Lando Norris won dit jaar het wereldkampioenschap met twee punten meer dan Max Verstappen, maar oud-coureur en analist Martin Brundle stelt dat Verstappen toch de beste coureur op de grid blijft. De Brit was uiteindelijk de sterkste aan het einde van het seizoen.

McLaren begon het seizoen superdominant en wist dan ook al snel het constructeurskampioenschap te winnen. Het coureurskampioenschap ging door tot de laatste race. Het weekend dat McLaren het constructeurskampioenschap won lag Verstappen nog 63 punten achter op de kampioenschapsleider.

Wie is de beste op de grid?

Brundle weet wel wie de beste coureur is die op de grid staat, zo vertelt hij in gesprek met Motor Sport Magazine: "Dat moet haast wel Max zijn. Lando heeft een fantastische job gedaan en is vooral op mentaal vlak enorm gegroeid. Prachtig gereden. Sommige races die hij heeft gewonnen, heeft hij op een manier gedomineerd die ik in al die jaren dat ik Formule 1 volg maar zelden heb gezien."

Toch blijft er maar een coureur de allerbeste op de grid, aldus Brundle. Zonder twijfel noemt hij de naam van Verstappen: "Maar je moet wel Max noemen, want hij is nog steeds de beste coureur van de grid." Verstappen is op zijn jonge leeftijd al een van de meest succesvolle coureurs van de hele wereld.

Verstappen aan de statistieken

Alleen Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer wereldkampioenschappen gewonnen dan Max Verstappen en het zijn alleen Hamilton en Schumacher die meer overwinningen hebben dan de Nederlander. De twee iconen zijn ook de enige twee coureurs die meer podiums hebben dan Verstappen, maar zij rijden ook al stukken langer in de F1 dan Verstappen.

De Nederlander is ook de snelste coureur die de F1 ooit gekend heeft. In Monza was hij namelijk met een gemiddelde van 264 kilometer per uur de allersnelste ooit. Verstappen geniet dus van heel wat mooie statistieken.