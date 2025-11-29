Max Verstappen en Red Bull Racing moeten aan de bak voor de sprintrace in Qatar. De regerend wereldkampioen kwam niet verder dan een zesde startplek en moest zelfs teamgenoot Yuki Tsunoda voor zich dulden. Oscar Piastri zal de sprint starten vanaf pole position met George Russell en Oscar Piastri in zijn kielzog.
Reacties (1)Login om te reageren
Snork
Posts: 22.126
Alonso staat op een strategisch belangrijke plaats. Hij gaat bij ingaan van bocht 1 per ongeluk rechtdoor en neemt Piasti, de gluiperige glibber en Norris mee. En Max loopt 8 puntjes in op Norris.
Moet alleen nog effe geregeld worden. Volgens insiders zag iemand Briatore even babbelen met Alonso.
Einde juice bericht. Fijne sprintrace.