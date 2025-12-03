Andrea Kimi Antonelli was de kop van jut na afloop van de Grand Prix van Qatar. De Italiaan werd ervan beschuldigd dat hij Lando Norris expres voorbij liet, wat hem een enorme bak kritiek - zelfs doodsbedreigingen - opleverde op social media van ‘supporters’ van Max Verstappen. Voormalig F1-coureur Christijan Albers heeft geen goed woord over voor de zogenaamde ‘fans’.

Antonelli kende in de slotfase van de race een kleine uitglijder, waardoor Norris de Mercedes-coureur voorbijging. Na afloop van dat moment betichtten Verstappen’s engineer Gianpiero Lambiase en Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko dat hij dat expres deed, tot grote woede van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Nadien bleek dat Antonelli niets verkeerd had gedaan, wat hem excuses opleverde vanuit het Red Bull-kamp.

Verstappen-'fans' laten zich van slechtste kant zien

Maar daarna lieten de ‘fans’ van Verstappen zich van hun allerslechtste kant zien. Antonelli kon namelijk op Instagram rekenen op de nodige haatcomments, inclusief doodsbedreigingen. De Italiaan zette zijn Instagram op zwart als gevolg daarvan.

Albers rekent keihard af: 'Totale idioten'

De haatcomments zijn bij Albers niet in goede orde ontvangen. De Nederlander haalde dan ook keihard uit naar de zogenaamde ‘fans’ van Verstappen. “Weet je, ik wil het eigenlijk hier helemaal niet over hebben”, zo opent Albers zijn monoloog in de F1-podcast van de Telegraaf. “Het zijn natuurlijk totale idioten.”

“Weet je wat het is. Ik vind het een luxe dat die mensen de tijd hebben om te reageren. En dat doen ze dan lekker op Instagram. Wie kan het tegenwoordig nog goed doen? De mensen die vinden dat je het goed doet, die schrijven niks. En de anderen hebben geen fluit te doen en willen alleen maar andere mensen kapot maken. En als ze je zien, dan zijn het je grootste fans”, voegde Albers daaraan toe.

Inmiddels heeft Red Bull een statement uitgebracht waarin zij duidelijk maken dat de opmerkingen van Lambiase en Marko niet geplaatst waren. Daarbij vermeldde de Oostenrijkse renstal ook dat zij de haatcomments richting Antonelli ‘betreuren’.