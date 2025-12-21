user icon
Wolff zet concurrentie op scherp met waarschuwing over Antonelli

Wolff zet concurrentie op scherp met waarschuwing over Antonelli

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff kan Max Verstappen en co. hun borst nat maken voor zijn oogappel Andrea Kimi Antonelli . De 53-jarige Oostenrijker stelt de Italiaan nog veel meer in petto heeft de komende jaren. “Wanneer verwachten we dat hij zijn hoogtepunt bereikt? Over drie, vijf jaar”, vertelt Wolff in de Beyond The Grid-podcast. ''En dat is de tijd die we hem moeten geven.'' De Mercedes-pupil uit Bologna werd na het onverwachte vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari prompt naar voren geschoven als het nieuwe wonderkind. Het 19-jarige talent debuteerde in 2025 naast George Russell bij het Duitse automerk en heeft tot dusver drie podia bij elkaar gereden.  
 

Risico 
 

Wolff heeft ‘Kimi’ al een tijdje onder zijn hoeden. De Mercedes-chef greep zijn kans toen Ferrari hem links lieten liggen. Wolff zag in Antonelli een toekomstig F1-wereldkampioen. In de Formule 4 en Formula Regional stelde de Italiaan allesbehalve teleur. Mercedes besloot voor het seizoen 2024 de jonge pupil in het diepe te gooien door Formule 3 over te slaan en meteen te laten debuteren in de Formule 2. Antonelli had niet altijd even makkelijk, maar pakte nog wel twee overwinningen en versloeg Oliver Bearman – die veel indruk maakte als vervanger van Carlos Sainz bij Ferrari. Ondanks een iets wat onopvallend F2-seizoen en mislukt F1-debuut tijdens een vrije training in Monza, maakte Mercedes bekend dat Antonelli zijn kunsten mag vertonen in de hoofdmacht. 
 
Debuut 
 

Antonelli maakte in Melbourne zijn officiële Grand Prix-debuut. De toen 18-jarige kreeg het gelijk zwaar voor de kiezen. Het circuit was door en door natgeregend en de een na de ander vloog van de baan. Kimi hield zijn hoofd kiel en finishte ondanks alle chaos tussendoor als vierde. In Miami verraste de Italiaan vriend en vijand door de sprintpole te pakken en Canada zijn eerste podium door twee ontketende McLarens achter hem te houden. Het kenmerkte zijn potentieel, maar de ruwe kantjes waren er nog niet af. Met name tijdens het Europese seizoen raakte Antonelli de grip kwijt op goede resultaten, met als dieptepunt de startcrash op de Red Bull Ring waarbij hij Verstappen er keihard af kegelde. Ook de klapper met Charles Leclerc in Zandvoort werd hem zwaar aangerekend ondanks een sterke performance. In het naseizoen – na een donderpreek van zijn teambaas – kroop Antonelli uit het dal en had zijn sterkste weekend in Brazilie met een tweede plek in de sprintkwalificatie, sprintrace, kwalificatie en Grand Prix. 
 
Nog veel te leren 
 

Wolff verwacht dat de grilligheden van zijn pupil steeds meer gaan verdwijnen. ''Ik denk dat hij veel weet over deze sport, omdat hij er elke dag mee bezig is. Maar er is ook een menselijke component die je als jongeman moet ontwikkelen, namelijk omgaan met de dynamiek en druk van deze omgeving. Het lijdt echter geen twijfel dat hij de goede kant opgaat'', spreekt de Oostenrijker vol vertrouwen uit. Vooralsnog heeft Antonelli alleen nog een contract voor 2026 bij de Duitse formatie.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.225

    Tja, nu de concurrentie op scherp is gezet, krijgt Antonelli het een stuk moeilijker. Dat was niet zo slim van Wolff, zeg maar dom. Eigenlijk kan Antonelli nu wel naar huis.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 14:21

