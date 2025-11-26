Jeroen Immink

Ever since Michael Schumacher won world titles for Ferrari, Jeroen has always had a great passion for Formula 1. He decided at a young age that he wanted to do something in the world of sports media.
Lando Norris’ moeizame openingsmeters in de Grand Prix van Las Vegas blijven de gemoederen bezighouden. De McLaren-coureur vertrok van pole position, maar moest na een rom...
Tom Coronel ziet de titelstrijd in de Formule 1 weer helemaal openliggen na de bewogen Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen pakte de overwinning, terwijl beide McLarens na a...
Lando Norris baalde als een stekker na de Grand Prix van Las Vegas. Voordat de McLaren-coureur gediskwalificeerd werd, was hij al niet tevreden over zijn eigen start. Norris sta...
Max Verstappen leeft weer volop in de titelstrijd in de Formule 1. De Nederlander won afgelopen weekend ongenaakbaar de Grand Prix van Las Vegas en zag daarna toe hoe Lando Norr...
Na de Grand Prix van Las Vegas zat Lewis Hamilton er helemaal doorheen. De Brit die niet verder kwam dan een tiende plaats - maar als achtste werd afgevlagd door de dubbele disk...
De Grand Prix van Las Vegas eindigde voor het team van McLaren in een regelrecht drama. Lando Norris en Oscar Piastri finishten in 'Sin City' als tweede en vierde, maar ...
Nog even en dan gaan Red Bull Racing en Honda uit elkaar. Max Verstappen zal dan vanaf het Formule 1-seizoen in 2026 rijden met een Ford-motor. De Nederlander - die heel wat suc...
Lando Norris kan aankomend weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 pakken. Ondanks dat de McLaren-coureur en leider van het WK werd gediskwalificeerd in Las Vegas, heeft...
Max Verstappen leeft weer volop in de titelrace. De Nederlander won afgelopen weekend op formidabele wijze de Grand Prix van Las Vegas en zag toe hoe Lando Norris én Osca...
Christian Horner wordt opnieuw in verband gebracht met een prominente rol in de Formule 1. De Brit staat volgens ESPN namelijk op de radar van Aston Martin, dat achter de scherm...
Lewis Hamilton beleefde wederom een verschrikkelijk weekend bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde wederom in kwalificatie- en in de race en verliet het stratencir...
De Grand Prix van Las Vegas eindigde voor McLaren in mineur. Het team uit Woking keek toe hoe zowel Lando Norris, als Oscar Piastri gediskwalificeerd werd. Piastri heeft gereage...
De diskwalificatie van de McLaren's na de Grand Prix van Las Vegas, kwamen ook voor de Verstappen's als een verrassing. Hierdoor kan Max Verstappen weer dromen van een v...
Max Verstappen was de absolute winnaar van de Grand Prix van Las Vegas. Naast het feit dat de Nederlander op fenomenale wijze de race in 'Sin City' wist te winnen, zag h...
Aston Martin heeft voor nog meer chaos gezorgd in Las Vegas. Na de heroïsche overwinning van Max Verstappen en de mogelijke diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastr...
Max Verstappen zou zomaar eens de grote spekkoper kunnen worden na de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander won de race in 'Sin City' en liep daardoor in op Lando Nor...
Max Verstappen was niet bij te houden tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur was ongenaakbaar en pakte zijn zesde overwinning dit Formule 1-seizoen. Na ...
Max Verstappen wist met overmacht de Grand Prix van Las Vegas te winnen. De regerend wereldkampioen ging bij de start fier aan de leiding en wist foutloos te winnen met een enor...
George Russell kwam als derde over de finish tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur greep zo zijn negende podiumplek van het seizoen, maar kon geen vuist maken...
Max Verstappen heeft zijn laatste strohalm gepakt in strijd voor de wereldtitel. De Nederlander won op formidabele wijze de Grand Prix van Las Vegas en deelde Lando Norris een k...
Max Verstappen is als een van de grote winnaars uit start gekomen voor de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander passeerde Lando Norris, waardoor hij zichzelf aan de leiding v...
George Russell kwam in de problemen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur zat tussen de snelste auto's tijdens Q1 en Q2, maar moest i...
Carlos Sainz kijkt met tevredenheid terug op zijn kwalificatie in Las Vegas. De Williams-coureur wist in erbarmelijke omstandigheden een derde startplek binnen te hengelen ...
Lando Norris heeft in de regen de pole position gepakt voor de Grand Prix van Las Vegas. De Brit bleef onder lastige omstandigheden foutloos en zette een tijd neer waar niemand,...
Charles Leclerc kwam niet verder dan een negende startplaats voor de Grand Prix van Las Vegas. In de regen slaagde de Ferrari-coureur er niet in om zich te meten met onder ander...
Max Verstappen pakte een knappe tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de GP van Las Vegas, maar de Nederlander was niet te genieten. De regerend wereldkampioen van Red Bull...
Red Bull Racing kende een kwalificatie van uitersten in Las Vegas. Max Verstappen pakte een knappe tweede plaats achter Lando Norris, terwijl Yuki Tsunoda voor de zoveelste keer...
Max Verstappen veroverde een knappe tweede plaats tijdens de spekgladde kwalificatie in Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur pakte de plek achter polesitter Lando Norris, maar ...
Carlos Sainz leverde een topprestatie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Williams-coureur pakte in de regen een knappe derde plaats achter Lando Norris...
Lando Norris was de beste van het waterballet in Las Vegas. Tijdens de regenachtige kwalificatie in Las Vegas was de McLaren-coureur de snelste man. Na afloop was Norris&nb...
De verschillen tijdens de eerste twee vrije trainingen in Las Vegas waren niet groot. Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes en uiteindelijk ook McLaren zaten dicht bij elkaar. Geor...
Oscar Piastri beleefde twee slechte trainingen in Las Vegas. De nummer twee van het WK kwam niet verder dan een achtste en veertiende plaats in de eerste twee oefensessies. Toch...
De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is tijdelijk onderbroken. Een lange tijd was het onduidelijk waarom de rode vlag gezwaaid werd, maar nu is gebleken dat...
Sauber-coureur Gabriel Bortoleto geniet zichtbaar van de steun die hij krijgt van Max Verstappen. De Nederlander tipte zijn goede vriend zelfs al eens bij de leiding van Red Bul...
Yuki Tsunoda zorgde voor een verrassing tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas. De Japanner van Red Bull Racing was voor het eerst in een F1-sessie sn...
Mercedes heeft een nieuwe grote naam binnen de Formule 1-structuur. Zakenman én langeafstandscoureur George Kurtz heeft een minderheidsbelang van 15 procent gekocht in de...
De eerste vrije training op het stratencircuit van Las Vegas zit erop. In de staat Nevada werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd ...
Bij Ferrari blijft het onrustig. Voorzitter John Elkann kreeg de afgelopen dagen bakken kritiek over zich heen nadat hij zijn eigen coureurs publiekelijk corrigeerde. Vooral de ...
Lando Norris benadrukt dat zijn relatie met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri sterker is dan ooit, ook nu de titelstrijd tussen de twee op zijn hoogtepunt komt. De Brit - die ste...
De Formule 1 strandt komend weekend in Las Vegas. In ‘Sin City’ zal Lando Norris proberen om verder uit te lopen in het WK, wil Max Verstappen dichter bij Oscar Pias...
Fernando Alonso heeft nogmaals de loftrompet over Max Verstappen gestoken. De Spanjaard - die bekendstaat een goede relatie te hebben met Verstappen - stak wederom niet onder st...
Max Verstappen kijkt met opgetrokken wenkbrauwen naar de ommekeer binnen McLaren. De Nederlander vindt de plotse verschuiving tussen Lando Norris en Oscar Piastri “echt ap...
Lance Stroll heeft stevig uitgehaald naar Franco Colapinto na diens kritische opmerkingen over de Canadees. De Aston Martin-coureur kreeg tijdens en na de Grand Prix van Brazili...
Volgens Toto Wolff hoeft Max Verstappen zich geen illusies meer te maken over de wereldtitel van 2025. De Mercedes-teambaas vindt de achterstand van de Nederlander op Lando Norr...
Ferrari stond na de Grand Prix van São Paulo opnieuw vol in de schijnwerpers – en niet alleen vanwege de dubbele uitvalbeurt. Voorzitter John Elkann stelde na het d...
Max Verstappen liet zich tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas niet zomaar uit het veld slaan. De Nederlander kreeg een opvallende vraag voorgelegd over de...
Yuki Tsunoda lijkt er klaar voor: de Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en de Japanner kan zich geen fouten meer veroorloven. Met nog slechts drie races te gaan om zijn...
Audi F1-baas Mattia Binotto verwacht dat het in 2026 niet draait om wie het nieuwe Formule 1-tijdperk het sterkst aftrapt, maar om welke renstal zich het snelst weet aan te pass...
Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher verwacht dat de Grand Prix van Las Vegas opnieuw voor flinke verrassingen kan zorgen. Dit weekend liggen de temperaturen in Nevada ex...
Ferrari-president John Elkann haalde vorige week hard uit naar zijn eigen coureurs. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton kreeg een veeg uit de pan: volgens Elkann praten ze ...
Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus weer los. In Las Vegas wacht de derde editie van de GP in ‘Sin City’, waar Lando Norris zijn jacht op zijn eerste wereldt...
Red Bull Racing vertrok met hoofdpijn uit Brazilië. Max Verstappen wist nog te redden wat er te redden viel met een derde plek na een start vanuit de pitstraat, maar het we...
De Formule 1 begint komend weekend aan de laatste triple header van het seizoen, met de Grand Prix van Las Vegas als eerste halte. Vorig jaar was ‘Sin City’ het deco...
Sebastian Vettel mag dan niet meer op de grid staan, maar de viervoudig wereldkampioen volgt de Formule 1 nog altijd met bovengemiddelde interesse. En vlak voor de spectaculaire...
Lewis Hamilton lijkt zich steeds meer op glad ijs te begeven bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar de overstap naar de Scuderia, maar heeft nog geen enkel p...
Sergio Pérez is terug in de Formule 1 – en niet alleen omdat hij in 2026 een zitje heeft bij Cadillac. De Mexicaan heeft vooral zijn plezier in het racen weer hervo...
In Australië gonst al weken hetzelfde verhaal rond: McLaren zou Lando Norris voortrekken en Oscar Piastri bewust afremmen in de titelstrijd. De fans van de jonge Australi&e...
Het Sepang International Circuit heeft de deur voor een terugkeer van de Maleisische Grand Prix nog altijd op een kier staan. Maar zolang de overheid weigert financieel bij te s...
Max Verstappen heeft zijn lof voor Formule 1-rookie Gabriel Bortoleto niet onder stoelen of banken gestoken. De Nederlander onthulde in de podcast Pelas Pistas dat hij Red Bull ...
Na een rustig weekend staat de Formule 1 dit weekend weer op het programma. Voor de derde keer in de geschiedenis wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden, en Nederlandse kijk...
Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas, heeft stevig uitgehaald naar Ferrari-president John Elkann. Dat deed hij in de Red Flags-podcast, naar aanleiding van de kritiek d...
Alpine kijkt reikhalzend uit naar de samenwerking met Mercedes vanaf 2026, maar wie denkt dat de Franse renstal nu alvast rekent op de allerbeste krachtbron, heeft het mis. Team...
Juan Pablo Montoya laat er geen twijfel over bestaan: het voortbestaan van Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2026 hangt volledig af van de prestaties van de auto. Volgens de...
Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Brazilië uitgebreid de tijd genomen om Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli te feliciteren én te adviseren. De jonge Itali...
Mohammed Ben Sulayem is een stap dichter bij een tweede termijn als president van de FIA. De sportbond maakte bekend dat hij de enige kandidaat is die zich deze winter mag verki...
Red Bull Powertrains heeft zijn nieuwe motor voor het 2026-seizoen voor het eerst volledig laten draaien op de dyno. Het project, dat samen met Ford wordt ontwikkeld, bereikt da...
Christian Horner, jarenlang teambaas van Red Bull Racing, beleefde dit seizoen een turbulente periode na zijn onverwachte ontslag. De Brit nam afscheid van het team waar hij dec...
Het blijft een heet hangijzer bij Ferrari: Fred Vasseur en zijn toekomst als teambaas van het Formule 1-team. Terwijl de kritiek op hem niet afneemt, gonst het geruchtencircuit ...
Daniil Kvyat heeft in een video van Motorsport een lijstje samengesteld met de beste Formule 1-coureurs op allerlei specifieke onderdelen. En opvallend: de naam van Max Verstapp...
Cadillac heeft de eerste officiële Formule 1-test met succes afgerond. In Imola kwam Sergio Pérez twee dagen in actie in een Ferrari SF-23, waarmee het Amerikaanse t...
Lokale tijd
14:30 - 15:30
15:00 - 16:00
17:00 - 19:00
18:30 - 19:14
19:00 - 20:00
17:00 - 19:00
