Marko door het stof: Oostenrijker zegt 'sorry' tegen Antonelli

Twee ronden voor het einde van de Grand Prix van Qatar gebeurde iets dat op dat moment weinig opviel, maar wél zomaar de titelstrijd in de Formule 1 kan beslissen. Andrea Kimi Antonelli, op dat moment vierde, verloor kort de controle over zijn Mercedes en gleed van de ideale lijn. Lando Norris aarzelde niet, schoot erlangs en pakte zo twee extra punten in zijn duel met Max Verstappen

Helmut Marko was na de race furieus voor de camera’s van Sky Sports. Volgens de Red Bull-adviseur had Antonelli “Norris gewoon laten gaan”, een sneer die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De reden voor zijn woede: McLaren rijdt met Mercedes-motoren, en dus lag de insinuatie op tafel dat het fabrieksteam zijn klant niet in de weg wilde zitten.

Marko door het stof

De online storm die daarna losbarstte, was fors. Antonelli kreeg bakken kritiek over zich heen. En precies daarom doet Marko nu een stap terug in gesprek met F1-Insider. "Ik heb de beelden nog eens grondig bekeken," zegt de Oostenrijker. "De eerste keer had Antonelli misschien wat harder kunnen verdedigen, maar de tweede keer was het een pure stuurfout. Hij heeft Norris níet expres laten voorbijgaan. Het spijt me dat hij zoveel online haat kreeg."

Daarmee schaart Red Bull zich opvallend achter Mercedes. Toto Wolff wees zondagavond al fel naar de insinuaties vanuit Milton Keynes. “Wij vechten om P2 in het constructeurskampioenschap,” zei hij op Sky. "Wij geven niemand iets cadeau. Antonelli maakte een fout, en daar ben ik minstens zo kwaad om als hijzelf."

Antonelli bedreigd

Dat neemt niet weg dat de gebeurtenis wel degelijk gewicht heeft in de WK-stand. Verstappen staat twaalf punten achter Norris. Had Antonelli zijn vierde plek verdedigd, dan was dat verschil maar tien punten geweest — en had Verstappen voor de wereldtitel ‘slechts’ een tweede plek van Norris nodig gehad. Nu moet de McLaren-rijder derde worden om de Nederlander bij een zege nog voor te blijven.

Voor de negentienjarige Mercedes-rookie werd het een onaangename middag. Online vloog de ene beschuldiging na de andere hem om de oren, soms zelfs onder de gordel. Marko’s excuses halen de druk misschien een fractie weg, maar de toon is gezet: in Abu Dhabi ligt álles onder het vergrootglas.

snailer

Posts: 30.863

"Een “volwassen en ervaren” man die haatzaaierij versterkt"

Ik moest gelijk aan jou denken, SennaS.

  • 7
  • 1 dec 2025 - 14:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.915

    Ouwvriend Helmut: "Ik heb de beelden nog eens grondig bekeken".

    In plaats van de vijf minuten die het normaal duurt om dat terug te kijken heeft Helmut er tien minuten over gedaan.

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 13:55
    • Brummbär

      Posts: 687

      het is vijf minuten per oog.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 13:58
    • snailer

      Posts: 30.863

      Met dat ene oog duurt et veel langer. Hij probeert nog steeds de beelden te bekijken met dat oog. Maar het lukt niet

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 14:47
  • dumdumdum

    Posts: 2.729

    Hoe anders had het kampioenschap eruit gezien als GP niet tegen Max in Spanje had gezegd om de positie terug te geven aan Norris. Dan had Max gewoon de 4e plek gehaald in die race en had hij maar 1 punt achterstand op Norris. Of als Antonelli Max in Oostenrijk van de baan had gereden.

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 13:56
    • Mr Marly

      Posts: 7.916

      Tja, ik als fan van McLaren kan een paar A4tjes volschrijven waarom het kampioenschap nog niet binnen is. Het loopt zoals het loopt.

