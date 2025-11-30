Yuki Tsunoda kende wederom een slechte kwalificatie dit Formule 1-seizoen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing sneuvelde in Q1 en kwam niet verder dan een zestiende plaats. Na afloop weigerde Tsunoda om de hand in eigen boezem te steken.

Het F1-weekend in Qatar begon voor Tsunoda nog hoopvol. Voor het eerst was hij in de sprint shoot-out was hij sneller dan Verstappen en finishte hij de sprintrace als vijfde. Voor de Japanner was het dan ook een deceptie dat hij na Q1 al uit zijn auto mocht stappen.

Tsunoda in zak en as na afloop

Tsunoda oogde gedesillusioneerd na afloop tegenover de internationale pers. De Japanner kon daarom niet de juiste woorden vinden om zijn slechte kwalificatie te verklaren. "Ja, ik weet het niet. Want, ja, ik bedoel, het geluk was goed verdeeld. Waarschijnlijk nog beter verdeeld dan gisteren, tijdens de kwalificatie, of in ieder geval vergelijkbaar. Dus, op P5 (tijdens de sprint), zo liet Tsunoda weten bij Viaplay.

"Ik weet niet wat er gebeurd is, want ik had gewoon geen snelheid en verloor plotseling de grip. Dus ja, heel vreemd", voegde de 25-jarige daaraan toe.

Tsunoda legt schuld ergens anders

Toch gaf Tsunoda een korte verklaring waarom het misging in Qatar. De voormalig VCARB-rijder legde alleen de schuld niet bij zichzelf. "Ik kan niet uitleggen wat er aan de hand is met deze set banden, die ik had."

Voor Tsunoda lijkt het doek bijna te vallen bij Red Bull. De teamgenoot van Verstappen gaat naar verluidt na de race te horen krijgen dat hij zijn stoeltje bij het topteam gaat verliezen. De kans daarbij is ook groot dat er ook geen plek meer is bij zusterteam VCARB, aangezien Liam Lawson en Arvid Lindblad die stoeltjes gaan krijgen.