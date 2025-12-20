user icon
Begint het circus nu al? 'Red Bull en Mercedes spelen vals richting 2026'

Begint het circus nu al? 'Red Bull en Mercedes spelen vals richting 2026'

De Formule 1 lijkt op weg naar de eerste echte botsing rond de nieuwe technische regels voor 2026. Nog voordat de nieuwe auto’s überhaupt een meter hebben gereden, rommelt het al achter de schermen. In het middelpunt van de discussie: een mogelijk grijs gebied in het motorreglement, dat sommige fabrikanten een flink prestatievoordeel kan opleveren.

Volgens bronnen die spreken met The Race hebben minstens twee motorleveranciers een slimme interpretatie van de regels gevonden, waarmee zij effectief een hogere compressieverhouding kunnen benutten dan op papier is toegestaan. Officieel mag de compressieverhouding in 2026 niet hoger zijn dan 16:0, een duidelijke verlaging ten opzichte van de 18:0 die onder de huidige reglementen gold. Juist dat verschil maakt de kwestie extra gevoelig.

Welke teams spelen er vals?

Hoewel er geen namen op papier staan, wordt in de paddock vooral gewezen naar Mercedes en Red Bull Powertrains. Mercedes levert motoren aan het fabrieksteam, McLaren, Alpine en Williams, terwijl Red Bull Racing zichzelf en Racing Bulls van krachtbronnen voorziet. Dat juist deze twee partijen onder een vergrootglas liggen, is dan ook geen toeval.

De kern van het probleem zit in de manier waarop de compressieverhouding wordt gemeten. Volgens de huidige formulering gebeurt dat bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor koud is. Teams zouden nu ontwerpen hebben bedacht waarbij bepaalde interne onderdelen uitzetten zodra de motor op bedrijfstemperatuur komt. Daardoor beweegt de zuiger tijdens het rijden dichter richting de bovenkant van de cilinder, wat in de praktijk resulteert in een hogere compressieverhouding dan bij de meting wordt vastgesteld.

Dat levert niet alleen extra vermogen op, maar ook een gunstiger brandstofverbruik. Precies die combinatie kan aan het begin van een nieuwe regelcyclus het verschil maken tussen vooraan meedoen of achter de feiten aanlopen.

Hoe zit het met de regels?

Het bewuste artikel in de technische reglementen – C5.4.3 – is de afgelopen maanden al meerdere keren aangepast. In oktober werd vastgelegd dat de meting ‘bij omgevingstemperatuur’ plaatsvindt. Vorige week kwam daar nog een opmerkelijke toevoeging bij: elke motorfabrikant mag zijn eigen meetprocedure specificeren, mits deze wordt goedgekeurd door de FIA en wordt opgenomen in het homologatiedossier.

Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij concurrerende fabrikanten. De motoren zijn inmiddels gehomologeerd en de ontwerpen liggen al vast. Grote aanpassingen doorvoeren is praktisch onmogelijk, zeker op korte termijn. De FIA staat daardoor voor een lastige keuze: het gebruik van deze interpretatie expliciet verbieden, of vaststellen dat alles binnen de regels valt en dus door iedereen toegepast mag worden.

FIA houdt teams in de gaten

De FIA erkent dat de discussie leeft, maar benadrukt dat de meetprocedures niet zijn veranderd ten opzichte van eerdere reglementen. “De regels definiëren duidelijk de maximale compressieverhouding en de meetmethode, gebaseerd op statische omstandigheden bij omgevingstemperatuur,” laat een woordvoerder weten. Tegelijkertijd geeft de autosportbond toe dat thermische uitzetting bij warme motoren een rol speelt, zonder dat daar duidelijke grenzen voor zijn vastgelegd.

Mocht de onrust aanhouden, dan is een protest tijdens de openingsrace in Australië niet uitgesloten. De FIA sluit bovendien niet uit dat de regels of meetprocedures later alsnog worden aangepast. Eén ding is duidelijk: de strijd om 2026 is allang begonnen, en dit lijkt pas het eerste hoofdstuk.

AUDI_F1

Posts: 3.473

Er zijn regels opgesteld en er is een vastgestelde meet methode. Als je daaraan voldoet dan speel je niet vals maar ben je slim, en diegene die de regels heeft opgesteld niet.

RBPT heeft enkele jaren geleden meerdere Mercedes motor engineers overgenomen. Dus dan kun je bijna op 2 vingers na gaa... [Lees verder]

  12
  20 dec 2025 - 09:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing Mercedes

Reacties (18)

Login om te reageren
  Need5Speed

    Posts: 3.369

    Wie verzint er nou een regel om motoren minder zuinig te maken, en dan ook nog een groen imago pretenderen.
    Je zou bijna gaan denken dat de FIA geen democratische organisatie is.

    + 8
    20 dec 2025 - 07:43
    PD130

      Posts: 122

      Compressie verhouding is iets anders van verbruik.

      + 2
      20 dec 2025 - 10:10
    snailer

      Posts: 31.116

      Daarbij willen teams juist zo zuinig mogelijk (bij gelijblijvend vermogen). Zuiniger kan namelijk 2 dingen betekenen:
      - men kan lichter starten, wat gewoon gratis winst is in de rondetijden.
      - Men zou strategisch kunnen kiezen voor evenveel brandstof en dan meer vermogen gebruiken. Hier is de winst dan meer pk's.

      Algemeen geeft het strategisch extra mogelijkheiden.

      + 1
      20 dec 2025 - 10:39
    Need5Speed

      Posts: 3.369

      Ik begrijp waarom de FIA de compressieverhouding wil beperken. Hoe hoger de druk in de cilinder, hoe duurder het wordt om het zo te bouwen dat het niet stuk gaat met exotische metalen en legeringen en specialistische coatings en behandelingen. En bij een hoge druk gaat de motor dieselen, en dan komen de trucs met het bij verbranden van olie weer om de hoek kijken.
      Evengoed is het jammer dat er een bovengrens is omdat ze met die hogere druk efficiënter zouden zijn.

      + 1
      20 dec 2025 - 11:28
  AUDI_F1

    Posts: 3.473

    Er zijn regels opgesteld en er is een vastgestelde meet methode. Als je daaraan voldoet dan speel je niet vals maar ben je slim, en diegene die de regels heeft opgesteld niet.

    RBPT heeft enkele jaren geleden meerdere Mercedes motor engineers overgenomen. Dus dan kun je bijna op 2 vingers na gaan wat er in de Mercedes en RBPT motoren van van 2025 heeft gezeten.

    Overigens is de PU niet belangrijk, de electromotor is veel belangrijker want die moet 50% van het vermogen leveren.

    + 12
    20 dec 2025 - 09:16
    snailer

      Posts: 31.116

      Dat leveren is de issue niet.
      Elke gemiddelde weg electro motor in een wegaato auto kan sneller zijn dan een Ferrari v6 motor die bijvoorbeeld in de giulia zit.

      Het is dat er constant gearresteerd moet worden. En nu niet in de race 150pk, maar 500 pk.
      Dat is de grote issue. Harvest en deploy. De verwachting is dat de auto's enorm moeten harvesten. =>lift and coast. En dan nog is de vraag hoe lang men dan die 500pk kan gaan deployen.

      Het wordt nog veel meer managen dan het was. En niet alleen zal de auto aero het echte racen verzieken. Ook zal de hrvest/deploy dat doen. Degene die dit jet best in orde heeft zal andere auto's voorbij rijden op de rechte stukken alsof er no tomorrow is.

      Wij moeten hopen dat het Mercedes is. Dan zij er gewoon veel meer teams met de beste motor.

      + 0
      20 dec 2025 - 10:33
    Housmans

      Posts: 298

      " wat er in de ... RBPT motoren van van 2025 heeft gezeten"

      Ik ben dan weer benieuwd WAAR de RBPT in hebben gezeten?
      iig niet in de F1 wagens, want daar werd nog met Honda motoren gereden

      + 1
      20 dec 2025 - 10:38
    snailer

      Posts: 31.116

      Dat vergat ik nog.

      Wat ook zeer relevant gaat worden is het koelen van de batterijen. Dat gaat echt een issue worden. bedenk maar. ruim 3 maal zoveel vermogen met de bijbehorende vermogensverliezen die vooral om worden gezet in hitte.

      + 2
      20 dec 2025 - 10:41
    snailer

      Posts: 31.116

      Gearresteerd was trouwens autocorrect. dat moet uiteraard geharvest zijn.

      + 0
      20 dec 2025 - 10:42
    Patrace

      Posts: 6.427

      Als de regels niet scherp genoeg zijn geformuleerd, gaan teams de grijze gebieden gebruiken in hun voordeel. En dat kennelijk wat hier aan de hand is. Prima, lijkt me.
      Het is niet de verantwoordelijkheid van de teams om de bedoeling van de regels te interpreteren.

      Maar als de fabrikanten nu meer vermogen tegen een lager verbruik kunnen leveren, hebben ze wel echt voordeel.
      Daarmee kunnen ze wellicht zelfs een stukje van dat extra vermogen gebruiken om hun elektrische motor op te laden, zodat ze ook daarvan meer beschikbaar hebben.
      Kortom, elke PK levert direct voordeel op, evenals minder verbruik.
      Slim dus van de teams die dit grijze gebied benutten voor performance gains. En de FIA kan de regels nu niet meer aanpassen voor 2026. Evenals dat de andere fabrikanten die dit niet niet hebben, het ook niet meer voor dit seizoen kunnen toepassen.

      + 2
      20 dec 2025 - 11:58
  shakedown

    Posts: 1.538

    Zetten metalen onderdelen uit als ze warm worden??? Dat zal een eye opener zijn voor de ontwerpers van Ferrari!!! Dat wisten ze niet!

    Pff wat een onzin weer. Elke motor ontwerper weet dit soort dingen en als dit zelfs in de media wordt geroepen maken alle teams er gebruik van.

    + 6
    20 dec 2025 - 09:53
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.089

    Dit is waar F1 om draait.....de grijze gebieden......en wie die het beste ontdekt.

    + 3
    20 dec 2025 - 10:20
  StevenQ

    Posts: 9.922

    Maar waarom zou Mercedes dat dan doen als het een regel is die bedoelt is voor NIEUWE fabrikanten en waarom Audi niet dan?

    Iets klopt er niet aan dit artikel

    + 1
    20 dec 2025 - 11:45
    Pietje Bell

      Posts: 32.521

      Wat bedoel je met het feit dat deze regel alleen bedoeld is voor nieuwe fabrikanten?
      Voor iedereen geldt dat het nu 16:0 moet zijn ipv 18:0. Of heb ik dat mis?

      + 0
      20 dec 2025 - 12:53
    RonHymer

      Posts: 96

      Ik vind dit ook erg raar. Dit zou namelijk betekenen dat fabrikanten bij elkaar in de fabriek kunnen kijken? Ik vermoed eerder dat dit over de oude motoren gaat.

      + 0
      20 dec 2025 - 14:17
  Beri

    Posts: 6.766

    Geen enkele sprake van vals spel dus. Sensatie titel dus weer.

    + 1
    20 dec 2025 - 13:02
  Hagueian

    Posts: 8.247

    Een protest in Melbourne tegen, als dit klopt, zes teams ziu natuurlijk al bij voorbaat kansloos zijn. Niet alleen vanwege de diskwalificatie van 12 auto's, wat ongehoord is en de FIA in hun hemd zet, maar ook omdat het niet op korte termijn aangelast kan worden. Los daarvan is dit natuurlijk gewoon een hele slimme interpretatie, zoals we gewend zijn in de wereld van de F1.

    + 0
    20 dec 2025 - 13:59
  schwantz34

    Posts: 41.621

    Zolang auto en motor door de FIAPK komen is er nycks aan het handje...

    + 0
    20 dec 2025 - 14:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar