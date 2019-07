Rich Energy krijgt definitief verbod op gebruik gestileerde hertenkop als logo

De problemen van Rich Energy worden groter en groter. Een Britse rechtbank heeft nu besloten dat de titelsponsor van Haas F1 haar logo, een gestileerde hertenkop, per 18 juli 2019 niet meer mag gebruiken.

Fietsenfabrikant Whyte Bikes stapte eerder dit jaar naar de rechter, omdat zij vonden dat het logo van Rich Energy simpelweg gekopieerd was van het logo dat zij voerden. Eind mei verklaarde rechter Melissa Clarke al dat Whyte in deze kwestie in het gelijk gesteld wordt en dat Rich Energy inderdaad het logo van het bedrijf gekopieerd heeft. Ook werden de ontwerper van het logo van Rich Energy en topman William Storey schuldig bevonden aan liegen tegenover de rechtbank.

Meerdere en opvallende eisen tegen Rich Energy

Er is dus een volgende stap gezet in het proces tegen Rich Energy. Na een zitting bij de rechtbank voor zaken rond intellectueel eigendom werd bepaald dat de energiedrankjesmaker niet in hoger beroep kan gaan tegen de eerdere uitspraak van de rechter. Tevens werd besloten dat Rich Energy binnen een bepaalde tijd aan een aantal zaken moet voldoen.

Ten eerste moet Rich Energy het hertenkoplogo per 18 juli van alle producten afgehaald hebben. Vanaf dezelfde datum is ook het handelsmerk van het logo in het Verenigd Koninkrijk ongeldig. Alle producten waar nog een hertenkoplogo op staat, moeten voor 1 augustus ingeleverd zijn bij Whyte Bikes, zijn vernietigd of worden aangepast. Tevens moet Rich Energy binnen 14 dagen de kosten van de rechtszaak, ruim 35.000 pond, overmaken aan Whyte Bikes.

Een andere, opvallende eis is dat Rich Energy aan ATB Sales (Whyte Bikes) moet openbaren hoeveel blikjes met een hertenkoplogo er zijn verkocht in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Ook moet de energiedrankjesmaker bekend maken hoeveel geld het daarmee verdiend heeft. Voor analisten een interessante eis, omdat er nog altijd getwijfeld wordt aan de legitimiteit van Rich Energy.