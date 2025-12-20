Max Verstappen staat op het punt om een opvallende statistiek van Formule 1-legende Ayrton Senna te verbreken. De kans is groot dat Verstappen in 2026 Senna passeert op de ranglijst van de coureurs met de meeste racestarts vanaf de eerste startrij. Het record blijft echter nog even uit zicht.

Verstappen heeft een sterk seizoen in de Formule 1 achter de rug. Hij wist zich vanuit geslagen positie terug te vechten in de titelstrijd, en kwam uiteindelijk twee punten te kort om de titel weg te kapen voor de neus van Lando Norris. Verstappen was zeer trots op zijn seizoen, en iedereen mocht dat horen. In de tweede seizoenshelft was Verstappen opvallend sterk, en wist hij te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Prachtige cijfers

Verstappen heeft nu 85 racestarts vanaf de eerste startrij achter zijn naam staan, en daarmee bevindt hij zich in goed gezelschap. Slechts vijf coureurs hebben namelijk meer races vanaf de eerste startrij gestart in de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen heeft bijna de legendes Ayrton Senna en Alain Prost achterhaald, en de kans is groot dat dit in 2026 gaat gebeuren.

Senna in zicht

Verstappen staat slechts één racestart van de eerste startrij achter Prost. Senna is in zijn loopbaan 87 keer van de eerste startrij aan de race begonnen, en Verstappen kan hem dus snel gaan bijhalen. De kans is zelfs aanwezig dat Verstappen in 2026 nummer drie Sebastian Vettel gaat inhalen. De Duitse viervoudig wereldkampioen staat op 101 racestarts vanaf de eerste startrij in een Grand Prix.

Formule 1-coureurs met de meeste racestarts vanaf de eerste startrij

1. Lewis Hamilton, 176 racestarts vanaf de eerste rij

2. Michael Schumacher, 116 racestarts vanaf de eerste rij

3. Sebastian Vettel, 101 racestarts vanaf de eerste rij

4. Ayrton Senna, 87 racestarts vanaf de eerste rij

5. Alain Prost, 86 racestarts vanaf de eerste rij

6. Max Verstappen, 85 racestarts vanaf de eerste rij