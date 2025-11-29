Lando Norris is er niet in geslaagd om pole position te pakken voor de Grand Prix van Qatar. De Brit maakte een foutje tijdens de kwalificatie, waardoor hij Oscar Piastri de snelste tijd kon pakken. Na afloop oogde Norris, ondanks het moment, rustig.

De kwalificatie in Qatar was in de slotfase spannend te noemen. Max Verstappen en George Russell leken in het slotstuk nog een snelle tijd neer te zetten, maar uiteindelijk trok McLaren aan het langste eind. Piastri pakte pole position met achter hem Norris en Verstappen.

Norris blijft kalm ondanks foutje

Na afloop gaf Norris toe dat hij een klein foutje maakte in de laatste ronde. "ik kreeg gewoon een beetje onderstuur en ging van de baan af", aldus de Brit. "Dus ik moest afbreken, wat jammer is, maar zo is het nu eenmaal", voegde de Brit daaraan toe.

"Oscar reed een goede ronde en reed erg goed en heeft het hele weekend goed gereden. Dusja, niets om over te klagen. Alleen ik heb de ronde niet gereden, dus P2."

Norris heeft alles te verliezen

Norris leidt momenteel het WK, wat inhoudt dat hij veel heeft te verliezen. De Brit beseft dan ook dat hij tussen Piastri en Norris - met wie hij om de wereldtitel strijdt - in een wespennest zit. "de eerste paar ronden zijn altijd kansen voor iedereen, maar daarna denk ik dat het voor iedereen waarschijnlijk vrij eenvoudig wordt."

Of hij zelf veel risico's wilt nemen met de start, weet Norris nog niet. "Vanavond gaan we een aantal dingen bekijken en dan kijken wat ik beter kan doen dan vanochtend. Maar verder denk ik dat we in een goede positie zitten. De auto voelt goed aan. Ik was vandaag veel gelukkiger dan gisteren. Dus vooruitgang, maar het is morgen een lange race. Absoluut."