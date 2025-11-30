user icon
Tsunoda wijst ergens anders naar na dramatische kwalificatie

Tsunoda wijst ergens anders naar na dramatische kwalificatie

Yuki Tsunoda kende wederom een slechte kwalificatie dit Formule 1-seizoen. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing sneuvelde in Q1 en kwam niet verder dan een zestiende plaats. Na afloop weigerde Tsunoda om de hand in eigen boezem te steken. 

Het F1-weekend in Qatar begon voor Tsunoda nog hoopvol. Voor het eerst was hij in de sprint shoot-out was hij sneller dan Verstappen en finishte hij de sprintrace als vijfde. Voor de Japanner was het dan ook een deceptie dat hij na Q1 al uit zijn auto mocht stappen.

Tsunoda in zak en as na afloop 

Tsunoda oogde gedesillusioneerd na afloop tegenover de internationale pers. De Japanner kon daarom niet de juiste woorden vinden om zijn slechte kwalificatie te verklaren. "Ja, ik weet het niet. Want, ja, ik bedoel, het geluk was goed verdeeld. Waarschijnlijk nog beter verdeeld dan gisteren, tijdens de kwalificatie, of in ieder geval vergelijkbaar. Dus, op P5 (tijdens de sprint), zo liet Tsunoda weten bij Viaplay. 

"Ik weet niet wat er gebeurd is, want ik had gewoon geen snelheid en verloor plotseling de grip. Dus ja, heel vreemd", voegde de 25-jarige daaraan toe. 

Tsunoda legt schuld ergens anders 

Toch gaf Tsunoda een korte verklaring waarom het misging in Qatar. De voormalig VCARB-rijder legde alleen de schuld niet bij zichzelf. "Ik kan niet uitleggen wat er aan de hand is met deze set banden, die ik had." 

Voor Tsunoda lijkt het doek bijna te vallen bij Red Bull. De teamgenoot van Verstappen gaat naar verluidt na de race te horen krijgen dat hij zijn stoeltje bij het topteam gaat verliezen. De kans daarbij is ook groot dat er ook geen plek meer is bij zusterteam VCARB, aangezien Liam Lawson en Arvid Lindblad die stoeltjes gaan krijgen. 

John6

Posts: 11.333

Ja laten de auto maar de schuld geven, maar goed het had beter geweest als hij in de race op P4-5 zou starten, het is niet anders.

Nog 2 races voor Yuki dan is het over en uit bij RBR, volgens de geruchten wordt het Liam bij de Racing Bulls, dat is even afwachten of dat ook zo is.

  • 2
  • 30 nov 2025 - 13:40
F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.543

    Nee het is niet goed wat Yuki doet. Maar ik ben ook niet echt kapot van Lindblad.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 13:36
    • Pietje Bell

      Posts: 32.134

      Lindblad was eerder wel goed, maar hij heeft dat dit seizoen echt niet laten zien. Ik vind het te vroeg om hem naar de F1 te halen.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 13:42
    • Pietje Bell

      Posts: 32.134

      Volgens Ted Kravitz (gisteren) weet Yuki al dat hij geen stoeltje heeft volgend seizoen. Dat hebben ze hem dan mooi op tijd verteld. Genoeg tijd om nog iets voor '26 te vinden in de F1. Niet dus.
      Denk dat die info wel klopt, want aan Hadjars gezicht kon je ook zien dat hij al wist dat hij volgend seizoen in Yuki's stoeltje zit.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 13:46
    • Kampsie

      Posts: 1.543

      Ja ik zag het, het is voorbij voor onze vriend

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 13:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.134

      Ja, ik baal daar goed van. En dan laten ze Liam zitten met de bedoeling dat hij opgeleid wordt voor RBR. Die wordt nooit goed genoeg voor RBR. Weggegooid geld die opleiding.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 14:10
    • MustFeed

      Posts: 10.414

      Tsunoda heeft al heel wat jaren de tijd gehad om zich te ontwikkelen en vrijwel een volledig seizoen bij Red Bull nu om te laten zien dat hij het aan kan.

      De conclusie is dat Tsunoda het heel slecht heeft gedaan. Dit is veel minder dan hoe Perez presteerde naast Verstappen.

      Topsport is altijd heel hard. Het is geen liefdadigheid. Presteer je niet dan lig je er uit. Tsunoda weet dat zelf ook heel goed.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 14:21
    • StevenQ

      Posts: 9.870

      Ik denk niet dat ze bij andere teams erg te wachten zitten op Yuki, Qatar is zijn 113e race in de F1 en hij heeft gewoon te weinig laten zien

      Zonder Honda was hij allang geen F1 coureur meer geweest

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 14:52
