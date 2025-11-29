user icon
Startgrid sprintrace: Verstappen wacht hels karwei in Qatar

<b> Startgrid sprintrace: </b> Verstappen wacht hels karwei in Qatar

Max Verstappen en Red Bull Racing moeten aan de bak voor de sprintrace in Qatar. De regerend wereldkampioen kwam niet verder dan een zesde startplek en moest zelfs teamgenoot Yuki Tsunoda voor zich dulden. Oscar Piastri zal de sprint starten vanaf pole position met George Russell en Oscar Piastri in zijn kielzog. 

Check hieronder de startgrid voor Qatar:

F1Grand Prix Qatar - Sprint startgrid

QA Losail International Circuit - 29 november 2025

1

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:20.055

2

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:20.087
  • +0.032

3

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:20.285
  • +0.230

4

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:20.450
  • +0.395

5

JP

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

  • 1:20.519
  • +0.464

6

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:20.528
  • +0.473

7

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:20.532
  • +0.477

8

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:20.542
  • +0.487

9

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:20.622
  • +0.567

10

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:20.788
  • +0.733

11

FR

Isack Hadjar

Racing Bulls

  • 1:21.433
  • +1.378

12

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:21.494
  • +1.439

13

BR

Gabriel Bortoleto

Sauber

  • 1:21.567
  • +1.512

14

DE

Nico Hülkenberg

Sauber

  • 1:21.631
  • +1.576

15

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:21.666
  • +1.611

16

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:21.851
  • +1.796

17

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:21.807
  • +1.752

18

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:22.043
  • +1.988

19

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:22.112
  • +2.057

20

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:22.365
  • +2.310
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (1)

  • Snork

    Posts: 22.126

    Alonso staat op een strategisch belangrijke plaats. Hij gaat bij ingaan van bocht 1 per ongeluk rechtdoor en neemt Piasti, de gluiperige glibber en Norris mee. En Max loopt 8 puntjes in op Norris.
    Moet alleen nog effe geregeld worden. Volgens insiders zag iemand Briatore even babbelen met Alonso.
    Einde juice bericht. Fijne sprintrace.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 14:58

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar