur Anthony Davidson moet de rookie nog wel wat leren om te kunnen slagen bij Red Bull, zo vertelt hij tegenover Sky Sports: "Ik denk dat hij zal moeten leren hoe hij niet ontploft."

"Daar zal hij aan moeten werken, zeker als hij het volgend jaar bij Red Bull moet opnemen tegen Max. We hebben gezien dat hij dit seizoen fantastisch heeft gereden, maar er zijn veel momenten geweest waarop het niet zijn kant op viel en hij volledig ontplofte in de auto", benadrukt Davidson. De rookie begon dramatisch en viel al uit tijdens de formatieronde van Australië, maar het ging steeds beter en beter.

In Zandvoort wist de Fransman te verrassen met zijn allereerste podium uit zijn carrière. De rookie eindigde uiteindelijk op de elfde plek en is daarmee geëindigd als de tweede Red Bull-coureur die op de grid stond. Liam Lawson en Yuki Tsunoda behaalde beide minder punten dan Fransman. Zij wisten 38 en 33 punten te halen.

'Red Bull tolereert dit niet'

"Dat zal binnen het team van Red Bull niet worden getolereerd. Het is erg vermakelijk, het wordt echt een spektakel op televisie. Hij is duidelijk scherper dan Prost. Er zit duidelijk meer scherpte in hem, in hoe scherp hij kan zijn en in hoe emotioneel hij soms is."