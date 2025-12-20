user icon
Mercedes tempert verwachtingen voor 2026: "We zijn zeker niet de favoriet"

Mercedes wordt door velen naar voren geschoven als de favoriet van 2026, maar Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin tempert de verwachtingen die zijn geschept over het topteam. Shovlin vertelt aan de internationale media dat Mercedes niet bepaald de favoriet is voor de nieuwe reglementen.

Mercedes was tijdens de reglementswijziging van 2014 de gedoodverfde winnaar. Het team ging van de tweede naar de eerste plaats en was toen voor acht jaar het dominantste team van het wereldkampioenschap. 

Mercedes moet nog veel doen

Aan de internationale media vertelt Shovlin: "Er is nog enorm veel werk te doen. Ik denk dat het misschien iets minder beangstigend is dan een maand geleden, maar je bent je er altijd van bewust dat iedereen tegenwoordig over ongeveer dezelfde middelen beschikt."

Mercedes heeft moeite met sommige regels zoals de budgetcap. Het machtsspelletje kan hierdoor niet bepaald worden gepeeld: "Het budgetplafond leidt ertoe dat je je niet met meer geld naar succes kunt forceren. Teams die lager staan hebben meer windtunneltijd dan wij, en dat betekent dat je altijd meteen op achterstand staat."

Tactieken van andere teams

Andere teams spelen ook een rol in de dominantie van Mercedes. Teams als Ferrari besteden al maanden aan het nieuwe seizoen, dus het is nog lang geen zekerheid dat Mercedes daadwerkelijk het beste team gaat worden in 2026: "Daarnaast zijn er heel veel teams die al enorm veel energie in volgend jaar hebben gestoken. Er zijn een paar teams die de auto nog langer doorontwikkelen, maar er is absoluut geen gebrek aan teams die nauwelijks aan de huidige auto's hebben gewerkt. En het is belangrijk dat je nieuwe reglementen meteen vanaf het begin goed aanpakt. Op de meeste gebieden zien we een verstandige route."

De uitdaging is heel groot, maar de teams hebben nog tijd om verder te werken: "In Barcelona zijn er echter ontzettend veel aspecten die uitdagend zullen zijn, waarschijnlijk meer dan ooit tevoren. De auto's zijn nog nooit zo ingrijpend veranderd voor een reglement. Zelfs de overstap naar een andere batterij blijkt behoorlijk ingrijpend, zowel qua complexiteit als hoeveel je moet leren."

Toch tempert Shovlin wel de verwachtingen: "Eerlijk gezegd: elke keer dat we winnende auto's hebben gebouwd, zijn we nooit een seizoen ingegaan met het idee dat we al een kampioensauto hadden. Het is veel beter om ervan uit te gaan dat iemand anders die heeft en dat jij aan het achtervolgen bent. Die mindset heeft ons juist het succes gebracht toen we goed voorbereid waren."

Politik

Posts: 9.598

Denk dat naast een goed chassis en een sterke PU de rol van de coureur ook heel belangrijk gaat worden.

Die moet de juiste vaardigheden hebben, om de bewegende componenten op de juiste manier en met de juiste timing te bedienen. Dat geldt uiteraard ook voor het inzetten en opladen van de batter... [Lees verder]

  • 3
  • 20 dec 2025 - 10:35
Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.473

    NIemand weet hoe het bij de concurent eruit ziet. Ook niet na de presentatie. Pas bij de 1 vrije trainingen achter gesloten deuren zal men iets meer van zichzelf weten. Pas na de kwalificaatie, en misschien pas na de race (bandenslijtage), weet men hoe er men voorstaat.

    • + 0
    • 20 dec 2025 - 10:04
    • koppie toe

      Posts: 5.067

      En dan nog een paar verschillende layouts.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 10:16
    • Politik

      Posts: 9.598

      Denk dat naast een goed chassis en een sterke PU de rol van de coureur ook heel belangrijk gaat worden.

      Die moet de juiste vaardigheden hebben, om de bewegende componenten op de juiste manier en met de juiste timing te bedienen. Dat geldt uiteraard ook voor het inzetten en opladen van de batterij op het juiste moment.

      • + 3
      • 20 dec 2025 - 10:35
    • Totalia

      Posts: 1.800

      Politik, ik denk precies zo … en als er coureurs zijn die tijdens het rijden hersencapaciteit en reactie over hebben, dan gaan die het verschil maken of verschil deels goed maken…

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 12:45
  • Patrace

    Posts: 6.427

    Mercedes heeft wellicht wel de beste motor, maar ze hebben al jaren niet de beste auto.
    Ook in de jaren dat ze domineerden, hadden ze niet de beste auto qua grip en aero. Maar omdat ze zoveel meer vermogen hadden, wonnen ze alles. Mede omdat klantenteams niet met dezelfde specs reden.
    Dus het zou me niet verbazen als een klantenteam, zoals McLaren of wellicht zelfs Williams, een betere auto bouwt dan Mercedes zelf. En nu moeten die teams dezelfde spec van de motoren krijgen, dus is het aan Mercedes om de beste auto te bouwen. En ik ben er niet van overtuigd dat ze dat kunnen, gezien de historie.
    Dus nee, misschien is Mercedes niet de favoriet…

    • + 2
    • 20 dec 2025 - 12:05
    • Totalia

      Posts: 1.800

      Misschien niet misschien wel maar het zal ook neer komen op de over capaciteit vab de coureur in de auto, er hangt nu meer van de coureurs af met het nieuwe regelement…. Dat zal nog moeilijk worden, Lance Stroll achtige coureurs en de oude garde die weinig op hebben met elektronica en snufjes.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 12:49
    • Patrace

      Posts: 6.427

      Niemand van de Mercedes teams heeft een coureur van de oude garde, dus dat probleem speelt daar minder.
      Voor Hamilton en Alonso wellicht wel meer. Maar zeker Alonso zie ik wel in staat om uit te vogelen en te testen hoe hij alle snufjes in zijn voordeel kan laten werken. Dus waar deploy je, waar harvesten, wanneer open je de de vleugel, etc. Alles heeft impact op wegligging of power, en dus op performance. Volgens mij zijn er nu nog meer variabelen waar een coureur mee kan spelen.

      • + 0
      • 20 dec 2025 - 13:49

