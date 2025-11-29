user icon
icon

Brundle verwacht vuurwerk in sprintrace: "Norris was gefrustreerd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle verwacht vuurwerk in sprintrace: "Norris was gefrustreerd"

Martin Brundle verwacht vuurwerk in de komende sprintrace in Qatar. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zal het niet lang meer duren voordat het titelgevecht het kookpunt gaat bereiken. Met Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen als overgebleven titelkandidaten, zijn er nog maar liefst drie kanshebbers op de wereldtitel. 

Door de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas, ontplofte het titelgevecht in de F1. Norris leidt nu het WK, maar Piastri en Verstappen zijn tot op 24 punten genaderd. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, kunnen fouten niet meer gepermitteerd worden. 

Meer over Lando Norris Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Brundle verwacht dat spanningen toenemen 

Ook Brundle ziet dat de spanningen nu beginnen toe te nemen. "Je kunt zeggen dat alle punten gelijk zijn, of het nu in Melbourne is of volgende week in Abu Dhabi voor de laatste Grand Prix, maar de focus en intensiteit nemen nu toe", zo vertelde hij bij Sky Sports

"Een lastige ronde zoals Lando die in de sprintkwalificatie reed, is belangrijk omdat je dan op de tweede rij zit en een groter risico loopt bij het ingaan van de eerste bocht. Daarom zeggen we nu dat elke ronde telt, elke sessie", voegde de Brit daaraan toe. 

'Norris was gefrustreerd na sprint shoot-out' 

Piastri pakte de sprintpole in Qatar. De Australiër liet weer glimpen zien van zijn vorm voor de zomerstop en deelde zo de eerste tik uit aan Norris en Verstappen. Voor Brundle was het statement van Piastri richting zijn twee concurrenten, veelzeggend. 

"Ik denk dat Lando en zijn engineer Will Joseph gefrustreerd waren, omdat ze vonden dat ze op pole hadden kunnen en moeten staan. Maar met de vuile kant van de baan hier aan de rechterkant, is derde misschien wel beter dan tweede, eigenlijk." 

Om 15:00 uur Nederlandse tijd gaat de sprintrace van start in Qatar. Voor Verstappen en Red Bull Racing is er werk aan de winkel, aangezien zij in de sprint shoot-out niet verder kwamen dan een zesde plaats.

Lulham

Posts: 587

Nou geen vuurwerk, dit was een van de saaiste races ooit.

  • 3
  • 29 nov 2025 - 15:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Martin Brundle Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Lulham

    Posts: 585

    Nou geen vuurwerk, dit was een van de saaiste races ooit.

    • + 3
    • 29 nov 2025 - 15:30
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 624

      Een gewone tweede vrije training is meer boeiend!

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 15:52
  • John6

    Posts: 11.325

    Wat we zagen was een optocht in de zandbak, zat totaal geen spanning in de sprintrace.

    • + 3
    • 29 nov 2025 - 15:45

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar