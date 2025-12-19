user icon
Red Bull tempert verwachtingen: "Naïef om dat te denken"

Red Bull tempert verwachtingen: "Naïef om dat te denken"

Red Bull Racing staat aan de vooravond van een van de grootste avonturen uit zijn Formule 1-bestaan. Met het oog op 2026 bouwt het team voor het eerst in de eigen fabriek een krachtbron, in samenwerking met Ford. Teambaas Laurent Mekies temperde alvast de verwachtingen en waarschuwt voor een moeilijke startfase. Volgens de Fransman maakt Red Bull zich op voor “een paar heel zware maanden”.

Sinds 2019 maakte Red Bull gebruik van Honda-motoren, maar aan die succesvolle samenwerking komt na 2025 een einde. De Japanse fabrikant heeft ervoor gekozen om zich vanaf 2026 exclusief te verbinden aan Aston Martin. Daardoor zag Red Bull zich genoodzaakt een andere koers te varen. In Milton Keynes werd Red Bull Powertrains opgetuigd, dat samen met Ford verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en productie van de nieuwe power unit. Een ambitieus en risicovol project, dat ontstond nadat Honda eerder besloot de sport te verlaten, maar later toch terugkeerde en zich opnieuw committeerde aan het nieuwe Concorde Agreement (2026-2030).

Mekies zet Red Bull in underdog-positie

De nieuwe motorreglementen bieden achterblijvende fabrikanten weliswaar extra ontwikkelingsruimte en budget, maar volgens Mekies is het onrealistisch om te verwachten dat Red Bull meteen vooroploopt. “Het zou naïef zijn om te denken dat we direct bovenaan staan”, geeft hij toe. “We weten dat we een paar heel, heel zware maanden tegemoet gaan. Dat betekent slapeloze nachten, hoofdpijn en onzekerheid. Maar dat hoort bij het privilege om aan zo’n project te mogen werken.”

Mekies benadrukt dat Red Bull zich volledig bewust is van de schaal van de uitdaging. “We zijn letterlijk vanaf nul begonnen. We hebben nu een gebouw, testbanken en zo’n zeshonderd mensen in dienst, maar we nemen het op tegen fabrikanten die dit al tientallen jaren doen. Dat maakt het juist aantrekkelijk. Het past bij Red Bull. Misschien is het wel het gekste besluit dat je kunt nemen, maar ook een keuze die alleen Red Bull zou durven maken.”

Mercedes de favoriet in 2026?

Vanaf 2026 treft Red Bull zware concurrentie met gevestigde namen als Mercedes, Ferrari en Honda, terwijl ook Audi als nieuwe motorleverancier zijn intrede doet. In de paddock wordt veel gespeculeerd over de onderlinge verhoudingen. Mercedes wordt door sommigen opnieuw als favoriet bestempeld, mede door de dominante start van het hybride-tijdperk in 2014. Voor nieuwe projecten als dat van Red Bull blijven de vraagtekens voorlopig echter talrijk, vooral op het gebied van betrouwbaarheid en pure performance.

Red Bull zal zich in de gevarenzone bevinden als zij niet snel een competitieve auto bouwen. Raymond Vermeulen - de manager van Max Verstappen - voerde onlangs de druk op, door te zeggen dat zijn coureur kan vertrekken als er geen winnend materiaal ter beschikking is. 

M@ximumOverdrive

Posts: 7.161

Aan de schrijvert van dit stuk

Het was Honda die aankondigde om te stoppen en toen had Red Bull besloten om zelf te gaan produceren om vervolgens erachter te komen dat Honda zijn keutel introk.

  • 4
  • 19 dec 2025 - 19:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.083

    Redbull maakt zich druk om niets.
    Ze hebben Max en die is sneller dan zijn auto.
    50 pk minder?......geen bezwaar.....Max doet dat verschil te niet.
    Topsnelheid 350 km/per uur?....geen bezwaar......Max rijd met die wagen 360/370 km/ per uur.

    Je ziet het....paniek om niets.
    Op naar 2027...samen met Max en zijn 5de titel.

    • + 0
    • 19 dec 2025 - 18:39
    • HarryLam

      Posts: 5.097

      Vergeet het maar, Max wordt het zeer snel zat om met auto's te rijden waarmee racen onmogelijk is.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 19:19
  • M@ximumOverdrive

    Posts: 7.161

    Aan de schrijvert van dit stuk

    Het was Honda die aankondigde om te stoppen en toen had Red Bull besloten om zelf te gaan produceren om vervolgens erachter te komen dat Honda zijn keutel introk.

    • + 4
    • 19 dec 2025 - 19:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.200

      Scherp @M@ximumOverdrive! In het originele stuk op MS staat het wel correct. Ook slordig trouwens dat de schrijvert zijn bron niet vermeldt.

      Overigens, die zeshonderd mensen die genoemd worden is het aantal dat aan de Red Bull Powertrains werkt...

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 21:01
    • koppie toe

      Posts: 5.065

      Je ziet vrijwel nooit een vermelding.
      Wel vaak verdraaiing.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 21:10
    • Larry Perkins

      Posts: 62.200

      Deze niet, maar de andere twee schrijverts doen wel vaak aan bronvermelding @koppie toe.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 21:53
    • koppie toe

      Posts: 5.065

      Ah oke, let er vaak niet op wie de schrijvert is.

      • + 0
      • 19 dec 2025 - 21:55

