Exclusief: Nieuw F1 team Panthera Team Asia in 2021 op de grid

In 2021 wil er een nieuw Formule 1-team aan de start verschijnen, zo kan GPToday.net onthullen. Panthera Team Asia F1 opereert vanuit een tijdelijk hoofdkantoor nabij het Silverstone-circuit in Northamptonshire. Het team werd aan het begin van het jaar mede opgericht door Benjamin Durand, die eerder directeur was van SMP Racing en BR Engineering tijdens hun periode in het World Endurance Championship.

Team is al operationeel

Panthera heeft al verschillende hogere functies ingevuld, waaronder een technisch directeur en sportief directeur, hoewel sommige medewerkers hun huidige contracten bij F1-teams moeten laten aflopen. Het hoofd van aerodynamica is Tim Milne, die eerdere F1-ervaring heeft uit zijn tijd bij Renault, Honda, Super Aguri, Toyota, Caterham en meest recent Manor, van 2015 tot de ineenstorting begin 2017.

Het team staat voor een onmiddellijk obstakel, omdat het onwaarschijnlijk is dat de technische reglementen voor het seizoen 2021 tot eind oktober worden bevestigd. Tot die tijd boekt het vooruitgang waar het kan.

GPToday heeft begrepen dat het team van plan is het ‘Haas-model’ te volgen. Panthera wil zoveel mogelijk onderdelen via externe leveranciers te verkrijgen. Het valt echter nog te bezien in hoeverre dit mogelijk zal zijn onder de nieuwe 2021-reglementen. Panthera heeft volgens bronnen ook voorlopige overeenkomsten getekend met een motorleverancier.

Nog geen akkoord FIA

Panthera heeft de FIA ​​nog niet formeel benaderd om een ​​inzending in te dienen, aangezien het bestuursorgaan van de sport geen uitnodiging heeft gedaan voor nieuwe teams om deel te nemen aan de 2021. Het team hoopt dat een aanbesteding zal worden geopend zodra de 2021-voorschriften zijn gepubliceerd.

