Lando Norris heeft teruggeblikt op de Grand Prix van Nederland als een cruciaal kantelpunt in zijn weg naar de wereldtitel. Niet als een moment waarop de druk wegviel, maar juist als een harde realitycheck die hem dwong om op alle vlakken beter te worden.

Tijdens het raceweekend in Zandvoort kreeg Norris een flinke klap te verwerken. Een late uitvalbeurt betekende dat hij met een rokende McLaren moest opgeven, terwijl teamgenoot Oscar Piastri de overwinning pakte. Het gevolg: een achterstand van 34 punten in het kampioenschap. De Australiër leek daarmee een reuzenstap richting de wereldtitel te zetten, nadat hij een groot deel van het seizoen het klassement had aangevoerd.

Norris blikt terug op achterstand

Waar sommigen verwachtten dat Norris vanaf dat moment ‘vrijuit’ zou kunnen rijden, ervoer de Brit het juist tegenovergesteld. “Eerlijk gezegd zou ik gewoon nee willen zeggen”, vertelde hij na afloop van het seizoen. “Als je 34 punten achterstaat op iemand in dezelfde auto, die het fantastisch doet en ongelooflijk snel is, dan geeft dat geen rust of vertrouwen.”

Volgens Norris voelde Zandvoort allerminst als een bevrijding. “Het was niet zo dat ik dacht: ik heb niets meer te verliezen, ik ga er gewoon voor. Integendeel. Ik wist dat ik alles moest blijven geven, maar ook dat ik mijn aanpak moest veranderen.”

Norris ging aan de slag met McLaren

Die omslag zat hem vooral in het werk buiten de cockpit. Norris breidde zijn begeleidingsteam uit, werkte intensiever op de simulator en zocht de diepte op in zijn voorbereiding. “Ik moest harder werken en dingen sneller en op een meer geavanceerde manier begrijpen dan ooit tevoren. Ik moest analyseren waarom ik bepaalde keuzes maakte, waarom ik gespannen was tijdens de kwalificatie en wat me daarin tegenhield.”

Volgens Norris zat zijn uiteindelijke voordeel niet in minder druk, maar juist in het besef dat hij achterliep. “Ik dacht: o jee, ik sta behoorlijk ver achter op een ontzettend snelle coureur. Ik moet er een schep bovenop doen. Door met meer professionals samen te werken, kon ik mezelf beter begrijpen en mijn potentieel verder ontwikkelen.”

'Mijn manier werkte niet'

Dat proces begon volgens Norris niet pas na Zandvoort, maar al eerder in het seizoen. “Na een slechte reeks races besefte ik dat mijn manier niet werkte. De snelheid was er altijd, maar ik kreeg de juiste dingen niet voor elkaar. Dat deed me inzien dat ik meer moest doen dan simpelweg het volgende weekend opnieuw proberen.”

Die mentale verdieping betaalde zich uit. Norris keerde een achterstand van 34 punten om in de wereldtitel, die hij uiteindelijk met twee punten voorsprong op Max Verstappen veiligstelde. Piastri eindigde als derde, dertien punten achter zijn teamgenoot.

Norris comfortabel door druk

“Juist toen de druk het grootst was, voelde ik me het meest ontspannen en zelfverzekerd”, blikte Norris terug. “Ik kon een paar minuten voor de kwalificatie nog lachen met mijn engineers en daarna poleposition pakken.”

Met zijn titel maakte Norris een einde aan het lange wachten bij McLaren. De Britse renstal leverde voor het eerst sinds 2008 weer een wereldkampioen af, toen Lewis Hamilton zijn enige titel met het team veroverde.