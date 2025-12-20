user icon
Hamilton probeert rampzalig seizoen te vergeten in New York

Hamilton probeert rampzalig seizoen te vergeten in New York

De vakantie is nu echt begonnen voor de meeste Formule 1-coureurs. Max Verstappen reisde na een drukke periode af naar Oostenrijk voor een aantal dagen op de ski's, terwijl Lewis Hamilton zich bezighoudt met heel andere dingen. Hij houdt zijn conditie op peil in New York.

Het Formule 1-seizoen kwam twee weken geleden ten einde met de Grand Prix van Abu Dhabi. Na de seizoensfinale hadden de meeste coureurs nog de nodige verplichtingen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam nog in actie tijdens de post season test, en hij bracht ook nog een extra bezoekje aan de Ferrari-fabriek in Maranello. Daarna begon ook voor hem de vakantie, waarin hij kan bijkomen van een tegenvallend seizoen.

Hamilton had meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari. De Brit wist alleen de sprintrace in China te winnen, maar kwam verder niet in de buurt van het podium. In de laatste drie raceweekenden van het seizoen kwam hij in de kwalificaties zelfs niet door Q1 heen. Hij was vrijwel elk weekend langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, en maakte na de laatste race een terneergeslagen indruk.

Telefoon negeren

Hamilton stelde dat hij in de vakantie zijn telefoon ging opbergen, en zich volledig ging focussen op zichzelf. Hamilton reisde af naar New York, een stad waar hij dol op is. Hamilton laat zijn fans meegenieten van zijn vakantie, en deelde op zijn Instagram Stories een filmpje van zijn trainingen. Hamilton liet zien hoe hij een hersteltraining deed door middel van een rondje hardlopen.

Rennen door New York

Op het filmpje van Hamilton is te zien hoe hij door een koud New York rent, en naar eigen zeggen tien kilometer heeft afgelegd. Fans reageren strijdbaar, maar vragen zich ook af of hij zijn telefoon niet thuis zou houden. Voor Hamilton is het het begin van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Volgende maand moet hij zich weer melden in Italië voor de shakedown van de nieuwe Ferrari.

Reacties (2)

  • HarryLam

    Posts: 5.100

    Ach....Rome is toch ook leuk....

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 17:13
  • Pietje Bell

    Posts: 32.527

    Lewis wou zijn mobiel vorige week uitzetten en vakantie gaan vieren.
    Hij heeft nog nooit zoveel op zijn IG geplaatst als afgelopen week. ;-))

    https://www.instagram(.)com/p/DSft9IGEZZq/

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 19:55

show sidebar