De Formule 1-wereld staat aan de vooravond van een grote verandering. In 2026 gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor een enorme omslag zorgen. Max Verstappen lijkt niet zo'n fan te zijn van de nieuwe regels, en hij stelt dat hij liever minder 'onzin' had gezien.

De Formule 1-teams zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen. Vrijwel het hele regelboek op het gebied van de aerodynamica en de Power Unit is aangepast, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Vooral de nieuwe motoren staan in het middelpunt van de aandacht, want de elektrische componenten gaan een grotere rol spelen.

Over de nieuwe motoren bestond veel twijfel. Zo vreesden een aantal coureurs dat ze moesten gaan terugschakelen op de rechte stukken, omdat de batterij anders leeg zou zijn. Daarnaast lijkt het erop dat het niet meer zal gaan om elke seconde uit de auto persen, maar om het tactisch rijden over een rondje.

Wat is de mening van Verstappen?

Max Verstappen heeft zo zijn twijfels, en daar is hij eerlijk over in het eindejaarsinterview met Viaplay: "We gaan het zien. Ik weet het ook niet en ik heb me altijd een beetje op de vlakte weten te houden. Het kan natuurlijk oké zijn, of niet. Het zal heel erg ingewikkeld gaan worden met alle nieuwe regels die eraan zijn toegevoegd."

'Had liever minder van die onzin gezien'

Verstappen heeft op de simulator al veel meters gemaakt: "Het wordt heel erg anders. Je gaat zeker snelheid afbouwen op bepaalde delen van de baan. Je weet natuurlijk niet helemaal hoeveel, want daar kunnen ze ook nog een beetje aan tweaken, hoe ze het vermogen willen gebruiken op de rechte stukken."

"Maar het is eigenlijk best ingewikkeld, dat nieuwe reglement. Je moet veel tactischer rijden. Daar komt veel meer bij kijken, hoe je op het gas gaat, terugschakelen, allemaal dat soort dingen. Ik had liever minder van die onzin gezien. Gewoon vol gas erop en de beste rijder. Nu moet je veel meer nadenken over alles. Hopelijk went het en gaat alles goed. Maar het wordt even wennen voor iedereen."