      • + 5
      • 1 dec 2025 - 14:12
    • BoerTeun

      Posts: 1.496

      Misschien dat ie daar over 10 jaar nog eens een rechtzaak aan waagt ;)

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 14:41
    • NicoS

      Posts: 19.770

      Als als als, daar heb je niets aan. Er gebeuren altijd wel dingen in een seizoen die anders hadden gekund, zoals met zoveel dingen.
      Het loopt zoals het loopt, daar verander je niks meer aan.
      Feit dat Max nog in de race is, is eigenlijk al een wonder.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:06
    • red slow

      Posts: 3.269

      Als piastri geen straf had in Engeland had die gewonnen (14 punten voor norris) als piastri zijn plek op Monza had behouden (6 punten voor norris) dan had nu piastri op 402 gestaan en Norriss op 398. Tja maar dat is het niet he.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 15:21
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.511

      Ja als als is makkelijk als ze bij McLaren niet zo domme beslissingen nemen was het al lang beslist.

      Norris met een DNF door motor, diskwalificatie bodemplaat, slechte call door niet te pitten. Die wereldtitel had voor McLaren al lang binnen moeten zijn. Maar ze weten het steeds wel met iets te verprutsen.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:22
  • DutchTifosi

    Posts: 2.780

    Als hij een echte vent is dan gaat hij ook komend weekend naar die jongen toe om sorry te zeggen.

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 13:57
    • Pietje Bell

      Posts: 32.164

      Marko kennende heeft hij dat allang telefonisch gedaan.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 14:00
    • DutchTifosi

      Posts: 2.780

      Ook goed. Zolang hij maar zelf het initiatief neemt om die jongen te spreken.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 14:05
    • red

      Posts: 908

      @pietje “ Marko kennende heeft hij dat allang telefonisch gedaan.”

      Ja waarschijnlijk heeft hij hem vanmorgen om 6:30 wakker gebeld ;-)

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 15:01
  • misstappen

    Posts: 3.424

    zo zie je maar: woorden doen er toe. Dat had dr Marko moeten weten, zeker voor iemand die al iets van 60-65 jaar in dit wereldje meeloopt, je kan niet zomaar wat zeggen als je een publiek figuur bent.

    en verder , met welk doel?? Antonelli heeft nooit iets verkeerds jegens Max gedaan, hij adoreert hem en nu heeft hij een extra tegenstander gecreeerd net voor de belangrijkste race van het seizoen.

    Zo dom, zo nutteloos, zo niet chique..

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 14:17
  • Tricolore

    Posts: 1

    Had ie eerder morgen doen, had waarschijnlijk een hoop online haat berichten gescheeld.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 14:31
  • SennaS

    Posts: 11.009

    Een “volwassen en ervaren” man die haatzaaierij versterkt tot dreigementen aan toe.
    Zou hij destijds Masi ook onder druk gezet hebben of bedreigd? ;-)

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 14:33
    • misstappen

      Posts: 3.424

      nooit iets over vernomen, dus om een beroemde uitspraak van een zeer bekende formule 1 coureur te quoten:
      "NO"..

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 14:36
    • snailer

      Posts: 30.863

      "Een “volwassen en ervaren” man die haatzaaierij versterkt"

      Ik moest gelijk aan jou denken, SennaS.

      • + 7
      • 1 dec 2025 - 14:48
  • BoerTeun

    Posts: 1.496

    Zo diep door het stof gaat ie niet.
    "Het spijt me dat hij zoveel online haat kreeg" is het nou echt zo moeilijk om te zeggen "Sorry, IK heb het fout gezien en ingeschat"

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 14:45
  • HarryLam

    Posts: 5.073

    Toch blijf ik het een vreemde, wellicht onnodige move vinden van Antonelli.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 16:02
  • Ernie5335

    Posts: 5.705

    Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren...
    Jammer dat velen niet (goed) nadenken voor ze iets beweren en daarna weer door het stof moeten gaan 🥴

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 16:08

