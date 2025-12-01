Twee ronden voor het einde van de Grand Prix van Qatar gebeurde iets dat op dat moment weinig opviel, maar wél zomaar de titelstrijd in de Formule 1 kan beslissen. Andrea Kimi Antonelli, op dat moment vierde, verloor kort de controle over zijn Mercedes en gleed van de ideale lijn. Lando Norris aarzelde niet, schoot erlangs en pakte zo twee extra punten in zijn duel met Max Verstappen.

Helmut Marko was na de race furieus voor de camera’s van Sky Sports. Volgens de Red Bull-adviseur had Antonelli “Norris gewoon laten gaan”, een sneer die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De reden voor zijn woede: McLaren rijdt met Mercedes-motoren, en dus lag de insinuatie op tafel dat het fabrieksteam zijn klant niet in de weg wilde zitten.

Marko door het stof

De online storm die daarna losbarstte, was fors. Antonelli kreeg bakken kritiek over zich heen. En precies daarom doet Marko nu een stap terug in gesprek met F1-Insider. "Ik heb de beelden nog eens grondig bekeken," zegt de Oostenrijker. "De eerste keer had Antonelli misschien wat harder kunnen verdedigen, maar de tweede keer was het een pure stuurfout. Hij heeft Norris níet expres laten voorbijgaan. Het spijt me dat hij zoveel online haat kreeg."

Daarmee schaart Red Bull zich opvallend achter Mercedes. Toto Wolff wees zondagavond al fel naar de insinuaties vanuit Milton Keynes. “Wij vechten om P2 in het constructeurskampioenschap,” zei hij op Sky. "Wij geven niemand iets cadeau. Antonelli maakte een fout, en daar ben ik minstens zo kwaad om als hijzelf."

Antonelli bedreigd

Dat neemt niet weg dat de gebeurtenis wel degelijk gewicht heeft in de WK-stand. Verstappen staat twaalf punten achter Norris. Had Antonelli zijn vierde plek verdedigd, dan was dat verschil maar tien punten geweest — en had Verstappen voor de wereldtitel ‘slechts’ een tweede plek van Norris nodig gehad. Nu moet de McLaren-rijder derde worden om de Nederlander bij een zege nog voor te blijven.

Voor de negentienjarige Mercedes-rookie werd het een onaangename middag. Online vloog de ene beschuldiging na de andere hem om de oren, soms zelfs onder de gordel. Marko’s excuses halen de druk misschien een fractie weg, maar de toon is gezet: in Abu Dhabi ligt álles onder het vergrootglas.