user icon
icon

Verstappen kan opvallende statistiek van Senna overtreffen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kan opvallende statistiek van Senna overtreffen

Max Verstappen staat op het punt om een opvallende statistiek van Formule 1-legende Ayrton Senna te verbreken. De kans is groot dat Verstappen in 2026 Senna passeert op de ranglijst van de coureurs met de meeste racestarts vanaf de eerste startrij. Het record blijft echter nog even uit zicht.

Verstappen heeft een sterk seizoen in de Formule 1 achter de rug. Hij wist zich vanuit geslagen positie terug te vechten in de titelstrijd, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel weg te kapen voor de neus van Lando Norris. Verstappen was zeer trots op zijn seizoen, en iedereen mocht dat horen. In de tweede seizoenshelft was Verstappen opvallend sterk, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Prachtige cijfers

Verstappen heeft nu 85 racestarts vanaf de eerste startrij achter zijn naam staan, en daarmee bevindt hij zich in goed gezelschap. Slechts vijf coureurs hebben namelijk meer races vanaf de eerste startrij gestart in de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen heeft bijna de legendes Ayrton Senna en Alain Prost achterhaald, en de kans is groot dat dit in 2026 gaat gebeuren.

Senna in zicht

Verstappen staat slechts één racestart van de eerste startrij achter Prost. Senna is in zijn loopbaan 87 keer van de eerste startrij aan de race begonnen, en Verstappen kan hem dus snel gaan bijhalen. De kans is zelfs aanwezig dat Verstappen in 2026 nummer drie Sebastian Vettel gaat inhalen. De Duitse viervoudig wereldkampioen staat op 101 racestarts vanaf de eerste startrij in een Grand Prix.

Formule 1-coureurs met de meeste racestarts vanaf de eerste startrij

1. Lewis Hamilton, 176 racestarts vanaf de eerste rij

2. Michael Schumacher, 116 racestarts vanaf de eerste rij

3. Sebastian Vettel, 101 racestarts vanaf de eerste rij

4. Ayrton Senna, 87 racestarts vanaf de eerste rij

5. Alain Prost, 86 racestarts vanaf de eerste rij

6. Max Verstappen, 85 racestarts vanaf de eerste rij

HermanInDeZon

Posts: 499

Zouden ze iemand full time in dienst hebben hier om al één keer per week één of andere arbitraire statistiek op te zoeken waar Max een andere coureur kan bijbenen (nog niet eens de beste in worden, gewoon zo ergens in de top vijf landen ofzo)

  • 3
  • 20 dec 2025 - 11:59
F1 Nieuws Max Verstappen Ayrton Senna Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 499

    Zouden ze iemand full time in dienst hebben hier om al één keer per week één of andere arbitraire statistiek op te zoeken waar Max een andere coureur kan bijbenen (nog niet eens de beste in worden, gewoon zo ergens in de top vijf landen ofzo)

    • + 3
    • 20 dec 2025 - 11:59
    • AUDI_F1

      Posts: 3.478

      Je gaat naar statsf1(.)com en zoek daar een leuke rubriek uit. Is voldoende te vinden.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 16:51
  • Larry Perkins

    Posts: 62.209

    "De kans is zelfs aanwezig dat Verstappen in 2026 nummer drie Sebastian Vettel gaat inhalen."

    Dan zou Verstappen met de nieuwe motor de race maar liefst zestien keer vanaf de eerste startrij moeten aanvangen, dat zou een wereldprestatie van Max en RBR zijn...

    • + 2
    • 20 dec 2025 - 16:58
  • elflitso

    Posts: 1.677

    Is toch gewoon appels met peren vergelijken. Er zijn nu veel meer races dan vroeger. Dus de kans dat je vanaf pole kunt vertrekken is ook groter.

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 19:24
    • meister

      Posts: 4.164

      Daarom percentages zegt veel meer andere is het leuk voor Wikipedia niets meer

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 20:57
  • Pietje Bell

    Posts: 32.532

    Zoals men hier wel weet zijn Max en Kelly en de kinderen in Lech voor een korte
    skivakantie waarna ze volgende week ergens naar Brazilië gaan.
    Julia had op Max zijn IG al aangekondigd dat ze elkaar daar zouden treffen.
    Ze postte net een foto van zichzelf met de 5 weken jonge baby Vida van Nelson jr.
    Het klopt idd dat Julia Lily nog helemaal niet heeft gezien, want Kelly schreef bij
    de foto: "Lilypoooo next!!".

    https://postimg.cc/D8wbGdYV

    Daarnaast liet Pedro Piquet gisteren weten dat eergisteren zijn zoontje is geboren.
    Na 7 kleindochters de eerste kleinzoon voor Piquet sr.
    "De mooiste dag van mijn leven. Bedankt Jezus" luidt het onderschrift.

    https://postimg.cc/SYz31zgC

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 22:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.532

      * waarna ze ergens volgende week .....

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 22:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar