De Formule 1-coureurs van 2025: Pierre Gasly, tussenjaar

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel vier: Pierre Gasly, die een soort tussenjaar had.

Pierre Gasly beleefde dit jaar een seizoen in de Formule 1 dat het beste kan worden omschreven als vlees noch vis. Hij kon geen wonderen verrichten met de Alpine, en zal de dagen aftellen tot het nieuwe seizoen begint.

Naam: Pierre Gasly (Frankrijk, 7 februari 1996)

Eindklassering 2025: Achttiende

WK-punten: 22

Beste klassering: Zesde (Groot-Brittannië)

Sportfans en sportteams kennen het wel: een tussenjaar. Dit is geen jaar waarin de desbetreffende atleet gaat backpacken op Bali, maar een ingecalculeerd slecht seizoen. Bij Alpine hadden ze zich voorbereid op zo’n seizoen. Ze wisten dat het hun laatste jaar met een Renault-motor was, en ze wisten dat de kans op succes in 2026 veel groter is.

Chaos, chaos en nog eens chaos

Wat ze waarschijnlijk niet wisten, was dat 2025 een onrustig seizoen zou worden voor hen. Er speelde veel rondom het Franse team, en dat zorgde regelmatig voor negatieve headlines. Zo was er de zaak rondom Jack Doohan, die al na zes races de bons kreeg.

En rond die tijd speelde ook de casus Oliver Oakes. De teambaas nam om onduidelijke redenen ontslag, waarna duidelijk werd dat zijn broer was opgepakt. Hierdoor kreeg good old Flavio Briatore de touwtjes weer in handen, en ook hij wist de media weer enkele keren te halen met opmerkelijke uitspraken.

Stabiele factor

De stabiele factor in deze storm was Pierre Gasly. De Fransman zag zijn toekomst niet in gevaar komen, en was de enige coureur die het team punten wist te bezorgen. Hij begon aardig aan het seizoen met een elfde plaats in Australië, maar werd vervolgens gediskwalificeerd in China.

Zijn eerste punten volgden in Bahrein, waar hij zijn Alpine A525 als zevende over de streep wist te sturen. Men hoopte dat er een soort ketchupfles-scenario zou gaan gelden, maar meer punten drupten er nog niet uit.

Zware fase

Gasly begon het wat zwaarder te krijgen, en crashte in Monaco. In Spanje wist hij weer punten te pakken, waarna het hoogtepunt van het jaar volgde in Silverstone, waar hij in de stromende regen als zesde wist te finishen. Op het circuit van Spa-Francorchamps regende het ook pijpenstelen, maar hier werd de start uitgesteld. Gasly hield het hoofd koel, en wist weer een puntje te scoren. Hierna moest hij maanden wachten op zijn volgende goede resultaat.

Vertrouwen in de toekomst

Alpine zakte steeds verder weg, en stond stijf laatste in het constructeurskampioenschap. Het ging steeds slechter en slechter, en ook Gasly kreeg niets meer voor elkaar. Hij hield wel vertrouwen in het project, en hij verlengde zijn contract. Zijn vertrouwen in het team resulteerde uiteindelijk in een tiende plaats in Brazilië, en dat was direct zijn laatste puntenscore van het jaar.

De echte kopman

Sportief gezien was het voor Gasly geen goed seizoen. Sterker nog, het was zijn slechtste seizoen uit zijn Formule 1-loopbaan tot nu toe. Verder was het wél een goed jaar voor Gasly. Hij fungeerde als kopman van het team, en viel slechts twee keer uit. Hij werd wel zeven keer verslagen door zijn teamgenoot Franco Colapinto, maar wie de balans opmaakt, ziet dat het balletje naar Gasly’s kant rolde.

Gasly wist zich ook uit de geruchten te houden. Hij lag op geen enkel moment onder vuur, en maakte alleen headlines toen hij ineens met een opvallend strakke haarlijn op een rode loper verscheen. Verder was zijn seizoen kleurloos, een echt tussenjaar.

2026 moet het jaar voor Gasly worden. Met nieuwe regels, nieuwe auto’s en een nieuwe Mercedes-motor is er van alles mogelijk. Zijn opdracht is simpel: weer kleur op de wangen krijgen.