<b> Exclusief: </b> "Misschien kan Russell wel Verstappen helpen in Abu Dhabi"

Aankomend weekend staat de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri gaan met z'n drieën uitmaken wie er wereldkampioen wordt in de Formule 1. Voormalig F1-coureur en sportief directeur van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort - Jan Lammers - verwacht een fantastische apotheose in het Midden-Oosten. 

McLaren heeft Verstappen de afgelopen races steeds steviger in het zadel gezet. De dubbele diskwalificatie in Las Vegas en het strategische geblunder in Qatar, hebben ervoor gezorgd dat de Nederlander voorbij is aan Piastri, en nog maar 12 punten achterligt op Norris. Zoals Verstappen zelf al aangaf: "We doen nog mee door het falen van anderen." 

Ook Lammers keek vol ongeloof naar McLaren in Qatar 

Ook Lammers keek hoofdschuddend naar de GP van Qatar toen McLaren ervoor koos om tijdens de safety car-situatie, Piastri en Norris buiten te laten. Daar waar een 1-2 in het verschiet lag, stond Verstappen uiteindelijk op de hoogste trede van het podium. "Iedereen was verbaasd", zo laat Lammers weten in gesprek met GPToday.net. "Het is gewoon zoals Piastri zelf al zei, er zijn gewoon geen woorden voor." 

"Wat was hier in godsnaam de gedachte achter?", zo vervolgde Lammers. "Ze hoefden alleen wat punten binnen te halen. Ik had wel gedacht dat Norris Verstappen zou laten gaan bij de start en dan volgen. Als hij (Norris) een plek achter hem (Verstappen) was gefinisht, was er niets aan de hand geweest. Maar dit is echt kapitaalsvernietiging. Als zij straks het wereldkampioenschap verliezen, het is heel nobel dat ze fair zijn tegen hun beide rijders, maar dit is heel merkwaardig." 

Lammers wijst naar cruciale factor in Abu Dhabi 

Door het gestuntel van McLaren en de overwinning van Verstappen in Qatar, is nog alles mogelijk voor de Nederlander en de Red Bull Racing. Lammers verwacht zelfs dat er in de aankomende race in Abu Dhabi, een adder onder het gras vandaan kan komen. "Wat heel erg onderbelicht wordt, is dat in Abu Dhabi, de Mercedes zomaar heel goed gaat. Die zaten er verrekte dichtbij, ze sluipen heel stiekem tussen de McLarens en de Red Bull." 

Op de vraag of George Russell Verstappen aan zijn vijfde wereldtitel kan gaan helpen, reageerde Lammers lachend: "Ze kunnen inderdaad wel een stoorzender worden. Wie weet kunnen zij, zonder dat ze het willen, Max of Norris kampioen maken." 

Ook Piastri kan nog steeds wereldkampioen worden 

Lammers noemde Piastri niet, maar weigert om de Australiër uit te sluiten. Volgens de voormalig F1-coureur kunnen in deze fase van het seizoen, alle factoren een rol spelen. "Als die laatste paar races ons een ding leren, dan zegt het dat alles nog open ligt. Je kan tijdens de kwalificatie een gridstraf oplopen en noem zo maar alles op." 

"Ik denk dat heel erg gaat afhangen van de kwalificatie. Als de McLarens daar de eerste twee plekken pakken, dan zal het voor Max wel heel moeilijk worden. En ook voor Piastri, want dan kunnen ze de race controleren. Dan mag je ook wel verwachten van rijders en teams van dat niveau, dat ze dat gaan afmaken." 

Wat kunnen Verstappen en Red Bull binnen hun eigen macht? 

Verstappen heeft de wereldtitel dus niet in eigen handen, maar desondanks verwacht Lammers dat de regerend wereldkampioen en Red Bull in Abu Dhabi erbij zullen zitten. Daarbij hoopt de in Zandvoort geboren racer dat Yuki Tsunoda een rol van betekenis zou kunnen spelen in de zenuwslopende titelstrijd. 

"Absoluut, ze hebben nu drie vrije trainingen en dan de kwalificatie. Daarin kunnen zij de auto zeker finetunen. We hebben dan zeker gezien dat Max en Red Bull goede stappen kunnen gaan maken. We zien de laatste races dat ze ook meer feedback krijgen van Tsunoda, dus daar hebben ze wat meer aan qua rondetijd. En als de McLarens niet op de eerste plekken staan, dan moeten ze iets. En zodra je iets moet, dan krijg je dat anderen een sterke positie krijgen." 

'Het wordt wel de meest bijzondere titel van Verstappen' 

Verstappen kan maar liefst zijn vijfde wereldtitel pakken in de F1. Na een enorme comeback te hebben gemaakt in de tweede seizoenshelft en vijf overwinningen in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas en Qatar, zit de Limburger nog volop in het titelgevecht. Iets wat iedereen voor de zomerstop onmogelijk had bevonden, ook Lammers. 

"Het kan wel zijn meest bijzondere wereldtitel worden, omdat het zo onverwacht is. De eerste was natuurlijk het meest bijzonder, maar dit zal wel de meest indrukwekkende kunnen worden, dat denk ik wel."

 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jan Lammers

