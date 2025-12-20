Mercedes wordt door velen naar voren geschoven als de favoriet van 2026, maar Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin tempert de verwachtingen die zijn geschept over het topteam. Shovlin vertelt aan de internationale media dat Mercedes niet bepaald de favoriet is voor de nieuwe reglementen.

Mercedes was tijdens de reglementswijziging van 2014 de gedoodverfde winnaar. Het team ging van de tweede naar de eerste plaats en was toen voor acht jaar het dominantste team van het wereldkampioenschap.

Mercedes moet nog veel doen

Aan de internationale media vertelt Shovlin: "Er is nog enorm veel werk te doen. Ik denk dat het misschien iets minder beangstigend is dan een maand geleden, maar je bent je er altijd van bewust dat iedereen tegenwoordig over ongeveer dezelfde middelen beschikt."

Mercedes heeft moeite met sommige regels zoals de budgetcap. Het machtsspelletje kan hierdoor niet bepaald worden gepeeld: "Het budgetplafond leidt ertoe dat je je niet met meer geld naar succes kunt forceren. Teams die lager staan hebben meer windtunneltijd dan wij, en dat betekent dat je altijd meteen op achterstand staat."

Tactieken van andere teams

Andere teams spelen ook een rol in de dominantie van Mercedes. Teams als Ferrari besteden al maanden aan het nieuwe seizoen, dus het is nog lang geen zekerheid dat Mercedes daadwerkelijk het beste team gaat worden in 2026: "Daarnaast zijn er heel veel teams die al enorm veel energie in volgend jaar hebben gestoken. Er zijn een paar teams die de auto nog langer doorontwikkelen, maar er is absoluut geen gebrek aan teams die nauwelijks aan de huidige auto's hebben gewerkt. En het is belangrijk dat je nieuwe reglementen meteen vanaf het begin goed aanpakt. Op de meeste gebieden zien we een verstandige route."

De uitdaging is heel groot, maar de teams hebben nog tijd om verder te werken: "In Barcelona zijn er echter ontzettend veel aspecten die uitdagend zullen zijn, waarschijnlijk meer dan ooit tevoren. De auto's zijn nog nooit zo ingrijpend veranderd voor een reglement. Zelfs de overstap naar een andere batterij blijkt behoorlijk ingrijpend, zowel qua complexiteit als hoeveel je moet leren."

Toch tempert Shovlin wel de verwachtingen: "Eerlijk gezegd: elke keer dat we winnende auto's hebben gebouwd, zijn we nooit een seizoen ingegaan met het idee dat we al een kampioensauto hadden. Het is veel beter om ervan uit te gaan dat iemand anders die heeft en dat jij aan het achtervolgen bent. Die mindset heeft ons juist het succes gebracht toen we goed voorbereid waren."