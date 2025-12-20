user icon
Binnen de Sky Sports-redactie is er na afloop van het Formule 1-seizoen opvallende verdeeldheid ontstaan over de vraag wie de beste coureur van het jaar was. Waar Max Verstappen bij de meeste analisten nog altijd bovenaan prijkt, is er één duidelijke uitzondering: Bernie Collins. De voormalig strategie-engineer zette de Nederlander niet alleen níét op één, maar zelfs pas op de derde plaats.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi brachten Ted Kravitz, Karun Chandhok, Simon Lazenby en Collins ieder hun persoonlijke top tien uit, gebaseerd op de prestaties over het hele seizoen. Drie van de vier analisten kozen Verstappen als beste coureur van het jaar, ondanks het feit dat hij zijn wereldtitel niet wist te prolongeren en uiteindelijk als tweede eindigde in het kampioenschap. Collins week echter duidelijk af van die lijn.

Collins kiest opvallende beste coureur

Volgens Collins was Oscar Piastri de uitblinker van het seizoen. De Australische McLaren-coureur, die lange tijd het kampioenschap aanvoerde, kreeg bij haar de eerste plaats toebedeeld. Lando Norris, die zich na een sterk slot van het seizoen uiteindelijk tot wereldkampioen kroonde, eindigde bij Collins op plek twee. Verstappen moest genoegen nemen met de derde positie.

De ranking van Collins zorgde voor gefronste wenkbrauwen, zeker omdat Verstappen tot aan de laatste race in titelstrijd bleef en volgens velen opnieuw het maximale uit zijn Red Bull wist te halen. Toch was Collins niet de enige die Piastri hoog aansloeg. Ook bij Ted Kravitz eindigde de jonge Australiër relatief hoog, al kwam hij daar niet in de top drie terecht.

Discussie bij Sky Sports

Opvallend genoeg werd Piastri bij Chandhok en Lazenby juist lager ingeschaald. Zij plaatsten hem op de vierde plek en vonden dat naast Norris en Verstappen ook George Russell een sterker seizoen had gereden. Daarmee ontstond een duidelijk verschil in interpretatie tussen de Sky-analisten over wat zwaarder weegt: constante prestaties, piekmomenten of het maximale halen uit het materiaal.

Ook verderop in de rankings liepen de meningen uiteen. Charles Leclerc eindigde bij Kravitz, Collins en Chandhok op de vijfde plaats, maar werd door Lazenby pas als achtste genoteerd. Dat onderstreept hoe subjectief de beoordeling van individuele prestaties kan zijn, zelfs binnen één redactie.

 

Ferdi12

Posts: 841

@Herman
Het gaat ook om de manier hoe Oscar de punten verliest. Als men Piastie als beste rijder kiest dan ben je ziende blind.

  • 11
  • 20 dec 2025 - 16:32
  • GPYesterday

    Posts: 310

    Tuurlijk, als je 115 punten verliest in het laatste half Jaar, dan ben je inderdaad de beste racer. Logica is bij haar ver te zoeken. Beter niet de strategic engineer van Max worden.

    • + 7
    • 20 dec 2025 - 16:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 499

      Je kan er natuurlijk enkel 115 verilezen op iemand als je er om te beginnen al 115 op had gewonnen

      • + 4
      • 20 dec 2025 - 16:07
    • Ferdi12

      Posts: 841

      @Herman
      Het gaat ook om de manier hoe Oscar de punten verliest. Als men Piastie als beste rijder kiest dan ben je ziende blind.

      • + 11
      • 20 dec 2025 - 16:32
    • snailer

      Posts: 31.120

      Piastri heeft gewoon de meeste grote fouten gemaakt van alle top rijders. Het begon al direct in Australië waar hij er af vloog. Door een safety car kon hij weer bij norris aansluiten. En doordat hij de overwinning bij zijn thuisrace voor zich zag wilde hij te veel en verloor zo de macht over zijn auto.

      En na de zomerstop hoeven we niet veel te melden. We weten dat hij meerdere blunders maakte.

      Hoe dan ook nog veel te leren. Hij is gezien zij leeftijd wel de rijder die nog flink kan groeien. De rest van de echte top is over de prime heen of zit nu in de prime leeftijd (Leclerc. Russell. Verstappen.)
      Norris zit niet heel ver van zijn prime leeftijd.
      Wat dat betreft zou Piastri wel eens de 2de rijder van de pikorde kunnen worden en als Verstappen dan stopt, wordt hij mogelijk de beste van het veld.

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 18:13
  • AUDI_F1

    Posts: 3.478

    ff Google vragen?
    Hoeveel races heeft Bernie Collins gereden?
    Bernie Collins heeft zelf geen races gereden; ze is een voormalig Formule 1-strategieanalist, hoofd racestrategie bij Aston Martin, en is nu analist en commentator voor F1 TV en Sky Sports F1, waarbij ze haar expertise in de races inbrengt, maar zelf niet achter het stuur zit.

    Nooit in een F1 auto gereden dus, en dan andere coureurs beoordelen..

    • + 3
    • 20 dec 2025 - 16:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 499

      Jij wel in een F1 auto gereden?

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 16:47
    • AUDI_F1

      Posts: 3.478

      Nee ik ook niet, maar ik beoordeel geen enkele coureur omdat ik niet weet hoe moeilijk het is om in een F1 auto (of andere klasse) te racen.

      • + 2
      • 20 dec 2025 - 17:03
    • snailer

      Posts: 31.120

      Ik krijg het sterke gevoel dat Herman vooral niet wil dat Verstappen als de beste wordt gezien.

      Nou vooruit dan, Herman. Dat Piastri is verslagen over een seizoen heeft helemaal niets met de klasse van Norris te maken. Piastri is gewoon nu al de enige echte goat!

      • + 1
      • 20 dec 2025 - 19:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 499

      @Snailer Verstappen is momenteel de beste.
      Dat vind ik, en vindt eigenlijk zo goed als elke analyst (ben de Sky podcast nog aan het beluisteren om Bernie's redenering te horen waarom ze Piastri heeft gekozen)


      Maar ik sluit inderdaad niet uit dat als Piastri zich goed ontwikkeld hij niet net zo goed kan zijn binnen een paar jaar gezien dit nog maar zijn derde jaar is.

      En ik denk niet dat iemand dat objectief kan gezien zijn traject en zijn prestatie dit seizoen?

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 19:50
    • Pietje Bell

      Posts: 32.533

      "Maar ik sluit inderdaad niet uit dat als Piastri zich goed ontwikkeld
      hij niet net zo goed kan zijn binnen een paar jaar
      gezien dit nog maar zijn derde jaar is."[i]


      @Herman, lees dit even en vergelijk dat even met wat er in de link te zien is.
      Wat kun je daaruit concluderen?


      [i]"Piastri begon zijn autosportcarrière in het karting in 2011, wat hij
      vanaf 2014 professioneel oppikte.
      Hij won diverse titels in zijn thuisland Australië. In 2015 maakte hij
      de overstap naar Europa en nam hij deel aan een aantal door de FIA
      georganiseerde kartkampioenschappen.
      In 2016 behaalde hij hier zijn beste resultaat met een zesde plaats
      in het wereldkampioenschap."

      " In KF-Junior, he claimed twelfth in the European Championship
      round at Portimão—where he finished twenty-sixth overall—and
      entered one round of the WSK Super Master Series.
      In 2016, he returned to Australia to claim his third successive City of Melbourne Titles.
      In Europe, he joined Ricky Flynn Motorsport in OK-Junior, where he
      finished tenth in the South Garda Winter Cup, twelfth in the
      WSK Super Master Series, and eighth in the WSK Final Cup.
      Back-to-back podiums at Portimão saw him claim [bsixteenth[/b] in the European Championship.
      He qualified fourth for the World Championship at Sakhir after winning his heat; his pre-final saw him drop to eighteenth before recovering to finish sixth overall in his final karting appearance."

      vs dit van Max:

      https://imgur(.)com/3hFWXg8

      * Even de haakjes verwijderen.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 21:25
    • Pietje Bell

      Posts: 32.533

      En in de karttijd van Max kartte hij altijd/meestal(?) tegen jongens
      die vaak veel ouder waren.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 21:27
    • Runningupthathill

      Posts: 18.517

      Dat, zoals Verstappen zelf al zei, karten een heel andere sport is die je vooral dingen leert?

      • + 1
      • 20 dec 2025 - 21:56
    • Pietje Bell

      Posts: 32.533

      @RUTH, het klopt dat Max in de podcast Pelas Pistas idd heeft gezegd
      dat je in go-karting de basisvaardigheden voor het racen leert.

      "“For us, I feel like a go-kart is not the same as a race car.

      “[With a] go-kart, you learn the basics of racing - starts defending, overtaking, but a go-kart does not handle like a car.

      “You already sit completely different, you have suspension. The go-kart, you always have to slide it because you have the axle, it always needs to be free and always needs to slide.

      “A car is the opposite, because the car, for me always needs to be stuck on the rear and then you try to take as much front end as you can, but in general, the rear needs to be stuck.

      “So the whole driving dynamic is very different."

      Neem aan dat je Max zijn resultaten hebt gezien in het karten waar hij dus
      de basisvaardigheden aardig onder de knie heeft gekregen.
      Misschien herinner je je nog dat hij in 2014 in een vrije training in de racewagen van Jean-Eric Vergne mocht rijden, de wagen uitbrak, over dwars op de baan kwam te staan en Max de wagen zo onder controle had dat hij 'm op de baan hield. Zijn mond viel open van verbazing.

      Max was de allerbeste tijdens het karten om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Piastri daarentegen ..........
      Wat niet wil zeggen dat ik Piastri niet goed vind, want hij is zeer zeker een goede coureur, met meer ervaring gaat hij tot de top behoren, maar zal nooit zo goed worden als Max.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 22:45
  • Larry Perkins

    Posts: 62.209

    Bernie Collins zal ik niet snel serieus nemen, op twee manieren niet...

    • + 8
    • 20 dec 2025 - 16:37
  • HermanInDeZon

    Posts: 499

    Ik heb de podcast nog niet gehoord, dus geen idee wat haar argumenten waren (maar neem aan de meesten hier niet en dat weerhoud hen er niet van haar af te branden) ... maar ik vind het ergens wel verdedigbaar.

    Als je begin dit jaar had gezegd “Piastri gaat op een paar punten van de wereldtitel eindigen én hij pakt zeven overwinningen” ... weinigen hadden je geloofd.

    Naar progressie en boven verwachtingen presteren toe kan dit wel tellen vind ik.

    Tuurlijk is misschien meer voor te zeggen om Max te kiezen, maar om er nu zo hard op te vliegen ...beetje overdreven, iedereen heeft recht op een mening.

    Grappig genoeg, had Piastri de eerste tien races van het seizoen amper gescoord en dan tot op een paar punten gekomen van het kampioenschap had ie waarschijnlijk véél hoger gestaan in al die lijstjes

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 16:52
    • Ferdi12

      Posts: 841

      Het was verdedigbaar, mits hij alsnog Kampioen was geworden. Hij liet het kampioenschap uit zijn handen glippen door stomme acties. Dan kun je niet spreken van de beste rijder van 2025.

      • + 4
      • 20 dec 2025 - 17:25
  • jd2000

    Posts: 7.534

    Je kan erover discussieren, maar als je het zo uit je handen hebt laten glippen als Piastri, ben je niet de beste geweest.

    • + 2
    • 20 dec 2025 - 17:02
  • Knalpijp

    Posts: 2.285

    Het doet zo zeer!!

