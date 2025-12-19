user icon
icon

Honda-baas over samenwerking met Newey: "Het voelde meteen als vanouds"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Honda-baas over samenwerking met Newey: "Het voelde meteen als vanouds"

Honda Racing Corporation-baas Koji Watanabe heeft een inkijkje gegeven in de gesprekken die Honda met Aston Martin-teambaas Adrian Newey hadden. De twee kenden elkaar al van hun periode bij Red Bull. Die twee partijen zaten van 2019 tot en met 2025 met elkaar gevlochten. 

Het Japanse megabedrijf gaat vanaf 2026 motoren leveren aan Aston Martin, waar de auto wordt ontworpen door Adrian Newey. De topontwerper is ook de nieuwe teambaas van Aston Martin. De Britse constructeur heeft Andy Cowell vervangen voor Newey. De oude teambaas krijgt een andere functie binnen het bedrijf. 

Meer over Honda Honda beleeft primeur met speciale aankondiging

Honda beleeft primeur met speciale aankondiging

16 dec
 Honda legt uit: Hier moeten F1-teams op letten in 2026

Honda legt uit: Hier moeten F1-teams op letten in 2026

12 dec

Aston Martin en Honda hebben een goede klik

Bij Motorsport Week geeft Watanabe tekst en uitleg: "We hebben veel gelachen tijdens de eerste vergadering nadat hij bij Aston Martin Aramco kwam werken – het was echt een geval van: 'Nou, daar zijn we weer!'", lacht Watanabe. "Het is heel spannend dat hij hier is en natuurlijk is er enorm veel respect voor hem en zijn capaciteiten."

"Adrian is een van de mensen met wie ik regelmatig communiceer. Het zijn vaak behoorlijk intense uitwisselingen van meningen, suggesties en feedback. Maar altijd met de focus op winnen", aldus de Honda-baas. Newey maakt voor het eerst een auto van Aston Martin. 

Honda doet het op hun manier

"Wat betreft de ontwikkeling van de krachtbron hebben we onze eigen processen en tijdschema om een krachtbron te maken die capabel en competitief is. Adrian werkt vanaf dag één aan hetzelfde voor het chassis, dus we werken heel nauw samen en communiceren veel op het punt waar die twee dingen samenkomen."

"Wanneer we een technische discussie voeren over componenten of ontwikkeling, is dat altijd met een focus voor de lange termijn op hoe we kunnen winnen. En dat kan van alles zijn: het kan gaan om een zeer gedetailleerde ontwerpkwestie, maar het kan ook gaan om concurrentieanalyse, of hoe je mensen kunt managen om het beste uit hen te halen, of zelfs om financiën en het zo effectief mogelijk gebruikmaken van de beperkingen van het kostenplafond."

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin Honda

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 26 dec 1958 (66)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar