De Formule 1-coureurs van 2025: Lance Stroll, onzichtbaar

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2025. Vandaag in deel plaats hier zes: Lance Stroll, veldopvulling.

Lance Stroll reed dit jaar zijn negende seizoen in de Formule 1. De Canadees stond nooit te boeken als een groot talent, en ook dit jaar bewees hij weer dat hij soms niets anders is dan veldvulling. Het was een kleurloos seizoen voor Stroll, die alleen voor headlines zorgde toen hij geblesseerd raakte.

Naam: Lance Stroll (Canada, 29 oktober 1998)

Eindklassering 2025: Zestiende

WK-punten: 33

Beste klassering: Zesde (Australië)

Zoontje van de baas

Lance Stroll wordt al zijn hele Formule 1-loopbaan gezien als een soort lelijk eendje. Volgens zijn critici rijdt hij alleen in de koningsklasse vanwege de goed gevulde portemonnee van zijn vader. Toen zijn vader Lawrence Stroll ook nog eens een F1-team kocht en het omdoopte tot Aston Martin, hielp het niet dat de coureur hier bleef onderpresteren.

Ook dit jaar was Stroll geen hoogvlieger. Het feit dat zijn teamgenoot tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is, helpt ook niet mee, maar Stroll wist er ook dit jaar helemaal niets uit te halen.

Goed begin

Het seizoen begon wel goed voor Stroll, die als zesde over de streep kwam in de chaotische seizoensopener in Australië. Hij zag Alonso crashen, en mocht langzaam dromen van een seizoen in de spotlight. Als hij Alonso zou verslaan, zou hij dat immers kunnen gebruiken om aan te tonen dat hij echt geen koekenbakker is.

Stroll profiteerde in China van diskwalificaties van andere coureurs, waardoor hij weer wat punten mocht bijschrijven. Daarna begon hij aan een fase die niet bepaald sterk was. In Japan, Bahrein, Saoedi-Arabië, Emilia-Romagna en Monaco kwam hij niet in de buurt van de punten.

De blessure

In Spanje kookte Stroll spreekwoordelijk over, en stond hij eindelijk in het middelpunt van de aandacht. Stroll kende een miserabele kwalificatie, en zou daarna om zich heen hebben geslagen in de pitbox. Wat er precies gebeurde, is nooit duidelijk geworden. Stroll ging niet naar de weegbrug, en mocht zich melden bij de stewards.

In Barcelona schoof hij uiteindelijk niet aan bij de stewards; Aston Martin trok hem terug. Een oude polsblessure speelde weer op, en hij kon niet rijden. Het zorgde voor veel vraagtekens, want waarom liet Aston Martin hem dan rijden in de kwalificatie, terwijl hij al pijn had? En wat had het incident in de pitbox hiermee te maken? De vraagtekens bleven bestaan, en Stroll reed wel gewoon in Canada.

Lichtpuntjes

In Silverstone reed Stroll, weer in de regen, een aardige race en werd hij als zevende geklasseerd. In België bleven punten uit het zicht, terwijl hij op de Hungaroring weer zevende werd.

Stroll begon goed aan de tweede seizoenshelft. In Zandvoort reed hij een sterke race, hield hij zijn hoofd koel en werd hij weer zevende. Hij had dit jaar al eerder veel meters gereden in Zandvoort, aangezien hij hier een TPC-test afwerkte in mei. Het was misschien de enige keer in het jaar dat hij bij veel fans een lach op het gezicht kon toveren.

Kommer en kwel

In de tweede seizoenshelft kreeg Stroll het verder niet voor elkaar om punten bij elkaar te rijden. Hij worstelde met zijn auto en met zijn vorm, en leek vooral als veldvulling mee te rijden. Veel mensen kwamen er pas achter dat hij meedeed, toen ze de uitslag bekeken.

Pas in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi liet Stroll zien dat hij echt wel kan autoracen. Hij vocht meerdere duels uit en werd uiteindelijk tiende, en pakte een puntje. Het was een mooie opsteker in een seizoen waarin hij veelvuldig werd verslagen door Alonso. Het onderlinge duel eindigde in 16-8 in het voordeel van de Spanjaard.

Jaar van de waarheid

Strolls seizoen was niet goed, maar het is oneerlijk om dit allemaal af te schuiven op zijn talent. Aston Martin ontwikkelde de auto niet door, en de focus lag al snel op 2026. Volgend jaar gaat er veel veranderen bij het team uit Silverstone, en de verwachtingen zijn hoog.

Niet alleen gaat Honda motoren leveren, het wordt ook de eerste Aston Martin van de hand van Adrian Newey. De topontwerper, en teambaas, heeft zich maandenlang opgesloten in een hokje op de fabriek om een nieuw racebeest te ontwerpen.

Bij Aston Martin willen ze om de prijzen gaan vechten, maar de vraag is of dat met Stroll kan. Opnieuw een jaartje aanmodderen kan niet, en Stroll zal voor het eerst echt onder druk staan. Ene Max Verstappen kan immers zomaar op de markt komen.