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 17:04
    • Ferdi12

      Posts: 841

      Wat doet bij jou zo zeer?
      Huisartsenpost al gebeld?

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 20:14
  • HarryLam

    Posts: 5.101

    Is toch totaal oninteressant welke journalist/analist welke rijder het beste vind.
    Deze mensen zijn er om verslag te doen, niet om hun eigen gekleurde mening te ventileren.

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 17:11
    • HermanInDeZon

      Posts: 499

      Vind je?

      Waarom volg en reageer je dan op dit forum? Wat wij doen is toch net hetzelfde ... onze mening geven (die uiteraard gekleurd is).

      Ik vind het net interessant om andere mensen hun mening te horen. Ben het er daaorm niet altijd mee eens, maar het geeft me nieuwe inzichten en vind het wel fijn om verder na te denken over wat mensen zeggen over de sport.

      Als je dat niet wil ... wat blijft er dan over? De races kijken zonder commentaar met enkel de timing screens?

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 17:15
    • Ferdi12

      Posts: 841

      Een analist moet juist zijn mening geven, een analyse is niets anders dan zijn of haar mening.Het gaat er wel om dat het met steekhoudende argumenten gebeurt.
      Dan kun je debatteren of het een juiste mening/ analyse is.
      Ook wij hebben niet veel geweldige analisten. Bij de TC's, RB en JP zakt mijn broek regelmatig van af.

      • + 2
      • 20 dec 2025 - 17:30
    • jd2000

      Posts: 7.534

      Journalist en analist zijn twee verschillende dingen. Vindt trouwens Ho Pin Tung wel een goede analist. Zou wat mij betreft vaker in beeld mogen komen.

      • + 2
      • 20 dec 2025 - 18:09
    • HarryLam

      Posts: 5.101

      Ho pin is zeer goed, een van de weinigen.
      Zie hem nog met kart en al door de lucht vliegen op Strijen.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 21:15
  • Need5Speed

    Posts: 3.370

    Zet gewoon alle fouten die de coureurs dit jaar hebben gemaakt op een rijtje, dan zie je meteen wie de beste is.

    Max heeft ook fouten gemaakt maar lang niet zoveel als Lando en vooral Oscar.

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 17:34
    • snailer

      Posts: 31.120

      Nu ben ik een groot Verstappen fan, maar Verstappen heeft heel wat fouten gemaakt. Alleen niet veel op de baan.
      Dit jaar zijn een paar veranderingen in de setup faliekant verkeerd uitgepakt. Verstappen is daar mede verantwoordelijk voor geweest. Hij heeft het toegelaten.

      Aan de andere kant. Geen veranderingen zou hem hoe dan ook hebben gekost. Het was dus qua afstelling vaak grote risico's nemen. Hij heeft er ook een paar races door gewonnen.

      Op de baan in de races heeft Verstaplen overigens 2 fouten gemaakt dit jaar die hem punten kostte. En 1 keer kwam het door die afstelling. Die keer was in silverstone waar ze kozen voor regen setup en het bleef droog. Gegokt en verloren. In de race spinde hij waardoor hij p4 werd ipv p3. Kostte hem 2nof 3 punten.

      Maar uiteraard heeft Verstaplen vele malen meer punten verdiend dan dat hij door zichzelf heeft verloren.

      Daarom vind ik hem de absuit beste dit jaar. By a mile.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 19:51
  • GB68

    Posts: 4

    Ik denk dat het zo langzamerhand wel eens tijd wordt dat reporters van Sky Sport hun eens wat beter in de Sport gaan verdiepen niet? Want wat zijn dit voor hersenloze uitspraken. Nu vind ik de analyse van Viaplay bal, maar dit raakt ook kant nog wal.

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 20:44
  • Pietje Bell

    Posts: 32.533

    BBC, Sam Bird over Max:

    https://www.instagram(.)com/reel/DScadN6DUNn/

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 21:07

