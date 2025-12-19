Honda Racing Corporation-baas Koji Watanabe heeft een inkijkje gegeven in de gesprekken die Honda met Aston Martin-teambaas Adrian Newey hadden. De twee kenden elkaar al van hun periode bij Red Bull. Die twee partijen zaten van 2019 tot en met 2025 met elkaar gevlochten.

Het Japanse megabedrijf gaat vanaf 2026 motoren leveren aan Aston Martin, waar de auto wordt ontworpen door Adrian Newey. De topontwerper is ook de nieuwe teambaas van Aston Martin. De Britse constructeur heeft Andy Cowell vervangen voor Newey. De oude teambaas krijgt een andere functie binnen het bedrijf.

Aston Martin en Honda hebben een goede klik

Bij Motorsport Week geeft Watanabe tekst en uitleg: "We hebben veel gelachen tijdens de eerste vergadering nadat hij bij Aston Martin Aramco kwam werken – het was echt een geval van: 'Nou, daar zijn we weer!'", lacht Watanabe. "Het is heel spannend dat hij hier is en natuurlijk is er enorm veel respect voor hem en zijn capaciteiten."

"Adrian is een van de mensen met wie ik regelmatig communiceer. Het zijn vaak behoorlijk intense uitwisselingen van meningen, suggesties en feedback. Maar altijd met de focus op winnen", aldus de Honda-baas. Newey maakt voor het eerst een auto van Aston Martin.

Honda doet het op hun manier

"Wat betreft de ontwikkeling van de krachtbron hebben we onze eigen processen en tijdschema om een krachtbron te maken die capabel en competitief is. Adrian werkt vanaf dag één aan hetzelfde voor het chassis, dus we werken heel nauw samen en communiceren veel op het punt waar die twee dingen samenkomen."

"Wanneer we een technische discussie voeren over componenten of ontwikkeling, is dat altijd met een focus voor de lange termijn op hoe we kunnen winnen. En dat kan van alles zijn: het kan gaan om een zeer gedetailleerde ontwerpkwestie, maar het kan ook gaan om concurrentieanalyse, of hoe je mensen kunt managen om het beste uit hen te halen, of zelfs om financiën en het zo effectief mogelijk gebruikmaken van de beperkingen van het kostenplafond."