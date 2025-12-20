Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. Hij reed dit jaar niet alleen in de Formule 1, maar ook op de Nürburgring Nordschleife. Hij won direct bij zijn GT3-debuut, al stelden een aantal criticasters dat de beste coureurs ontbraken bij deze race. Verstappen haalt zijn schouders op, en daagt de GT3-specialisten uit.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot liefhebber van de GT3-racerij is. Hij heeft een eigen raceteam dat uitkomt in GT-klassen, en hij werkte dit seizoen een aantal testdagen af in GT3-bolides. Afgelopen week reed hij op het circuit van Estoril een grote hoeveelheid rondjes in een Mercedes GT3-bolide, eerder dit jaar reed hij op Spa-Francorchamps in een Aston Martin en hij testte ook een Ferrari op de Nürburgring Nordschleife.

Deze test was het begin van iets groters. Verstappen droomt namelijk van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij reed dit jaar zijn eerste races op de Groene Hel. Om de juiste licentie te halen, nam hij eerst samen met Chris Lulham deel aan een NLS-race in een afgetrapte Porsche Cayman. Enkele weken later maakte hij samen met Lulham zijn debuut in de GT3-klasse, en ze wisten deze NLS-race direct te winnen.

Niet de sterkste concurrentie?

In het eindejaarsinterview met Viaplay kijkt Verstappen terug op deze prestatie: "Die overwinning was echt top, ik vond het ook heel erg leuk. Maar natuurlijk was er niet de allerbeste concurrentie." Veel ervaren GT3-coureurs ontbraken bij Verstappens race, omdat ze deelnamen aan een WEC-race.

Critici stellen dat het voor Verstappen een heel makkelijke race was zonder alle grote namen. Verstappen haalt zijn schouders op, en daagt de GT3-kanonnen uit: "Ik durf te wedden dat als iedereen daar wél was geweest, ik ze ook allemaal had aangepakt."

'Laat ze maar komen'

Had Verstappen het gevoel dat sommige mensen zich op hun teentjes getrapt voelden? "Ja, ja, maar laat ze allemaal maar komen. Ik wist natuurlijk dat de Balance of Performance van die Ferrari goed was, maar ze kunnen het allemaal komen proberen met hun BMW's en hun Porsches."