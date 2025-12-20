user icon
Martin Brundle: 'Max Verstappen blijft de beste coureur op de grid'

Martin Brundle: 'Max Verstappen blijft de beste coureur op de grid'

Lando Norris won dit jaar het wereldkampioenschap met twee punten meer dan Max Verstappen, maar oud-coureur en analist Martin Brundle stelt dat Verstappen toch de beste coureur op de grid blijft. De Brit was uiteindelijk de sterkste aan het einde van het seizoen.

McLaren begon het seizoen superdominant en wist dan ook al snel het constructeurskampioenschap te winnen. Het coureurskampioenschap ging door tot de laatste race. Het weekend dat McLaren het constructeurskampioenschap won lag Verstappen nog 63 punten achter op de kampioenschapsleider. 

Wie is de beste op de grid?

Brundle weet wel wie de beste coureur is die op de grid staat, zo vertelt hij in gesprek met Motor Sport Magazine: "Dat moet haast wel Max zijn. Lando heeft een fantastische job gedaan en is vooral op mentaal vlak enorm gegroeid. Prachtig gereden. Sommige races die hij heeft gewonnen, heeft hij op een manier gedomineerd die ik in al die jaren dat ik Formule 1 volg maar zelden heb gezien."

Toch blijft er maar een coureur de allerbeste op de grid, aldus Brundle. Zonder twijfel noemt hij de naam van Verstappen: "Maar je moet wel Max noemen, want hij is nog steeds de beste coureur van de grid." Verstappen is op zijn jonge leeftijd al een van de meest succesvolle coureurs van de hele wereld. 

Verstappen aan de statistieken

Alleen Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer wereldkampioenschappen gewonnen dan Max Verstappen en het zijn alleen Hamilton en Schumacher die meer overwinningen hebben dan de Nederlander. De twee iconen zijn ook de enige twee coureurs die meer podiums hebben dan Verstappen, maar zij rijden ook al stukken langer in de F1 dan Verstappen. 

De Nederlander is ook de snelste coureur die de F1 ooit gekend heeft. In Monza was hij namelijk met een gemiddelde van 264 kilometer per uur de allersnelste ooit. Verstappen geniet dus van heel wat mooie statistieken.

Wordt tijd dat Brundle eventjes met Alonso gaat praten :-)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.209

    Ondertussen zit Gijs van Lennep met racehandschoentjes, helm en stofbril op schoot nog steeds te wachten op een telefoontje van een F1-teambaas en zit zich vreselijk op te winden over meningen als die van Brundle...

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 17:05
  • Tifoso-01

    Posts: 3.830

    Ik zit nog steeds te wachten op het oordeel van de teambazen wie ze dit jaar de besten vonden of hebben ze dit onderdeel ook al afgeschaft?
    Normaliter verschijnt dit lijstje altijd rond deze tijd n.l.

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 18:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.533

      @Tifoso, ik heb alleen dit kunnen vinden:

      In an anonymous poll conducted after the 2025 F1 season,
      the team bosses voted Max Verstappen as the year's best driver,
      despite Lando Norris winning the World Championship.
      This is the fifth consecutive time Verstappen has topped this poll.

      Ranking Driver Points

      1 Max Verstappen 250
      2 Lando Norris 178
      3 Charles Leclerc 121
      4 Oscar Piastri 113
      5 Carlos Sainz 110
      6 George Russell 86
      7 Lewis Hamilton 54
      8 Nico Hulkenberg 39
      9 Fernando Alonso 27
      10 Pierre Gasly 21

      • + 1
      • 20 dec 2025 - 19:32
    • Tifoso-01

      Posts: 3.830

      Pietje, ok bedankt maar vreemd dat het nergens te lezen was.
      Action of the year was me wel bekend en ook overal te vinden.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 22:45
  • Pietje Bell

    Posts: 32.533

    f1
    1 u.
    Drum roll please! The 2025 @cryptocom Overtake of the Year goes to...

    Max Verstappen 👏 👏

    Swipe to see his absolutely extraordinary move around the outside of Oscar Piastri
    at the start of the Emilia-Romagna Grand Prix! 🤯

    https://www.instagram(.)com/p/DSfe2V3DxRj/?img_index=1

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 19:24

