Ziggo-analisten keihard voor Hamilton: "Hij heeft er niks van gebakken"

Ziggo-analisten keihard voor Hamilton: "Hij heeft er niks van gebakken"

Lewis Hamilton kende een teleurstellend eerste seizoen bij Ferrari en dat is ook Jack Plooij en Renger van der Zande niet ontgaan. De Ziggo Sport-analisten zijn vooralsnog niet overtuigd van de samenwerking tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Scuderia. Hamilton maakte de overstap met het oog op zijn achtste wereldtitel, maar wist in zijn debuutjaar geen enkele podiumplaats te behalen. 

De Brit begon het seizoen nog redelijk en boekte al vroeg succes met winst in de sprintrace van China tijdens het tweede raceweekend. In de Grands Prix bleek een vierde plaats echter het maximaal haalbare, een resultaat dat Hamilton vier keer wist te behalen. Uiteindelijk sloot hij het seizoen af als zesde in het wereldkampioenschap met 152 punten.

Hamilton had een rampjaar

Jack Plooij gaf bij Race Café De Stamtafel van Ziggo zijn mening over het jaar van de Brit: "Hij had geen goed seizoen. Ontzettend lullig, maar ik heb deze man heel hoog zitten. Ik vind hem een fantastische kerel, een supercoureur, een leuke vent, maar hij heeft er niks van gebakken dit jaar. En ik had gehoopt dat hij het team zou beetpakken, net als Max dat halverwege het seizoen voor mijn gevoel heeft gedaan."

Van der Zande was ook niet zo lovend over de Brit en ziet dat Hamilton zijn beste tijd al heeft gehad: "Hij zit op de terugweg. En hij heeft ook niet meer, denk ik, de kracht en de motivatie en het talent. Het komt niet makkelijk bij hem. Die auto's zijn te zwaar voor hem. Het is niet het type auto dat hem ligt. Hij komt uit de tijd dat die auto's superlicht waren. Heel veel vermogen, veel downforce, en dat is een hele andere type auto."

Hamilton heeft zijn minste seizoen tot nu toe

Hamilton had nog nooit eerder een seizoen gehad waarin hij geen podiums scoorde. In ieder seizoen behaalde hij een podium, maar dat lukte hem dus niet in 2025. De Brit eindigde op de zesde plek, wat beter is dan in 2024, maar hij behaalde minder punten.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.082

Renger van der Zande heeft gelijk.
En Jack Plooij? Tja,.......Jack is 'n grote l*l.

  • 3
  • 19 dec 2025 - 18:32
Reacties (3)

    • LucaF1

      Posts: 500

      die 2 zijn vermoeiend man... ;-) met name die tandarts

      • + 1
      • 19 dec 2025 - 20:42
  • core2duo

    Posts: 1.708

    Tja, de Ziggo-analisten hebben Hamilton afgemaakt omdat hij dit seizoen niks klaar speelde… jammer dat ze zelf net zo weinig gescoord hebben in de analyse-cup. ;)

    • + 1
    • 19 dec 2025 - 20:45

