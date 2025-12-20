user icon
<b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Yuki Tsunoda, te licht bevonden

Het Formule 1-seizoen is alweer geschiedenis. Terwijl 2025 richting zijn slotfase ging, waren de teams achter de schermen al volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe jaar. GPToday.net blikt nog één keer terug op de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel vijf: Yuki Tsunoda, opnieuw een hoofdstuk in het inmiddels bekende Red Bull-verhaal.

Het seizoen van Tsunoda kende een vrije val, en niet zo’n beetje ook. De Japanner begon 2025 nog met uitzicht op een doorbraak bij Red Bull Racing, maar staat er aan het einde van het jaar volledig buitenspel. Geen contract, geen stoeltje en zelfs geen plek op de grid voor 2026.

Naam: Yuki Tsunoda (Sagamihara, Japan – 11 mei 2000)
Eindklassering 2025: Zeventiende
WK-punten: 33
Beste resultaat: Zesde (Azerbeidzjan)

Met volle overtuiging begon Tsunoda het seizoen niet. Na vier jaar bij het zusterteam Racing Bulls moest hij toezien hoe Liam Lawson na slechts zes races in 2024 werd gepromoveerd naar Red Bull. Zelf bleef hij achter bij VCARB, een beslissing die intern voor de nodige frustratie zorgde.

Onverwachte kans voor Tsunoda

De eerste twee races van 2025 verliepen anoniem. In Australië en China kwam Tsunoda niet in het stuk voor en met een twaalfde en zestiende plaats werd al snel duidelijk dat de VCARB een lastig te temmen auto was, met beperkte potentie.

Achter de schermen rommelde het ondertussen bij Red Bull. De RB21 bleek niet opgewassen tegen het geweld van McLaren en Lawson kwam structureel tekort ten opzichte van Max Verstappen. Zoals zo vaak greep Red Bull hard in. Vanaf de Grand Prix van Japan werd besloten tot een rijderswissel: Tsunoda omhoog, Lawson terug.

Zware opdracht bij Red Bull

In eigen land mocht Tsunoda debuteren voor het hoofdteam. De verwachtingen waren laag, mede omdat de RB21 bekendstond als een verraderlijke auto waarin teamgenoten van Verstappen keer op keer kopje-onder gingen.

Voor Tsunoda werd het meteen duidelijk: dit was zijn alles-of-niets-moment. Óf hij bewees zijn waarde en hield uitzicht op 2026, óf hij zou het rijtje voorgangers volgen — Gasly, Albon, Pérez en nu ook Lawson — die stuk voor stuk door Red Bull werden afgeschreven.

Aardig begin, geen doorbraak

De Japanner begon degelijk, zonder op te vallen. In Japan finishte hij als twaalfde, maar in de vier races daarna wist hij drie keer in de top tien te eindigen. Even leek het erop dat Red Bull de juiste gok had genomen.

Tegelijkertijd gebeurde er bij VCARB het nodige. Lawson oogde aangeslagen na zijn degradatie, terwijl debutant Isack Hadjar juist indruk maakte. De lat voor Tsunoda kwam daardoor steeds hoger te liggen.

Definitief door de mand

Uiteindelijk bleek Tsunoda niet in staat om echt te overtuigen. Op een sprintkwalificatie in Qatar na kwam hij geen moment in de buurt van Verstappen. Met slechts 33 WK-punten en een structureel tekort in pure snelheid werd het oordeel onvermijdelijk.

Red Bull besloot de stekker eruit te trekken. Dankzij het sterke seizoen van Hadjar krijgt de Fransman in 2026 de kans naast Verstappen. Voor Tsunoda is er zelfs bij VCARB geen plek meer, waar Lawson en Arvid Lindblad het rijdersduo vormen. De Japanner blijft over als reservecoureur en moet hopen op een onverwachte kans, want op een vast F1-stoeltje hoeft hij voorlopig niet meer te rekenen.

StevenQ

Posts: 9.923

Tsunoda heeft vooral zelf gezorgd dat hij altijd een stap achterliep toen hij in Imola een complete auto met alle nieuwe updates erop kort reed in de kwalificatie

Daarna kreeg hij nieuwe updates altijd later dan Max vanwege de budgetcap

  • 3
  • 20 dec 2025 - 15:47
Reacties (6)

  • HermanInDeZon

    Posts: 494

    Helpt natuurlijk ook niet dat tweede helft van het seizoen ze de constructeurs hebben opgegeven en zich volledig op Verstappen hebben gericht waarna Tsunoda niet meer was dan een veredelde testcoureur

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 14:38
    • Rogier hier

      Posts: 6.762

      @Herman: mee eens, maar Tsunoda is ook nooit echt een hoogvlieger geweest.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 15:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 494

      Wereldkampioen was ie sowieso niet geworden nee ;)

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 15:40
    • StevenQ

      Posts: 9.923

    • Pietje Bell

      Posts: 32.522

      We zullen zien hoe het Hadjar vergaat.

      Max en hij starten in exact dezelfde auto.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 15:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.090

    "De Formule 1-coureurs van 2025: Yuki Tsunoda, te licht bevonden".

    Dat Yuki te licht bevonden is heeft te maken met zijn lengte...

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 16:05

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

