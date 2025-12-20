Binnen de Sky Sports-redactie is er na afloop van het Formule 1-seizoen opvallende verdeeldheid ontstaan over de vraag wie de beste coureur van het jaar was. Waar Max Verstappen bij de meeste analisten nog altijd bovenaan prijkt, is er één duidelijke uitzondering: Bernie Collins. De voormalig strategie-engineer zette de Nederlander niet alleen níét op één, maar zelfs pas op de derde plaats.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi brachten Ted Kravitz, Karun Chandhok, Simon Lazenby en Collins ieder hun persoonlijke top tien uit, gebaseerd op de prestaties over het hele seizoen. Drie van de vier analisten kozen Verstappen als beste coureur van het jaar, ondanks het feit dat hij zijn wereldtitel niet wist te prolongeren en uiteindelijk als tweede eindigde in het kampioenschap. Collins week echter duidelijk af van die lijn.

Collins kiest opvallende beste coureur

Volgens Collins was Oscar Piastri de uitblinker van het seizoen. De Australische McLaren-coureur, die lange tijd het kampioenschap aanvoerde, kreeg bij haar de eerste plaats toebedeeld. Lando Norris, die zich na een sterk slot van het seizoen uiteindelijk tot wereldkampioen kroonde, eindigde bij Collins op plek twee. Verstappen moest genoegen nemen met de derde positie.

De ranking van Collins zorgde voor gefronste wenkbrauwen, zeker omdat Verstappen tot aan de laatste race in titelstrijd bleef en volgens velen opnieuw het maximale uit zijn Red Bull wist te halen. Toch was Collins niet de enige die Piastri hoog aansloeg. Ook bij Ted Kravitz eindigde de jonge Australiër relatief hoog, al kwam hij daar niet in de top drie terecht.

Discussie bij Sky Sports

Opvallend genoeg werd Piastri bij Chandhok en Lazenby juist lager ingeschaald. Zij plaatsten hem op de vierde plek en vonden dat naast Norris en Verstappen ook George Russell een sterker seizoen had gereden. Daarmee ontstond een duidelijk verschil in interpretatie tussen de Sky-analisten over wat zwaarder weegt: constante prestaties, piekmomenten of het maximale halen uit het materiaal.

Ook verderop in de rankings liepen de meningen uiteen. Charles Leclerc eindigde bij Kravitz, Collins en Chandhok op de vijfde plaats, maar werd door Lazenby pas als achtste genoteerd. Dat onderstreept hoe subjectief de beoordeling van individuele prestaties kan zijn, zelfs binnen één redactie.