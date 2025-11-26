user icon
Jeroen Immink

 

Ever since Michael Schumacher won world titles for Ferrari, Jeroen has always had a great passion for Formula 1. He decided at a young age that he wanted to do something in the world of sports media. 

On behalf of GP33, GPblog, VoetbalPrimeur, Voetbaljournaal and now GPToday, he has reported in various forms. He has written news articles, background stories (online and in newspapers) and kept live blogs. 

In addition to his love for Formula 1, Jeroen has a huge passion for football, especially Ajax.

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
