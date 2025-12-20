Het Formule 1-seizoen is alweer geschiedenis. Terwijl 2025 richting zijn slotfase ging, waren de teams achter de schermen al volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe jaar. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel vijf: Yuki Tsunoda, opnieuw een hoofdstuk in het inmiddels bekende Red Bull-verhaal.

Het seizoen van Tsunoda kende een vrije val, en niet zo’n beetje ook. De Japanner begon 2025 nog met uitzicht op een doorbraak bij Red Bull Racing, maar staat er aan het einde van het jaar volledig buitenspel. Geen contract, geen stoeltje en zelfs geen plek op de grid voor 2026.

Naam: Yuki Tsunoda (Sagamihara, Japan – 11 mei 2000)

Eindklassering 2025: Zeventiende

WK-punten: 33

Beste resultaat: Zesde (Azerbeidzjan)

Met volle overtuiging begon Tsunoda het seizoen niet. Na vier jaar bij het zusterteam Racing Bulls moest hij toezien hoe Liam Lawson na slechts zes races in 2024 werd gepromoveerd naar Red Bull. Zelf bleef hij achter bij VCARB, een beslissing die intern voor de nodige frustratie zorgde.

Onverwachte kans voor Tsunoda

De eerste twee races van 2025 verliepen anoniem. In Australië en China kwam Tsunoda niet in het stuk voor en met een twaalfde en zestiende plaats werd al snel duidelijk dat de VCARB een lastig te temmen auto was, met beperkte potentie.

Achter de schermen rommelde het ondertussen bij Red Bull. De RB21 bleek niet opgewassen tegen het geweld van McLaren en Lawson kwam structureel tekort ten opzichte van Max Verstappen. Zoals zo vaak greep Red Bull hard in. Vanaf de Grand Prix van Japan werd besloten tot een rijderswissel: Tsunoda omhoog, Lawson terug.

Zware opdracht bij Red Bull

In eigen land mocht Tsunoda debuteren voor het hoofdteam. De verwachtingen waren laag, mede omdat de RB21 bekendstond als een verraderlijke auto waarin teamgenoten van Verstappen keer op keer kopje-onder gingen.

Voor Tsunoda werd het meteen duidelijk: dit was zijn alles-of-niets-moment. Óf hij bewees zijn waarde en hield uitzicht op 2026, óf hij zou het rijtje voorgangers volgen — Gasly, Albon, Pérez en nu ook Lawson — die stuk voor stuk door Red Bull werden afgeschreven.

Aardig begin, geen doorbraak

De Japanner begon degelijk, zonder op te vallen. In Japan finishte hij als twaalfde, maar in de vier races daarna wist hij drie keer in de top tien te eindigen. Even leek het erop dat Red Bull de juiste gok had genomen.

Tegelijkertijd gebeurde er bij VCARB het nodige. Lawson oogde aangeslagen na zijn degradatie, terwijl debutant Isack Hadjar juist indruk maakte. De lat voor Tsunoda kwam daardoor steeds hoger te liggen.

Definitief door de mand

Uiteindelijk bleek Tsunoda niet in staat om echt te overtuigen. Op een sprintkwalificatie in Qatar na kwam hij geen moment in de buurt van Verstappen. Met slechts 33 WK-punten en een structureel tekort in pure snelheid werd het oordeel onvermijdelijk.

Red Bull besloot de stekker eruit te trekken. Dankzij het sterke seizoen van Hadjar krijgt de Fransman in 2026 de kans naast Verstappen. Voor Tsunoda is er zelfs bij VCARB geen plek meer, waar Lawson en Arvid Lindblad het rijdersduo vormen. De Japanner blijft over als reservecoureur en moet hopen op een onverwachte kans, want op een vast F1-stoeltje hoeft hij voorlopig niet meer te rekenen.