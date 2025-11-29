Martin Brundle verwacht vuurwerk in de komende sprintrace in Qatar. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zal het niet lang meer duren voordat het titelgevecht het kookpunt gaat bereiken. Met Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen als overgebleven titelkandidaten, zijn er nog maar liefst drie kanshebbers op de wereldtitel.

Door de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas, ontplofte het titelgevecht in de F1. Norris leidt nu het WK, maar Piastri en Verstappen zijn tot op 24 punten genaderd. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, kunnen fouten niet meer gepermitteerd worden.

Brundle verwacht dat spanningen toenemen

Ook Brundle ziet dat de spanningen nu beginnen toe te nemen. "Je kunt zeggen dat alle punten gelijk zijn, of het nu in Melbourne is of volgende week in Abu Dhabi voor de laatste Grand Prix, maar de focus en intensiteit nemen nu toe", zo vertelde hij bij Sky Sports.

"Een lastige ronde zoals Lando die in de sprintkwalificatie reed, is belangrijk omdat je dan op de tweede rij zit en een groter risico loopt bij het ingaan van de eerste bocht. Daarom zeggen we nu dat elke ronde telt, elke sessie", voegde de Brit daaraan toe.

'Norris was gefrustreerd na sprint shoot-out'

Piastri pakte de sprintpole in Qatar. De Australiër liet weer glimpen zien van zijn vorm voor de zomerstop en deelde zo de eerste tik uit aan Norris en Verstappen. Voor Brundle was het statement van Piastri richting zijn twee concurrenten, veelzeggend.

"Ik denk dat Lando en zijn engineer Will Joseph gefrustreerd waren, omdat ze vonden dat ze op pole hadden kunnen en moeten staan. Maar met de vuile kant van de baan hier aan de rechterkant, is derde misschien wel beter dan tweede, eigenlijk."

Om 15:00 uur Nederlandse tijd gaat de sprintrace van start in Qatar. Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel, aangezien zij in de sprint shoot-out niet verder kwamen dan een zesde plaats.