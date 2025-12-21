user icon
icon

Verstappen twijfelt aan nieuwe F1-regels: "Liever minder onzin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen twijfelt aan nieuwe F1-regels: "Liever minder onzin"

De Formule 1-wereld staat aan de vooravond van een grote verandering. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor een enorme omslag zorgen. Max Verstappen lijkt niet zo'n fan te zijn van de nieuwe regels, en hij stelt dat hij liever minder 'onzin' had gezien.

De Formule 1-teams zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen. Vrijwel het hele regelboek op het gebied van de aerodynamica en de Power Unit is aangepast, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Vooral de nieuwe motoren staan in het middelpunt van de aandacht, want de elektrische componenten gaan een grotere rol spelen.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec

Over de nieuwe motoren bestond veel twijfel. Zo vreesden een aantal coureurs dat ze moesten gaan terugschakelen op de rechte stukken, omdat de batterij anders leeg zou zijn. Daarnaast lijkt het erop dat het niet meer zal gaan om elke seconde uit de auto persen, maar om het tactisch rijden over een rondje.

Wat is de mening van Verstappen?

Max Verstappen heeft zo zijn twijfels, en daar is hij eerlijk over in het eindejaarsinterview met Viaplay: "We gaan het zien. Ik weet het ook niet en ik heb me altijd een beetje op de vlakte weten te houden. Het kan natuurlijk oké zijn, of niet. Het zal heel erg ingewikkeld gaan worden met alle nieuwe regels die eraan zijn toegevoegd."

'Had liever minder van die onzin gezien'

Verstappen heeft op de simulator al veel meters gemaakt: "Het wordt heel erg anders. Je gaat zeker snelheid afbouwen op bepaalde delen van de baan. Je weet natuurlijk niet helemaal hoeveel, want daar kunnen ze ook nog een beetje aan tweaken, hoe ze het vermogen willen gebruiken op de rechte stukken."

"Maar het is eigenlijk best ingewikkeld, dat nieuwe reglement. Je moet veel tactischer rijden. Daar komt veel meer bij kijken, hoe je op het gas gaat, terugschakelen, allemaal dat soort dingen. Ik had liever minder van die onzin gezien. Gewoon vol gas erop en de beste rijder. Nu moet je veel meer nadenken over alles. Hopelijk went het en gaat alles goed. Maar het wordt even wennen voor iedereen."

HermanInDeZon

Posts: 506

Buiten de motorbouwers - die hier waarschijnlijk veel van gaan leren - zou er werkelijk iemand van fans, rijders zitten te wachten op een F1 die nog ingewikkelder, nog kunstmatiger is en nog meer draait om management ?

Gewoon terug naar een motor per race ( en maak ze een stuk minder ingewikkeld... [Lees verder]

  • 7
  • 21 dec 2025 - 08:38
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.167

    Hij is zich al aan het indekken.

    • + 4
    • 21 dec 2025 - 08:30
    • schwantz34

      Posts: 41.623

      Ik ga me ook vast indekken, omdat ik heel bang ben dat de F1 het nieuwe "wk besparen" gaat worden. En dat de coureurs door al die elektrische rommel die ze moeten managen meer dan ooit met het koppie moeten gaan rijden, waardoor de pure race skills van een coureur om een auto op de limiet te rijden er veel minder toe gaan doen.

      • + 2
      • 21 dec 2025 - 12:10
  • HermanInDeZon

    Posts: 506

    Buiten de motorbouwers - die hier waarschijnlijk veel van gaan leren - zou er werkelijk iemand van fans, rijders zitten te wachten op een F1 die nog ingewikkelder, nog kunstmatiger is en nog meer draait om management ?

    Gewoon terug naar een motor per race ( en maak ze een stuk minder ingewikkeld, dat bespaart ook geld - waarom niet vol op sustainable fuel ipv elektrische componenten, dat ze die lekker in de FE gaan ontwikkelen ) , en banden die er voor gemaakt zijn om 100-150 km vol performance te geven en dan gewisseld moeten worden.

    • + 7
    • 21 dec 2025 - 08:38
  • Pietje Bell

    Posts: 32.537

    Erik van Haren
    @ErikvHaren
    ·
    2 u
    Exclusief: op bezoek bij Red Bull-topman Oliver Mintzlaff.

    Voor het eerst verklaart hij het ontslag van Christian Horner,
    reageert hij op Helmut Marko en legt hij uit waarom hij verwacht dat Max Verstappen
    voor altijd aan Red Bull verbonden blijft. ⬇️

    https://archive.is/Z6CgM

    • + 2
    • 21 dec 2025 - 10:23
  • Erwinnaar

    Posts: 5.299

    Niet mijn f1 meer waar ik zo van heb gehouden. Dat was v8, v10, v12.

    • + 4
    • 21 dec 2025 - 10:42
  • jamamoto1

    Posts: 15

    Ze maken alles kapot! Wat een achteruitgang met die grote boten van autos en die electrificatie! Gewoon 3 liter 12 cil 20.000 rpm op waterstof. Kleinere autos en klaar! Max 100 werknemers! max 4 man banden wisselen. Dan wordt het weer mooi! Helft FIA en FOM ontslaan. Halveren regels!

    • + 2
    • 21 dec 2025 - 11:06
    • NicoS

      Posts: 19.909

      “Gewoon 3 liter 12 cil 20.000 rpm op waterstof.”
      Noem dat maar gewoon…… dat is technisch onhaalbaar…..

      • + 0
      • 21 dec 2025 - 13:35
  • Hagueian

    Posts: 8.253

    De onzin was natuurlijk de afgelopen jaren al erg genoeg. Het managen is meer en meer toegenomen en komend jaar komen daar nog een aantal zaken bij. Mooie techniek, maar komt het racen niet ten goede.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 11:56
  • Need5Speed

    Posts: 3.372

    Benieuwd hoe dit uitpakt in Monaco. Iedereen gaat al een gek sparen om op de paar plekken waar je in zou kunnen halen voluit te gaan.
    Maar misschien betekent het het einde van of de nieuwe motoren, of Monaco, dan hebben we er iets aan gehad.

    • + 0
    • 21 dec 2025 - 12:26

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar