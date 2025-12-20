user icon
icon

Verstappen daagt GT3-kanonnen uit: "Laat ze maar komen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen daagt GT3-kanonnen uit: "Laat ze maar komen!"

Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Hij reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, maar ook op de Nürburgring Nordschleife. Hij won direct bij zijn GT3-debuut, al stelden een aantal criticasters dat de beste coureurs ontbraken bij deze race. Verstappen haalt zijn schouders op, en daagt de GT3-specialisten uit.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot liefhebber van de GT3-racerij is. Hij heeft een eigen raceteam dat uitkomt in GT-klassen, en hij werkte dit seizoen een aantal testdagen af in GT3-bolides. Afgelopen week reed hij op het circuit van Estoril een grote hoeveelheid rondjes in een Mercedes GT3-bolide, eerder dit jaar reed hij op Spa-Francorchamps in een Aston Martin en hij testte ook een Ferrari op de Nürburgring Nordschleife.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Deze test was het begin van iets groters. Verstappen droomt namelijk van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij reed dit jaar zijn eerste races op de Groene Hel. Om de juiste licentie te halen, nam hij eerst samen met Chris Lulham deel aan een NLS-race in een afgetrapte Porsche Cayman. Enkele weken later maakte hij samen met Lulham zijn debuut in de GT3-klasse, en ze wisten deze NLS-race direct te winnen. 

Niet de sterkste concurrentie?

In het eindejaarsinterview met Viaplay kijkt Verstappen terug op deze prestatie: "Die overwinning was echt top, ik vond het ook heel erg leuk. Maar natuurlijk was er niet de allerbeste concurrentie." Veel ervaren GT3-coureurs ontbraken bij Verstappens race, omdat ze deelnamen aan een WEC-race.

Critici stellen dat het voor Verstappen een heel makkelijke race was zonder alle grote namen. Verstappen haalt zijn schouders op, en daagt de GT3-kanonnen uit: "Ik durf te wedden dat als iedereen daar wél was geweest, ik ze ook allemaal had aangepakt."

'Laat ze maar komen'

Had Verstappen het gevoel dat sommige mensen zich op hun teentjes getrapt voelden? "Ja, ja, maar laat ze allemaal maar komen. Ik wist natuurlijk dat de Balance of Performance van die Ferrari goed was, maar ze kunnen het allemaal komen proberen met hun BMW's en hun Porsches."

StevenQ

Posts: 9.923

Arrogant ben je alleen als je je praatjes niet kan waarmaken, voorlopig doet Max precies wat hij zegt

  • 19
  • 20 dec 2025 - 11:51
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.093

    Gelukkig is Max niet zó arrogant als men hier soms verondersteld.....hij is nòg arroganter.

    Maar zoals 'n ouwe wijze stelt:......laat het maar eens op de baan zien!

    • + 5
    • 20 dec 2025 - 11:21
    • Patrace

      Posts: 6.427

      Arrogant of zelfverzekerd?
      Het is een dun lijntje en vooral interpretatie.
      Nederlanders houden doorgaans niet van iemand die anderen uitdaagt en ervan overtuigd is dat hij ze zal verslaan.
      Ik vind het wel mooi en het is ook gewoon terecht dat hij stelt dat hij iedereen kan verslaan. Hij is al de beste coureur in de F1 en won met overmacht de NLS race. Dus waarom zou hij niet overtuigd zijn van eigen kunnen?

      • + 11
      • 20 dec 2025 - 11:46
    • StevenQ

      Posts: 9.923

      Arrogant ben je alleen als je je praatjes niet kan waarmaken, voorlopig doet Max precies wat hij zegt

      • + 19
      • 20 dec 2025 - 11:51
    • schwantz34

      Posts: 41.621

      Max zijn motto is "Niet m-Ouw, maar gas geven!"

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 12:36
  • AUDI_F1

    Posts: 3.478

    De NLS overwinning staat gewoon, en die heeft ie ook samen met zijn team naar huis gereden. Dat veel fabrieks coureurs er niet bij waren, die rijden nl de meeste races voor de 24h van Nurnberg, en daarna niet meer, staat buiten kijf. Hij heeft gewonnen en het prubliek heeft genoten. En ik denk Lulham en Verstappen ook. Hopenlijk kan ie volgend jaar ook weer een paar races, en misschien de 24h wel meedoen.

    • + 2
    • 20 dec 2025 - 16:40
  • elflitso

    Posts: 1.677

    Reken maar dat Max alle genoemde auto's al eens aan de tand heeft gevoeld. Max laat niets aan het toeval over wat GT3 betreft. Kijk hij is een privateer driver op dat gebied en kan gewoon elke auto testen of gebruiken die hij wil. De meeste andere GT3 top drivers zijn merk of team gebonden.

    • + 1
    • 20 dec 2025 - 19:39

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar